Адміністрація Трампа подала апеляцію в справі рішення судді щодо обмеження на в’їзд до США

Міністерство юстиції Сполучених Штатів хоче, щоб Верховний суд заблокував рішення федерального судді, яке робить виняток для бабусь, дідусів иа інших родичів осіб, що проживають у США, із встановленої президентом Трампом заборони на в’їзд до країни.

Міністерство юстиції подало екстрену апеляцію в п’ятницю ввечері.

У четвер суддя Деррік Вотсон з Гонолулу (Гаваї) закликав до «здорового глузду», коли поширив список родичів, яким повинно бути дозволено отримати візу для відвідин родичів у США. Ідеться про осіб із шести переважно мусульманських країн – Ірану, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії і Ємену.

Судда Вотсон доручив уряду не застосовувати заборони, якщо йдеться про дідусів і бабусь, онуків, чоловіка сестри, брата дружини та інших близьких родичів, які проживають у Сполучених Штатах.

Вотсон також постановив, що біженці, які мають запевнення про місце проживання від агентства з питань біженців, також повинні бути виключені зі списку осіб, які не можуть отримати американської візи.

Наприкінці минулого місяця Верховний суд США виніс рішення, згідно з яким указ президента Трампа може бути частково запроваджений в життя до часу, коли суд в пізнішому терміні знову розгляне заборону.

Верховний суд також заявив, що уряд не може блокувати в’їзду до США особам, які вже мають справжні з’язки з особою або юридичною особою у Сполучених Штатах.

Дивіться також: Експерти розповіли про наступні цілі агресії Росії та порадили, як зупинити Путіна