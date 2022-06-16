2 ветеранів США, за повідомленнями, зникли безвісти в Україні 

Від двох американських ветеранів з Алабами, які перебували в Україні і допомагали у війні проти Росії, немає звісток уже кілька днів, вони пропали безвісти, повідомили в середу члени делегації Конгресу штату.

Родичі 27-річного Енді Тай Нгока Гуйна з Трініті та 39-річного Александра Друке з Таскалуси контактували з офісами Сенату та Палати представників, щоб отримати інформацію про місцеперебування своїх рідних, повідомили в прес-службі.

Конгресмен Роберт Адерхольт сказав, що Гуйн добровольцем пішов воювати з українською армією проти Росії, але родичі нічого про нього не чули з 8 червня, коли він перебував у Харківській області на північному сході України, неподалік російського кордону. Гуйн і Друке були разом, сказав помічник Адерхольта.

"Як ви розумієте, його близькі дуже стурбовані, - сказав Адерхольт у заяві. - Мій офіс звернувся із запитами до Держдепартаменту Сполучених Штатів і Федерального бюро розслідувань, намагаючись отримати будь-яку можливу інформацію".

Конгресвумен Террі Сьюелл сказала, що мати Друке звернулася до її офісу на початку цього тижня після того, як вона втратила зв’язок із сином.

Державний департамент США заявив, що перевіряє повідомлення про те, що в Україні захопили щонайменше двох американських громадян. Якщо підтвердиться, вони стануть першими американцями, які воюють за Україну, і які, як відомо, потрапили в полон з початку війни 24 лютого.

“Ми уважно стежимо за ситуацією та контактуємо з українською владою”, – йдеться у повідомленні відомства, надісланому журналістам електронною поштою. Відомство відмовилось від подальших коментарів, посилаючись на міркування конфіденційності.

Джон Кірбі, речник національної безпеки Білого дому, заявив у середу, що адміністрація не може підтвердити повідомлення про зниклих безвісти американців.

“Ми зробимо все, що в наших силах, щоб контролювати це та побачити, що ми можемо дізнатися про це”, — сказав він.

Однак він повторив свої застереження щодо американців, які їдуть в Україну.

"Україна - не місце для подорожей американців, - сказав він. - Якщо ви хочете підтримати Україну, є багато способів зробити це більш безпечно і так само ефективно”.

Минулого тижня суд у Донецьку під контролем сепаратистів засудив до смертної кари двох британців і одного марокканця.

Конгресмен США Депутат Адам Кінзінгер написав у Twitter, що американці "зареєструвалися в українській армії, і таким чином їм надається законний захист бойових дій. Тому ми очікуємо, що до членів Легіону будуть ставитись відповідно до Женевської конвенції". Невідомо, чи мав Кінзінгер, республіканець із Іллінойсу, будь-яку додаткову інформацію про чоловіків.

Він коментував твіт, надісланий раніше в середу Оперативною групою “Багет”, групою колишніх військовослужбовців США та Франції, в якій говорилося, що двоє американців, які воювали з ними, були схоплені тиждень тому. У групі повідомили, що українська розвідка підтвердила цю інформацію.

На початку війни Україна створила Міжнародний легіон для іноземних громадян, які хотіли допомогти захиститися від російського вторгнення.