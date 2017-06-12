У Росії затримали лідера опозиції Олексія Навального

Сам лідер «Партії прогресу» був затриманий у Москві перед початком акції при виході з будинку У Росії проходять масові акції протесту проти корупції, на які лідер «Партії прогресу» Олексій Навальний закликав співгромадян вийти в день національного свята – Дня Росії.

Сам Олексій Навальний, як повідомила його дружина, був затриманий до початку акції в Москві при виході зі свого будинку. Юлія Навальна опублікувала повідомлення в Twitter «Олексія затримали в під’їзді будинку», не уточнивши, хто і з яких причин його затримав. Інформацію про затримання опозиційного політика підтвердила «Голосу Америки» його прес-секретар Кіра Ярмиш.

За повідомленнями місцевих медіа та громадських активістів, перші марші і мітинги проти корупції відбулися на Далекому Сході – у Владивостоці, Благовєщенську і Хабаровську, пізніше акції пройшли у великих містах Уралу і Сибіру. Акції зібрали від декількох сотень до декількох тисяч учасників, у деяких із міст вони були санкціоновані владою.

Повідомляється про затримання учасників і організаторів несанкціонованого протесту: у Владивостоці, згідно з публікацією видання VL.ru, було затримано 20 осіб, в Казані – 5 осіб. Опозиційні активісти в Норильську повідомляють на своїх сторінках у соцмережах про напад на мітинг людей у козацькій формі і декількох затриманих поліцією громадських активістів.

Напередодні Олексій Навальний оголосив про те, що організаторам мітингу в Москві не вдалося домовитися з компаніями, які постачають обладнання для проведення публічних акцій, оскільки на них, як стверджував опозиціонер, чинила тиск мерія Москви: «Аргумент простий: «начальству подзвонили з мерії, наклали заборону на цю точку». Кажуть, дзвонить особисто помічник мера. Вже не знаю, хто це, але його погрози назавжди заборонити брати участь у заходах в Москві працюють відмінно».

Навальний заявив, що в зв’язку з тиском він скасовує узгоджений мітинг на проспекті Сахарова і переносить «дуже мирний захід на Тверську». Московська влада в День Росії на Тверській вулиці заплановала провести театралізоване історичне шоу.

У понеділок вранці поліція Москви опублікувала офіційне повідомлення: «Після появи в Інтернеті закликів переміститися з проспекту Сахарова на Тверську вулицю для організації неузгодженої акції протесту столична поліція офіційно попереджає: оскільки на Тверській вулиці заплановані масові святкові заходи до Дня Росії, то будь-які провокаційні дії з боку протестуючих будуть розцінюватися як загроза громадському порядку і негайно припинятися».

Як повідомляє телеканал «Дощ», прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що ситуація з перенесенням акції проти корупції з проспекту Сахарова на Тверську знаходиться в компетенції мерії Москви, проте «важливо уникати будь-яких провокацій та незаконних дій».

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