У містах США тривають протести після дня виборів, але повідомлень про масові акції поки немає

Вночі у вівторок понад 1000 протестували проти президента Дональда Трампа на площі Black Lives Matter Plaza поблизу Білого дому. Водночас сотні інших пройшли центром Вашингтона, інколи перекриваючи рух транспорту та влаштовуючи феєрверки. Остаточні результати виборів залишаються невідомими станом середину дня в середу 4-го листопада.

Розсіяні акції протесту також спостерігались від Сіетла до Нью-Йорка, але по всій території США не було ознак серйозного насильства або масових заворушень протягом декількох годин після закриття виборчих дільниць.

Повідомлється, що на акціях у Вашингтоні протестувальники скандували: "Чиї вулиці? Наші вулиці!" і "Якщо ми не отримаємо справедливості, вони не отримають миру!" Під час протестів траплялись поодинокі бійки, протестів, підпали сміття, хоча більшість ЗМІ охарактеризували протести як переважно мирні. Канал NBC повідомляє, що буцімто учасники крайнього правого угрупування Proud Boys, яке підтримує президента США Дональда Трампа, зазнали ножових поранень неподалік Білого дому.

"Жінка та двоє чоловіків зазнали ножових поранень за кілька кварталів від Білого дому зранку у середу після ночі виборів», - повідомляє поліція Вашингтона. Поліція повідомила, що жертви заявили, що є членами крайньої правої групи, яка підтримує Дональда Трампа, Proud Boys. У поліції заявили, що не можуть підтвердити приналежність жертв", - повідомляє дане ЗМІ. Як повідомляє канал Fox News, поліція розшукує 3 підозрюваних у скоєнні нападу.

Повідомляється, що учасники акцій протесту у Вашингтоні прокололи шини припаркованого міліцейського фургона.

Як відзначають ЗМІ, організатори заявили, що акції протесту у столиці США триватимуть і сьогодні.

Сотні людей вийшли на демонстрації проти Трампа в Портленді, Орегоні та Сіетлі, а кількох заарештували.

"Ось так виглядає демократія", - скандували протестуючі в Портленді, де організатори заявили, що демонстрація буде мирною і що незалежно від результатів президентських виборів вони будуть продовжувати протестувати на підтримку расової справедливості.

Губернатор штату Орегон Кейт Браун, як і влада декількох інших штатів, перевели Національну гвардію в режим очікування.

Мер Портленда Тед Вілер заявив у Twitter, що "не буде толерантності до будь-якого насильства, залякування чи кримінального знищення", і що люди повинні "бути в безпеці, використовуючи свій голос, щоб захищати свою точку зору".

У Сіетлі поліція заявила, що заарештувала кількох людей, у тому числі особу, яка розмістила на дорозі цвяхи, та особу, яка переїхала барикаду і вийхала на поліцейську велодоріжку. Постраждалих немає.

Напередодні виборів сотні підприємств у містах США, включно із Вашингтоном, забивали двері та вікна, побоюючись, що голосування може призвести до такого роду насильства, яке спалахнуло після смерті Флойда.

"Деякі люди хотіли б створити хаос і негаразди", - заявила мер Вашингтона Мюріель Боузер раніше цього дня. Вона сказала, що ніколи не бачила, щоб стільки підприємств забивали дошками вікна: "Це все мене засмучує".

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