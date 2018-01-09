Тисячам сальвадорців у США загрожує депортація на батьківщину

Сполучені Штати припинять захист приблизно 262 500 громадян Сальвадору, які живуть у США протягом майже двадцяти років. Про це повідомили в понеділок високопоставлені службовці адміністрації.

Тимчасовий статус, який захищав сотні тисяч сальвадорців від депортації, встановленого після нищівного землетрусу, закінчиться 9 вересня 2019 року.

Цього дня особи, які протягом двох десятиліть проживали і працювали в США легально, повернуться до статусу, який вони мали до часу встановлення Тимчасового статусу захисту, якщо він і далі дійсний. Вони також матимуть можливість подати заяву про отримання іншого імміграційного статусу, такого як віза, або на основі родинних зв’язків та працевлаштування.

Це рішення, без сумнівів, залишить деяких сальвадорців без потрібних документів, і їм загрожуватиме негайна депортація.

У запланованому раніше огляді умов у Сальвадорі, адміністрація президента Трампа встановила, що центральноамериканська країна достатньою мірою подолала наслідки стихійного лиха, що її громадяни, які перебувають у США, можуть повернутися на батьківщину.

Журналісти довідалися про це на прес-конференції в понеділок вранці.

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