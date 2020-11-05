Кілька штатів ще рахують бюлетені у напруженому змаганні за посаду президента США

Зранку у четвер 5 листопада питання, хто переміг на президентських виборах у США, залишалося без однозначної відповіді.

Принаймні чотири штати ще підраховували бюлетені після голосування 3 листопада, а також багато бюлетенів, що були використані у достроковому голосуванні та надіслані поштою.

Епідемія коронавірусу заохотила мільйони американців скористатися правом голосувати різними способами, щоб уникнути людних дільниць в умовах пандемії COVID-19.

Остаточних результатів у четвер ще очікували зі штатів Джорджія, Пенсильванія, Арізона і Невада.

Виборчий штаб Дональда Трампа заявив про сумніви щодо результатів оголошених у деяких округах штату Вісконсин і повідомив про звернення до Верховного суду США з вимогою втрутитися у підрахунок бюлетенів у штаті Пенсильванія.

Джо Байден сказав журналістам пізно ввечері у середу: «Коли підрахунок закінчать, то ми вважаємо, що будемо переможцями. Я почуваюся дуже добре».

«Тепер треба, щоб був врахований кожен голос», - додав він.

Президент Дональд Трамп ще до оголошення результатів у низці штатів у середу заявив про свою перемогу.

Він сказав з Білого дому своїм прихильникам, що через Верховний суд домагатиметься зупинки того, що він назвав «голосуванням», хоча дільниці на той час були закриті і там рахували отримані раніше бюлетені.

«Це величезне шахрайство щодо нашої країни. Як на мене, то я вже переміг», - заявив Трамп.

Штаб Байдена назвав заклик президента припинити підрахунки бюлетенів «обурливою» спробою забрати демократичні права тих американських громадян, які вирішили проголосувати до 3 листопада.

Також у середу голова виборчого штабу Байдена, Дженніфер О’меллі Діллон, написала у Twitter : «Якби бажання Дональда Трампа здійснилося і ми негайно зупинили б підрахунок бюлетенів, то наступним президентом США став би Джо Байден».

Керівник штабу Трампа, Білл Степієн заперечив: «Якщо ми порахуємо усі законно проголосовані бюлетені, то на нашу думку переможе президент».

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