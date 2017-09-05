Маккейн, Байден, Цукерберґ засудили рішення Трампа стосовно дітей–нелегалів

Ряд впливових американських політиків та бізнесменів негативно відреагували на рішення президента США Трампа припинити програму відкладеної дії для прибулих до США дітей, відому як DACA.

"Привезені сюди батьками, ці діти не мали вибору чи приїздити сюди. Зараз їх відправлять до країн, які вони ніколи не знали. Жорстоко. Не по-американськи", - відреагував в Twitter колишній віце-президент США Джозеф Байден

"Переконаний, що дітей, яких нелегально привезли до цієї країни, не через їх провину не потрібно примушувати повертатись до країни, якої вони не знають. 800 000 невинних молодих осіб отримали відстрочку в рамках DACA за останні декілька років і вони здобувають дипломи, починають кар’єру та роблять важливий внесок до своєї спільноти", - заявив сенатор Джон Маккейн.

Керівник Facebook Марк Цукерберґ також виступив проти скасування DACA: "Це – сумний день для нашої країни... Було особливо жорстоко пропонувати молодим людям «американську мрію», заохочувати їх виходити з тіні і довіряти нашому урядові, а потім карати їх за це".

У вівторок, міністр юстиції США Джефф Сешнс оголосив про скасування «Програми відкладеної дії для прибулих до США дітей (DACA), встановленої президентським указом Барака Обами. Програма дозволяла іммігрантам, незаконно ввезеним в країну в неповнолітньому віці, вчитися і працювати в США. За словами Сешнса, програма суперечить Конституції.



Юні іммігранти, що підпадають під дію програми, в більшості випадків в'їхали в США у віці до шести років - як правило, з Мексики і країн Центральної Америки. Вони відомі як «мрійники» (Dreamers). У більшості, вони не знають іншої батьківщини, крім Сполучених Штатів. Завдяки програмі захисту від депортації зараз вони навчаються, працюють або служать у збройних силах США.



Раніше в цьому році Трамп пообіцяв «проявити величезну доброту» при визначенні долі програми: «DACA для мене дуже складна тема ... Найчастіше мова йде про чудових дітей ... Їх привезли сюди ... Ми вирішимо питання з DACA милосердно ... тому що, знаєте, я обожнюю цих дітей. Я обожнюю дітей! У мене самого є діти і внуки».



За словами помічників президента, Конгресу буде дано півроку на вирішення цього питання.

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