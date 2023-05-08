Міністерка фінансів США попередила про "фінансову катастрофу", якщо не буде піднято борговий ліміт

Глава Мінфіну США Дженет Єллен попередила в неділю про «економічну та фінансову катастрофу» для Сполучених Штатів і світової економіки, якщо президент США Джо Байден і Конгрес не зможуть домовитися про підвищення ліміту боргу країни, щоб уряд міг продовжувати оплачувати свої рахунки.

"На початку червня у нас закінчуються гроші" на поточні виплати, сказала Єллен виданню ABC, але визнала, що існує "значна непевність" щодо того, коли саме це трапиться.

Казначейство США вже вжило «надзвичайних заходів», щоб продовжувати виплачувати борги після досягнення ліміту запозичень країни в 31,4 трильйона доларів у січні, але Єллен зауважила: "Наша спроможність так робити зменшується, бо гроші почнуть закінчуватися".

"Настане день, коли ми не зможемо платити за рахунками", — сказала вона.

Байден запросив лідерів Конгресу до Білого дому у вівторок, щоб обговорити, як запобігти кризі, що насувається.

Президент-демократ протягом кількох місяців закликав Конгрес, включно з Палатою представників, де більшість належить республіканцям, підвищити межу боргу без інших умов.

Але натомість республіканці Палати представників із перевагою у два голоси минулого місяця схвалили збільшення боргу на рік, додавши при цьому значне скорочення державних витрат на соціальні програми та заходи з контролю клімату, проти яких виступають Байден і демократи Конгресу.

США ніколи не допускали дефолту за своїм боргом — виплати за програмами, які вже схвалив Конгрес, — але Єллен попередила, що якщо в уряду закінчаться кошти, виплати відсотків за державними облігаціями США, які тримають американці та іноземні уряди, можуть бути обмежені, щомісячні виплати соціального страхування літнім людям та оплата медичних послуг їхнім лікарям можуть бути відкладені, а підприємства можуть звільнити тисячі працівників.

"На фондовому ринку може статися різке падіння", — сказала вона. Єллен поставила кредитоспроможність країни під сумнів.

Сполучені Штати підвищували боргову межу 78 разів як за президентів-демократів, так і за президентів-республіканців.

На тлі поточної невизначеності деякі вашингтонські аналітики передбачають, що Байден і опоненти-республіканці можуть найближчими тижнями досягти угоди, яку обидві сторони могли б назвати своєрідною перемогою, з підвищенням боргу та окремою згодою Байдена обмежити витрати у фінансовому році, який починається 1 жовтня.

Радники Білого дому також обдумували, чи застосувати вперше 14-ту поправку до Конституції США, яка говорить, що повна довіра та довіра Сполучених Штатів не повинні ставитися під сумнів.

Застосування положення майже напевно призведе до юридичного оскарження з боку тих, хто виступає проти одностороннього збільшення граничної суми боргу.

Єллен не виключила використання конституційного положення, але назвала в переліку поганих варіантів. "Я не хочу розглядати екстрені варіанти", - сказала вона.