Байден: США «готові вести за собою світ, а не втікати від нього»

Новообраний президент США Джо Байден проголосив у вівторок, що Сполучені Штати «готові вести за собою світ, а не втікати від нього», вказавши на відхід від гасла президента Дональда Трампа «Америка - насамперед».

Готуючись перебрати президентські обов’язки 20 січня, Байден сказав, що Америка «готова протистояти нашим суперникам, не відкидати наших союзників і готова відстоювати наші цінності».

Джо Байден у місті Вілмінґтон в штаті Делавер, де він живе, оголосив імена чільних посадовців його майбутньої адміністрації, які відповідатимуть за закордонну політику і національну безпеку.

Америка найсильніша тоді, коли співпрацює зі своїми союзниками.

«Вони уособлюють моє засадниче переконання, що Америка найсильніша тоді, коли співпрацює зі своїми союзниками, - сказав він. - І саме так ми будемо оберігати безпеку Америки, не втягуючись у непотрібні військові конфлікти, і тримати супротивників під контролем, а терористів подалі».

Оголошені Байденом посадовців, насамперед Ентоні Блінкен, який буде державним секретарем, дотримуються глобалістських поглядів, які значно відрізняються від пріоритетів адміністрації Трампа.

З Трампом США нерідко опинялися по різні сторони дискусій з давніми західними союзниками в той час, як сам президент радо спілкувався з такими автократами як президент Росії Володимир Путін, Туреччини - Реджеп Таїп Ердоган і Північної Кореї - Кім Чен Ун.

Байден сказав: «Америка веде не лише прикладом нашої сили, але й силою нашого прикладу».

Він сказав, що названі ним посадовці «не лише відновлять, вони переосмислять американську закордонну політику і національну безпеку для наступного покоління. І вони будуть говорити мені те, що я повинен знати, а не те, що мені хочеться чути».

Окрім Блінкена Байден запропонував колишнього державного секретаря Джона Керрі на посаду спеціального президентського посланця у справах клімату і передбачив для нього місце у Раді національної безпеки.

Це відображає, сказали представники перехідної адміністрації Байдена, наміри нового президента працювати з питаннями кліматичних змін на рівні з нагальними пріоритетами національної безпеки.

Байден назвав майбутнім головою Міністерства внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса, правника кубинського походження, який у разі затвердження Сенатом стане першим головою відомства, що походить з латиноамериканських іммігрантів.

Байден вибрав афроамериканку Лінду Томас-Ґрінфілд майбутньою представницею США в Організації об'єднаних націй і підвищив її роль до рівня посади в його кабінеті.

Авріл Гейнс названа майбутньою директоркою Національної розвідки. В разі затвердження вона стане першою жінкою на чолі розвідслужб США.

Радником президента з питань національної безпеки названо Джейка Саллівана.

Байден також планує призначити Дженет Єллен, колишню голову Федерального резерву, на чолі міністерства фінансів. У разі затвердження вона стане першою жінкою на цій посаді.

На церемонії оголошення посад майбутні посадовці були в масках, нагадуючи американцям про пандемію коронавірусу.

США готуються ліцензувати використання трьох вакцин проти COVID-19, але більшість американців напевне зможуть отримати щеплення лише наступного року.

«Ця команда дозволять нам пишатися тим, що ми американці», - сказав Джо Байден.

Байден буде 46-тим президентом США і у віці 78 років - найстаршим.

Дональд Трамп і далі намагається через суди оскаржити перемогу Байдена на виборах 3 листопада.

На початку тижня Трамп дав згоду на початок процесу передачі влади новій адміністрації, але він не визнав своєї поразки.

Дивіться також: Чого Україні очікувати від номінанта Байдена на посаду Держсекретаря Ентоні Блінкена? Відео