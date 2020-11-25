Російський корабель погрожував таранити американський есмінець у Японському морі

Військово-морський флот США повідомив, що американський корабель здійснив операцію на захист свободи мореплавства у частині Японського моря, на яку заявила претензії Росія.

Та акваторія також межує з кордонами Японії і КНДР та Південної Кореї.

Кораблі Сполучених Штатів регулярно здійснюють у західній частині Тихого океану демонстративні проходження, щоб підтримати принципи вільного мореплавства у міжнародних водах і заперечити претензії на морські акваторії, проголошувані у регіоні низкою країн, особливо Китаєм.

Сполучені Штати ніколи не поступляться перед залякуванням і не погодяться з вимогами незаконних морських претензій, подібних до тих, які проголошує Російська федерація.

Російське міністерство оборони стверджує, що американський есмінець “Джон Маккейн” зайшов на 2 кілометри вглиб вод Росії, і що російський есмінець “Адмірал Виноградов” «зупинив» американців, пригрозивши таранити есмінець поблизу затоки Петра Великого.

Подібні інциденти між бойовими кораблями порівняно рідкісні, але США і Росія в останні роки неодноразово обмінювалися звинуваченнями про небезпечні маневри літаків та суден.

«Заява Російської Федерації про цю місію неправдива. Корабель “Джон Маккейн” не був видворений з території якоїсь країни», - йдеться в повідомленні американського флоту, в якому також підкреслено, що дії корабля США «відповідають міжнародним законам» в міжнародних водах.

Суперечка за контроль над тією акваторією точиться з 1984 року, коли Радянський Союз проголосив її своїми територіальними водами. Росія продовжує наполягати на тих претензіях.

«Операція підкреслює наші наміри захищати принципи свободи мореплавства і законного використання морських вод. Сполучені Штати ніколи не поступляться перед залякуванням і не погодяться з вимогами незаконних морських претензій, подібних до тих, які проголошує Російська Федерація», - сказано у заяві Військово-морських сил США.

Минулого разу Сполучені Штати демонстративно проходили водами, на які претендує Росія біля затоки Петра Великого, у грудні 2018 року, повідомляє американський флот.

Перед тим подібна операція відбулася 1987 року.

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