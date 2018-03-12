Американські та європейські експерти обмірковуть суперечливі питання торгівлі

Президент Трамп заявив у понеділок, що відбудуться переговори з представниками європейських країн щодо ліквідації тарифів, які, за його словами, завдають шкоди американській економіці.

Згідно з повідомленням у Twitter, міністр торгівлі США Вільбур Росс планує мати розмови зі службовцями Європейського Союзу про те, що президент назвав «великими митними тарифами і бар’єрами, які вони використовують проти США». Президент сказав, що бар’єри «несправедливі щодо наших фермерів і виробників».

Його заява нагадувала коментарі з минулого тижня, коли він сказав, що в Європі є «чудові країни, які дуже погано ставляться до США щодо торгівлі».

Трамп, який представляє найбільшу окрему економіку, і представники Європейського Союзу, до складу якого входить 28 країн і разом становлять найбільшу економіку у світі, сперечаються з приводу накладення Трампом 25-відсоткового імпортного тарифу на сталь і 10-відсоткового тарифу на алюміній.

У відповідь на це представники ЄС погрозили збільшити податки на ряд американських експортних виробів, включно з мотициклами Harley Davidson, джинсами, бурбоном, журавлиновим і оранжевим сік.

У відповідь на це Трамп натякнув, що коли європейці збільшать митні тарифи на американські продукти, він накладе нові тарифа на популярні німецькі автомобілі.

Представниця ЄС з питань торгівлі Сесілія Мальмстрем заявила, що торгівля використовується як зброя для погроз на нашу адресу і для залякування нас».

В суботу в Брюсселі відбулася зустріч європейських та американських торговельних представників, але їм не вдалося усунути непорозумінь. За словми Мальмстрем, вони продовжуватимуть дискусії цього тижня.

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