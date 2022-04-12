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Блінкен прокоментував повідомлення про використання Росією хімічної зброї у Маріуполі
США наразі не можуть підтвердити використання Росією хімічної зброї у Маріуполі. Про це вівторок заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.
На думку Блінкена, нині і влада України не має можливості провести відповідну оцінку.
При цьому Блінкен вказав на те, що за інформацією наявною у США, у своїй кампанії спрямовані на захоплення Маріуполя Росія "може використовувати різноманітні хімічні засоби боротьби із масовими заворушеннями, включно із сльозогінним газом змішаним із хімічними речовинами, які можуть викликати сильніші симптоми, для того, щоб послабити, позбавити дієздатності українських бійців та цивільних".
За словами Блінкена, США, партнери, Україна намагаються встановити, що відбулось.
Державний секретар США також вказав на занепокоєння Вашингтона можливістю використання подібних озброєнь Росією..
Як повідомляв "Голос Америки", у вівторок високопосадовець Міністерства оборони США заявив, що у Пентагоні наразі не можуть підтвердити заяви з України про використання Росією хімічної зброї, білого фосфору у Маріуполі.
Посадовець США наголосив, що Вашингтон серйозно ставиться до повідомлень про використання Росією хімічної зброї з огляду на попередні прецеденти.
При цьому, вказав посадовець, встановити факт використання зброї дистанційно за даними спостережень нелегко.
Як повідомляє "Интерфакс", у вівторок президент Росії Володимир Путін заявив, що у минулому інформація США про наявність хімічної зброї стала приводом для вторгнення американських військ в Ірак.
У березні президент США Байден заявив, що Вашингтон відповість у разі використання Росією хімічної зброї. Генсек НАТО Столтенберг заявляв, що Застосування хімічної, або ядерної зброї Росією проти України стане фундаментальною зміною природи конфлікту.
У статті використано матеріали "Интерфакс".
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16 осіб постраждало через стрілянину в Нью-Йорку
16 осіб, включаючи 10 з вогнепальними пораненнями, постраждали через стрілянину на станції в метро в Нью-Йорку, США. П'ятеро постраждалих перебувають в лікарнях. Їхній стан важкий але стабільний, повідомили правоохоронці.
Губернаторка штату Кейті Гочул під час брифінгу для преси після інциденту у вівторок заявила, що підозрюваного в стрілянині все ще не затримано.
Стрілянина відбулась в 8:30 ранку у вівторок. Згідно з повідомленнями поліції, підозрюваний відкрив каністру в метро, в результаті чого вагон наповнився димом. Потім підозрюваний розпочав стрілянину. Сам підозрюваний був у протигазі та в зеленій куртці.
Поліція заперечила попередні повідомлення про наявність на місці інциденту вибухових пристроїв, які не спрацювали.
Гочул так сказала про жертв стрілянини: "Вони виїхали зі своїх домівок у школу, на роботу у звичайний день. Це відчуття спокою і нормальності було брутально порушене особою, настільки позбавленою серця, що вона не думала про осіб на яких нападає".
Резніков та Остін обговорили нагальні військові потреби України
У вівторок відбулась розмова міністра оборони США Ллойда Остіна на міністра оборони України Олексія Резнікова. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін.
Як повідомляється, у розмові Остін наголосив на зусиллях США спрямованих на те, щоб задовольнити найбільш нагальні військові потреби України.
Раніше президент України Володимир Зеленський у розмові з президентом США Джо Байденом заявив, що Україні потрібен мир. За словами Зеленського, "він настане лише тоді, коли в нас буде сильна позиція на полі бою".
У Пентагоні заявили, що поки не можуть підтвердити застосування Росією хімічної зброї у Маріуполі
У Пентагоні наразі не можуть підтвердити заяви з України про використання Росією хімічної зброї, білого фосфору, у Маріуполі. Про це у вівторок заявив високопосадовець Міністерства оборони США, повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін.
Як повідомляється, в уряді США досі аналізують ситуацію.
Як вказує Селдін у Пентагоні заявили, що на заваді оцінці ситуації, відсутність доступу до Маріуполя, неможливість спілкуватись із лікарями.
Посадовець США наголосив, що Вашингтон серйозно ставиться до повідомлень про використання Росією хімічної зброї з огляду на попередні прецеденти.
При цьому, вказав посадовець, встановити факт використання зброї дистанційно за даними спостережень нелегко.
"Це складно довести без присутності на місці", - наводить слова посадовця Селдін.
Міноборони США також вважає, що на поточний момент Росія зберігає "дещо понад 80%" сил, які від початку накопичила проти України.
У Пентагоні також вказали, що щоденно здійснюють поставки військової допомоги до України.
За словами високопосадовця Пентагону, Росія нині сконцентрувала більшість своїх повітряних ударів в Україні на сході та заході.
Як повідомляє "Интерфакс", у вівторок президент Росії Володимир Путін заявив, що у минулому інформація США про наявність хімічної зброї стала приводом для вторгнення американських військ в Ірак.
У березні президент США Байден заявив, що Вашингтон відповість у разі використання Росією хімічної зброї. Генсек НАТО Столтенберг заявляв, що Застосування хімічної, або ядерної зброї Росією проти України стане фундаментальною зміною природи конфлікту.
У статті використано матеріали "Интерфакс".
МВФ збільшить допомогу Молдові, через війну в Україні
Команда експертів МВФ рекомендуватиме Фонду надати додатково 267 млн дол Молдові, з огляду на негативний вплив на економіку країни, через війну в Україні а також санкції проти Росії та Білорусі. Рішення має затвердити Виконавче правління МВФ.
"Війна в Україні суттєво вплинула на економіку Молдови", - заявив очільник місії Фонду в країні Рубен Атоян. Він додав, що влада країни "обґрунтовано надає пріоритетного значення врегулюванню гуманітарної кризи в ситуації, яка вже є складною". Посадовець відзначив, що бюджетна політика Молдови спрямована на управління значним потоком біженців і зменшенням негативного впливу зростання цін на енергоресурси та продукти харчування.
Через ці виклики, економіка Молдови цього року стагнуватиме, вважають в МВФ.
Як повідомляв Голос Америки, за оцінками Світового банку українська економіка скоротиться на 45,1% цього року, а російська економіка, що вже переживає глибоку рецесію, втратить 11,2% в 2022 році. .
9 березня МВФ схвалив програму фінансування для України обсягом 1,4 млрд дол. У Світовому банку повідомили, що з початку російського вторгнення до України, установа мобілізувала 925 млн дол на підтримку України, щоб допомогти зі сплатою зарплати лікарям, виплатою пенсій та фінансуванням соціальних програм.
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