США продадуть Україні Джавеліни на суму $39 млн

Державний департамент Сполучених Штатів проінформував Конгрес про схвалення потенційного продажу ракет для протитанкових систем "Джавелін" сумму 39 мільйонів доларів, повідомляють американські ЗМІ з посиланням на поінформовані джерела.

Проект угоди передбачає продаж 150 ракет та 10 пускових установок.

"Джавеліни" не входять у пакет військової допомоги, надання якого було затримано напередодні цього року.

Все ж, до цієї угоди прикуто велику увагу, оскільки Джавеліни згадувалися під час телефонної розмови між президентами Трампом і Зеленським у липні.

Нагадаємо, перші протитанкові системи "Джавелін" США продали України весною 2018 року.

Телефонна розмова президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським від 25 липня є центральним елементом скарги, поданої представником розвідки США в рамках програми захисту викривачів корупції. В скарзі йдеться про те, що Трамп міг зловживати владою у власних політичних інтересах, коли просив Україну розслідувати діяльність колишнього віце-президента США та свого політичного опонента Джозефа Байдена. Відповідні звинувачення розглядає низка комітетів Палати представників США в рамках процедури імпічменту.

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