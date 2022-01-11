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"НАТО плюс" Україні, вето Конгресу на зняття санкцій щодо Росії - законопроект республіканців

На фото: Президент Росії Володимир Путін на засіданні ОДКБ, 10 січня 2022

Група республіканських конгресменів має намір внести законопроект (Guaranteeing Ukrainian Autonomy by Reinforcing its Defense - GUARD - Act of 2022. - англ.), який, серед іншого, оголошує Україну країною "НАТО плюс" та ін. Про це повідомляє група республіканців у Комітеті із закордонних справ Палати представників Конгресу США.

Співавторами законопроекту виступили члени Палати представників Майк Роджерс, Майк Тернер та Еліс Стефанік.

Законопроект передбачає:

- Значно і негайно збільшити військову підтримку Збройних Сил України, включно із фінансуванням щодо озброєння та підготовки;

- Визначити Україну як країну "НАТО Плюс", щоб забезпечити швидкий розгляд питань продажу низки товарів і послуг оборонного призначення США;

- Посилити точкові санкції щодо "Північного потоку-2", російського проекту шкідливого впливу, покликаного підірвати Україну та загрожувати європейській енергетичній безпеці;

- Встановити посилений нагляд з боку Конгресу за використанням адміністрацією Байдена санкцій проти Росії шляхом: надання Конгресу права вето щодо зняття ширшого кола санкцій, пов’язаних з Росією, включно із санкціями, які пов’язані з газопроводом "Північний потік-2" та розпорядженням адміністрації Байдена 14024 від квітня (про блокування майна щодо конкретної шкідливої зовнішньої діяльності уряду Російської Федерації); створення механізму, який вимагатиме від Адміністрації перевіряти певних осіб, представлених Конгресом, на предмет відповідності санкціям, пов’язаним з Росією.

- Встановити дипломатичні та військові засоби стримування для протидії російській агресії шляхом: підтвердження декларації Бухарестського саміту НАТО 2008 року про підтримку прагнення України та Грузії стати членами Альянсу; відхилення пропозиції Росії щодо мораторію на розміщення наземних ракет середньої дальності в Європі та висунення вимоги щодо стратегії співпраці з союзниками по НАТО щодо звичайних ракет середньої дальності; заклику до адміністрації США якнайшвидше подати кандидатуру на посаду посла в Україні; вимоги визначити, чи є уряд Росії державою-спонсором тероризму; обмеження ризиків безпеки, пов’язаних із військовим співробітництвом США та Росії.

- Схвалити 155 мільйонів доларів для "Радіо Вільна Європа" / "Радіо Свобода" на боротьбу з російською дезінформацією та інформаційними операціями в колишньому Радянському Союзі на 2022 рік.

- Підтвердити політику США щодо непохитної відданості українському суверенітету.

Коментуючи законопроект, сенатор-республіканець Джим Ріш заявив, що США не можуть зволікати із діями та сильним сигналом про підтримку для України.

Законопроект привітали від імені української громади в "Українській національній інформаційні службі", яка підтримується "Українським конгресовим комітетом Америки".

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки".

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Українська громада США закликає адміністрацію Байдена вже зараз посилити санкції проти Кремля та озброїти Україну. Відео
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Українська громада США закликає адміністрацію Байдена вже зараз посилити санкції проти Кремля та озброїти Україну. Відео

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