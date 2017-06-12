США засудили затримання сотень демонстрантів у Росії

У Санкт-Петербурзі - 500 затриманих, в Москві - 150





Сполучені Штати рішуче засуджують затримання сотень учасників мирних протестів по всій Росії, що проходили 12 червня, - заявив в понеділок прес-секретар Білого дому Шон Спайсер. - Затримання мирних протестуючих, тих, хто стежить за дотриманням прав людини, і журналістів, - це образа фундаментальних демократичних цінностей. Сполучені Штати будуть спостерігати за цією ситуацією».



Прес-секретар Білого дому закликав до негайного звільнення затриманих.



Раніше в понеділок міжнародна правозахисна організація «Міжнародна амністія» (Amnesty International) опублікувала заяву, в якій засуджує переслідування учасників мирних демонстрацій в Росії. Сотні людей були арештовані, деякі - побиті співробітниками поліції, констатують правозахисники. Amnesty International назвала ці дії російської влади «повною зневагою до основних прав людини».



«Право на мирні зібрання гарантоване Конституцією РФ, проте, судячи з дій, які ми спостерігаємо сьогодні, це не відповідає дійсності, - заявив заступник директора Міжнародної амністія в Європі та Центральній Азії Денис Кривошеєв. - Після спроб залякати протестувальників і за допомогою шантажу і агресії запобігти їх участі в демонстраціях, у Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах побили і заарештували сотні людей».



Як повідомило раніше МВС РФ, російська поліція затримала в понеділок 500 демонстрантів на антикремлівській демонстрації в Санкт-Петербурзі. Згідно із заявою відомства, у несанкціонованій акції протесту взяли участь близько 3 500 осіб. У Москві, за даними прес-центру МВС, затримано 150 демонстрантів.



В антикорупційних мітингах, присвячених Дню Росії, беруть участь прихильники опозиціонера Олексія Навального. Сам Навальний був затриманий в під'їзді свого будинку ще до початку акції.

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