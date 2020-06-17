Польща виступила за збереження присутності американців на території Німеччини. Відео

Німеччина та НАТО підкреслили важливість присутності військ США у Німеччині для безпеки як Європи, так і США. “Ми вважаємо, що присутність США в Німеччині важлива для безпеки не лише Німеччини, але і для безпеки США і, особливо, для безпеки Європи", - заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас під час візиту до Польщі. Міністр закордонних справ Польщі також виступив за збереження присутності американців на території Німеччини. Трамп пояснив, що він скорочує кількість контингенту, через невідповідність внесків Німеччини до НАТО і її "погане" ставлення до США в сфері торгівлі.