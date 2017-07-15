США не відкидають можливості діалогу з Росією в питанні кібер-безпеки

Адміністрація президента Трампа і далі залишає відкритими двері до діалогу з Росією щодо питань кібер-безпеки. Про це повідомляє видання Politico.

У п’ятницю радник Білого дому з питань внутрішньої безпеки Томм Боссерт намагався розвіяти сумніви, які панують з часу, коли минулого тижня Трамп натякнув на таку можливість, хоча пізніше від цього відмовився.

Боссерт заявив, що хоча свого роду «партнерство» з Росією не розглядається, двері й далі відкриті для «діалогу».

«Ми не ведемо дискусії про партнерство», заявив Боссерт репортерам у президентському літаку. – Ми не будемо мати розмови про партнерство. Ми повинні мати діалог, і ми розпочнемо діалог».

Такі розмови відповідають дипломатії доби президента Обами між Вашингтоном і Москвою, і вони типові для будь-якої нової адміністрації, кажуть експерти з політики у цій ділянці. Це дуже відмінний підхід від того, про який у неділю повідомив Трамп».

Кілька годин пізніше законодавці обох партій осудили пропозицію Трампа, який опісля у «Твіттері» заявив, що звичайна дискусія на цю тему «ще не означає, що я думаю, що це може статися. Це не може статися».

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