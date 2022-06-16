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2 ветеранів США, за повідомленнями, зникли безвісти в Україні
Від двох американських ветеранів з Алабами, які перебували в Україні і допомагали у війні проти Росії, немає звісток уже кілька днів, вони пропали безвісти, повідомили в середу члени делегації Конгресу штату.
Родичі 27-річного Енді Тай Нгока Гуйна з Трініті та 39-річного Александра Друке з Таскалуси контактували з офісами Сенату та Палати представників, щоб отримати інформацію про місцеперебування своїх рідних, повідомили в прес-службі.
Конгресмен Роберт Адерхольт сказав, що Гуйн добровольцем пішов воювати з українською армією проти Росії, але родичі нічого про нього не чули з 8 червня, коли він перебував у Харківській області на північному сході України, неподалік російського кордону. Гуйн і Друке були разом, сказав помічник Адерхольта.
"Як ви розумієте, його близькі дуже стурбовані, - сказав Адерхольт у заяві. - Мій офіс звернувся із запитами до Держдепартаменту Сполучених Штатів і Федерального бюро розслідувань, намагаючись отримати будь-яку можливу інформацію".
Конгресвумен Террі Сьюелл сказала, що мати Друке звернулася до її офісу на початку цього тижня після того, як вона втратила зв’язок із сином.
Державний департамент США заявив, що перевіряє повідомлення про те, що в Україні захопили щонайменше двох американських громадян. Якщо підтвердиться, вони стануть першими американцями, які воюють за Україну, і які, як відомо, потрапили в полон з початку війни 24 лютого.
“Ми уважно стежимо за ситуацією та контактуємо з українською владою”, – йдеться у повідомленні відомства, надісланому журналістам електронною поштою. Відомство відмовилось від подальших коментарів, посилаючись на міркування конфіденційності.
Джон Кірбі, речник національної безпеки Білого дому, заявив у середу, що адміністрація не може підтвердити повідомлення про зниклих безвісти американців.
“Ми зробимо все, що в наших силах, щоб контролювати це та побачити, що ми можемо дізнатися про це”, — сказав він.
Однак він повторив свої застереження щодо американців, які їдуть в Україну.
"Україна - не місце для подорожей американців, - сказав він. - Якщо ви хочете підтримати Україну, є багато способів зробити це більш безпечно і так само ефективно”.
Минулого тижня суд у Донецьку під контролем сепаратистів засудив до смертної кари двох британців і одного марокканця.
Конгресмен США Депутат Адам Кінзінгер написав у Twitter, що американці "зареєструвалися в українській армії, і таким чином їм надається законний захист бойових дій. Тому ми очікуємо, що до членів Легіону будуть ставитись відповідно до Женевської конвенції". Невідомо, чи мав Кінзінгер, республіканець із Іллінойсу, будь-яку додаткову інформацію про чоловіків.
Він коментував твіт, надісланий раніше в середу Оперативною групою “Багет”, групою колишніх військовослужбовців США та Франції, в якій говорилося, що двоє американців, які воювали з ними, були схоплені тиждень тому. У групі повідомили, що українська розвідка підтвердила цю інформацію.
На початку війни Україна створила Міжнародний легіон для іноземних громадян, які хотіли допомогти захиститися від російського вторгнення.
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Путін сам запитував, «коли Росію запросять до НАТО» – колишні керівники Альянсу коментують слова Папи Франциска
Війну в Україні «ніхто не провокував», а НАТО «не розишрювалося, а приймало нових членів», і президент Росії Володимир Путін також мав можливість подати заявку, нагадали колишні керівники альянсу, коментуючи слова Папи Римського Франциска, опубліковані в італійській пресі 14 червня.
Колишній Генеральний секретар НАТО Хав’єр Солана сказав, що війна проти України не була результатом провокації, її президент Росії Володимир Путін розпочав власним рішенням.
«Війну в Україні ніхто не провокував. Цю війну розпочав з власної волі Володимир Путін. І це має бути нашою мантрою – тут немає жодних питань щодо того, хто є відповідальним за цю війну. Це – президент Путін», – сказав Хав’єр Солана, який був Генеральним секретарем НАТО грудня 1995 по жовтень 1999 року, коли відбувалася підготовка до вступу нових країн-членів.
Відповідаючи на прохання модераторки онлайн зустрічі Атлантичної ради прокоментувати слова Папи Римського Франциска, сказані в травні і опубліковані у вівторок, 14 червня, про те, що війна в Україні «можливо, була якимось чином спровокована або не попереджена, він нагадав, що тоді НАТО і Росія створили Постійну спільну раду НАТО-Росія для проведення консультацій та співпраці і жодних питань не виникало.
«Я ніколи не забуду, як ми сиділи поруч з росіянами, підписували Основоположний акт НАТО-Росія, створювали Раду Росія-НАТО, і мій підпис там стоїть, і поруч стоїть підпис президента (Бориса) Єльцина», – сказав Солана, наголошуючи, що про Україну тоді не йшлося.
Солана додав, що поведінка президента Путіна неприпустима, але він розрізняє між Путіним і Росією. «Я люблю Росію, але я маю відразу до того, що президент Путін зараз робить», – сказав Солана.
Його наступник на посаді голови НАТО Джордж Робертсон, який обіймав цю посаду з 1999 по 2004 роки, коли відбувся прийом нових членів, сказав, що Папі Франциску, ймовірно, не розповіли про те, як відбувався процес розишення НАТО.
«НАТО не росло, як якийсь організм. НАТО розширювалося таким чином, що країни подавали завку на вступ. Кожна сама по собі. Колись президент Путін запитав мене, коли Росію запросять у НАТО. Але я сказав, що в НАТО не запрошують – потрібно подавати заявку, яку члени Альянсу потім оцінюють. Але він не захотів подавати заявку на вступ до НАТО», – нагадав Робертсон.
Після закінчення «холодної війни» та возз'єднання Німеччини в 1990 році, до НАТО увійшла колишня Східна Німеччина. У 1999 році приєдналися Польща, Угорщина та Чехія. У 2004 році – Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина та Словенія. Албанія та Хорватія приєдналися 1 квітня 2009 році. Останніми державами, які вступили НАТО, є Чорногорія, яка вступила у 2017 році та Північна Македонія – в 2020 році. Наразі Альянс розглядає заявки на вступ від Фінляндії та Швеції.
Драґі, Макрон, Шольц, Йоганніс побачили наслідки російської війни в Україні
Керівники Італії, Німеччини, Франції та Румунії вперше відвідали Україну від початку лютневого російського вторгнення, щоб показати українцям свою підтримку напередодні символічних рішень Європейського Союзу стосовно початку процесу українського вступу в ЄС.
Маріо Драґі, Еммануель Макрон, Олаф Шольц і Клаус Йоганніс прибули нічним потягом до Києва та відвідали місто Ірпінь, поблизу української столиці, де їм показали страшні наслідки кількатижневої російської окупації цієї весни.
Там і в багатьох інших містах і селах під Києвом, а також в Харківській, Чернігівській, Сумській та інших областях після відступу російських солдатів виявили багатьох вбитих цивільних, а також жертв жорстоких затримань, катувань і ґвалтувань.
Це героїчне місто, бо тут, як і в інших, українці зупинили російську армію, яка насувалася на Київ. Треба віддати належне героїзму армії та українського народу.Еммануель Макрон
Лише в Ірпені, де до вторгнення населення становило 62 000, виявили 290 тіл вбитих цивільних мешканців.
Президент Макрон заявив, що йдеться про ознаки воєнних злочинів.
«Це героїчне місто позначене ранами від варварства», - сказав французький керівник журналістам.
Канцлер Шольц сказав, що Ірпінь як і Буча стали символами «жорстокості» війни Росії в Україні, якій треба покласти край.
Від європейських лідерів Україна очікує більшої військової та економічної допомоги в умовах кривавих боїв, які зараз зосереджені на українському сході та півдні.
Дуже важливим для України називають також очікуване цього місяця рішення ЄС щодо українського статусу кандидата на членство у Європейському Союзі.
У п’ятницю 17 червня очікують, що Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, рекомендуватиме надання Україні кандидатства, але остаточне рішення повинні схвалити керівники 27 країн Євросоюзу на зустрічі 23-24 червня в Брюсселі.
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У Пентагоні відреагували на заяви України про отримання лише 10% від запитаної зброї
Під час війни жодна допомога не відчувається як достатньо велика чи достатньо швидка. Так відповів журналістам міністр оборони США Ллойд Остін на прохання відреагувати на заяву заступниці міністра оборони України Ганни Маляр про те, що ЗСУ отримали лише 10% зброї, про яку Київ просить у міжнародних партнерів.
“Щодо питання 10%, ви цитуєте заступницю міністра оборони, ми щойно зустрічалися з її босом в сусідній кімнаті, ми пройшлися по кожному пункту, що їм потрібно і що доречно в цій боротьбі. Тож ми певні, що ми важко працюємо, аби дати їм те, що, на їхню думку, є доречним”, - заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час спільної з Міллі прес-конференції за результатами "Рамштайн-3".
Ллойд Остін сам служив в Іраку, а також керував військами в Афганістані та на Близькому Сході, то ж поділився власним воєнним досвідом.
“Ми з генералом Міллі були на багатьох війнах. Коли ти на війні, тобі ніколи не достатньо. Ти завжди хочеш більше. Ти завжди віриш, що тобі потрібно більше. Я був в такій ситуації. Тому я, звичайно, розумію, чому українці так говорять. І ми будемо боротися, щоб надати їм все, що їм потрібно”, - додав міністр оборони США.
Очільники Пентагону також прокоментувати критичні заяви, що США та Британія буцімто надають Україні надто мало реактивних систем залпового вогню та пускових установок артилерійської ракетної системи HIMARS.
Ллойд Остін: «Поки ми навчаємо їхніх військових, ми можемо забезпечити їх системами та боєприпасами. То ж ви отримуєте початкові потужності, і вже від них нарощуєте. З часом, ми вважаємо, сукупність того, що можуть надати союзники та партнери, матиме значення. Це інший тип можливостей, порівняно з тим, що ви бачили в інших реактивних системах залпового вогню”.
Важлива не кількість, а якість, - наголосив генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США.
“Оскільки це високоточна зброя, кількість боєприпасів, які ми виділили, якщо їх правильно використати (а ми щойно провели сертифікаційні тренінги, які тривали 48 годин, для цих хлопців), якщо вони правильно використовують цю зброю у своїй роботі, то вони матимуть змогу знищувати надзвичайну кількість цілей. Це матиме значення, якщо використовуватиметься у поєднанні з [гаубицями] 777, які вражають на 40 км, та мінометами, які сягають 25 кілометрів”, - зазначив генерал Міллі.
Американський генерал віддає належне високій майстерності українських артилеристів: “Українська артилерія, артилерійська майстерність українців дуже і дуже висока. Вони одні з найкращих артилеристів. І той ефект, якого вони досягають на полі бою зараз за допомогою 777 є дуже, дуже, дуже, хорошим, дуже ефективним. Ми очікуємо такої ж ефективності з системами HIMARS”.
Напередодні, 14 червня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону заявила, що західні партнери передали Україні близько 10% озброєнь, про які просив Київ.
В Конгресі вітають перемовини міністрів оборони в Брюсселі. Відео
Представниця демократичної партії, конгресвумен Марсі Каптур наголосила, що підтримка України вимагає постійної координації з партнерами. А за словами республіканського сенатора Роба Портмана, НАТО та інші партнери повинні надавати Києву більше озброєння.
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