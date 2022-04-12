Британія, США, Австралія перевіряють повідомлення про застосування Росією хімзброї в Маріуполі

США, Британія та Австралія заявили, що намагаються отримати більше інформації для перевірки повідомлень про можливе застосування Росією хімічної зброї у війні в Україні.

Підставою для міжнародних заяв стало повідомлення українських військових з обложеного Маріуполя, що на їхні позиції з російського безпілотного літального апарату 11 квітня скинули невідому «отруйну речовину», від якої люди задихалися і втрачали орієнтацію.

Ми знаємо про повідомлення в соціальних медіях, де стверджується, що російські війська застосували в Маріуполі в Україні потенційні хімічні боєприпаси. Зараз ми не можемо це підтвердити...

Український президент Володимир Зеленський у поширеному в ніч з 11 на 12 квітня зверненні сказав, що заклики застосувати хімічну зброю проти українських військових нещодавно лунали від представників контрольованої Росією влади в Донецьку.

«Розглядаємо це максимально серйозно», - сказав Зеленський і закликав ЄС зробити наступну хвилю санкцій проти Росії такими, «щоб навіть слова про зброю масового ураження з російського боку більше не пролунало».

«Ми знаємо про повідомлення в соціальних медіях, де стверджується, що російські війська застосували в Маріуполі в Україні потенційні хімічні боєприпаси», - сказав речник міністерства оборони США Джон Кірбі.

Американський представник підкреслив: «Зараз ми не можемо це підтвердити і уважно спостерігаємо за ситуацією. Ці повідомлення, якщо вони правдиві, викликають стурбованість і відображають побоювання, які у нас є стосовно потенційного застосування Росією в Україні різних речовин для контролю над протестами, зокрема слізного газу змішаного з хімікатами».

У Лондоні заявили, що у разі, якщо Москва вдасться до зброї масового знищення, то Захід готовий до застосування «усіх можливих» варіантів дій у відповідь.

«Є повідомлення, що російські війська могли застосувати хімічні речовини під час атаки на людей Маріуполя. Ми терміново працюємо з партнерами, щоб перевірити деталі», - заявила у Twitter вночі 11 квітня Ліз Трасс, британська міністерка закордонних справ.

Вона додала: «Будь-яке застосування такої зброї було б безжалісною ескалацією цього конфлікту, і ми притягнемо Путіна та його режим до відповідальності».

Очільниця австралійського міністерства закордонних справ Меріс Пейн заявила: «Австралія буде працювати з партнерами, щоб перевірити точність тих повідомлень».

Є речі які переходять межу і на застосування хімічної зброї буде відповідь, і на столі залишаються усі можливі варіанти.

Британський міністр збройних сил Джеймс Гіппі, коментуючи британському телеканалу Sky повідомлення з Маріуполя, наголосив, що «президент Путін повинен знати, що коли йдеться про можливу відповідь Заходу на застосування хімічної зброї то йдеться про «всі можливі варіанти».

«Важливо визнати, що є різні способи застосування тих речовин. Починаючи із застосування слізного газу, який використовують у ситуаціях із заворушеннями, аж до повністю нищівних вбивчих систем хімічної зброї. Тому я не думаю, що зараз варто розглядати ситуацію спрощено, бо там багато нюансів. Але я також вважаю, що надзвичайно важливо сказати вашим глядачам, які мають глибоке відчуття того, що припустиме, а що ні, що є речі, які переходять межу і на застосування хімічної зброї буде відповідь, і на столі залишаються усі можливі варіанти», - підкреслив міністр в телеінтерв’ю.

В іншому інтерв’ю для британської радіостанції LBC Radio Джеймс Гіппі повторив, що не відкидає навіть можливість відрядження британських чи НАТОвських військових підрозділів.