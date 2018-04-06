Між Сполученими Штатами і Китаєм загострюються торговельні суперечки

Посилюється торговельна риторика між Сполученими Штатами і Китаєм. Президент Дональд Трамп погрожує накласти митні товари на китайські товари на 100 мільярдів доларів, тоді як Пекін попереджає, що буде боротися із Сполученими Штатами «за всяку ціну».

У четвер президент Трамп доручив представникові США з торгівлі розглянути додаткові тарифи після того, як Китай оприлюднив список американських товарів, включно із соєвими бобами і невеликими літаками, на 50 мільярдів доларів для можливого підвищення на них тарифів. На початку цього тижня Сполучені Штати запропонували тарифи на суму 50 мільярдів доларів на деякі китайські товари.

Міністерство торгівлі КНР заявило у п’ятницю, що коли Вашингтон наполягатиме на тому, що Пекін назвав протекціонізмом, то Китай «присвятить себе до кінця за будь-яку ціну і буде рішуче боротися до кінця».

Після найновішої торговельної директиви Трампа понизився курс цінних паперів на американській біржі.

Протягом останніх кількох днів ціни на фінансових ринках дуже коливалися. Все це у відповідь на торговельні суперечки між Вашингтоном і Пекіном.

«Замість того, щоб змінити свою невідповідну поведінку, Китай обрав шлях, щоб завдати удару нашим фермерам та виробникам», сказав президент.

З початку цього тижня Сполучені Штати були причетні до взаємних торговельних суперечок. У понеділок, у відповідь на раніше оголошені тарифи на сталь і алюміній, накладені адміністрацією Трампа, Китай встановив тарифи до 25% на 128 американських товарів, включно з фруктами, горіхами, мороженою свининою, вином, сталлю і алюмінієм.

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