Перед зустріччю з Трампом Зеленський заявив, що готовий до всього, і очікує підтримки США у боротьбі з агресією

Перед запланованою зустріччю із президентом США Дональдом Трампом президент України заявив, що не відчуває занепокоєння через активну дискусію у США з приводу обставин його липневої розмови з американським лідером.

Як повідомляли американські ЗМІ, під час розмови президент США буцімто міг просити Зеленського розслідувати справи, які можуть стосуватись кандидата у президенти США від Демократичної партії Джо Байдена та його сина Хантера Байдена. На тлі цих повідомлень у Демократичній партії посилились заклики до імпічменту Трампа. Сам президент США наполягає, що зміст його розмови із Зеленським не порушував норм та закликав ЗМІ звернути увагу на можливий вплив Байдена у минулому на ухвалення рішень в Україні.

Хочеться просто, щоб Сполучені Штати завжди підтримували Україну і курс України, в її боротбі з агресією і з війною. Мені здається, що все так і є. І все до того йде

Володимир Зеленський заявив про відсутність побоювань з цього приводу в ексклюзивному коментарі Українській службі "Голосу Америки".

"Нічого страшного. Ми до всього готові. В нас незалежна країна, ми до всього готові", - відзначив Зеленський у відповідь на питання Української служби "Голосу Америки" з приводу інформаційного тла, на якому відбуватиметься зустріч лідерів двох країн.

При цьому Володимир Зеленський наголосив, що перед зустріччю із президентом США запланована значна кількість зустрічей з лідерами країн.

За словами Зеленського, Україна очікує підтримки США.

"Чого ми очікуємо? Ми очікуємо підтримки. Нам не потрібна просто допомога. Ми і так з вами сильна держава, найвеличініша. Велика держава в Європі, і в нас дуже розумні люди. Хочеться просто, щоб Сполучені Штати завжди підтримували Україну і курс України в її боротбі з агресією і з війною. Мені здається, що все так і є. І все до того йде. Я думаю, що в нас зустріч буде дуже тепла", - відзначив Володимир Зеленський.

Дивіться також: Розмова Трампа та Зеленського – підстава для імпічменту президента США?