Блінкен прокоментував повідомлення про використання Росією хімічної зброї у Маріуполі

США наразі не можуть підтвердити використання Росією хімічної зброї у Маріуполі. Про це вівторок заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

На думку Блінкена, нині і влада України не має можливості провести відповідну оцінку.

При цьому Блінкен вказав на те, що за інформацією наявною у США, у своїй кампанії спрямовані на захоплення Маріуполя Росія "може використовувати різноманітні хімічні засоби боротьби із масовими заворушеннями, включно із сльозогінним газом змішаним із хімічними речовинами, які можуть викликати сильніші симптоми, для того, щоб послабити, позбавити дієздатності українських бійців та цивільних".

За словами Блінкена, США, партнери, Україна намагаються встановити, що відбулось.

Державний секретар США також вказав на занепокоєння Вашингтона можливістю використання подібних озброєнь Росією..

Як повідомляв "Голос Америки", у вівторок високопосадовець Міністерства оборони США заявив, що у Пентагоні наразі не можуть підтвердити заяви з України про використання Росією хімічної зброї, білого фосфору у Маріуполі.

Посадовець США наголосив, що Вашингтон серйозно ставиться до повідомлень про використання Росією хімічної зброї з огляду на попередні прецеденти.

При цьому, вказав посадовець, встановити факт використання зброї дистанційно за даними спостережень нелегко.

Як повідомляє "Интерфакс", у вівторок президент Росії Володимир Путін заявив, що у минулому інформація США про наявність хімічної зброї стала приводом для вторгнення американських військ в Ірак.

У березні президент США Байден заявив, що Вашингтон відповість у разі використання Росією хімічної зброї. Генсек НАТО Столтенберг заявляв, що Застосування хімічної, або ядерної зброї Росією проти України стане фундаментальною зміною природи конфлікту.

У статті використано матеріали "Интерфакс".