США розроблятимуть нові ракети після виходу з ДРСМД, – Пентагон

У своїй заяві Міністерство оборони США повідомило, що має намір розробляти нові ракети, які були заборонені Договором про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності.

"Зважаючи на невідповідність Росії (умовам договору), Міністерство оборони США розпочало наукові та дослідно-конструкторські роботи, що відповідали вимогам договору, починаючи з 2017 року. Початкові кроки Департаменту досліджень та розробок були зосереджені на мобільних, звичайних, наземних крилатих і балістичних ракетних системах. Оскільки Сполучені Штати сумлінно виконували свої зобов’язання у рамках ДРСМ, ці програми знаходяться на початковій стадії. Тепер, коли ми вийшли, Міністерство оборони повністю буде продовжувати розробку цих наземних ракет звичайного типу в якості розсудливої відповіді на дії Росії та частини більш широкого спектру звичайних ударів Об'єднаних сил", – зазначається у повідомленні відомства.

Нагадаємо, 2 серпня США вийшли з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності.

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