«Росія зараз має більше військ на кордоні з Україною, ніж будь-коли з 2014 року», США

Сполучені Штати заявили про щораз більшу стурбованість тим, що Білий дім назвав «ескалацією російської агресії» на сході України.

Речниця адміністрації Джо Байдена заявила, що США обговорюють з союзниками в НАТО зростання напруженості у регіоні східної Європи, спричинене порушеннями перемир’я на Донбасі, а також пересуваннями російських військ на кордоні з Україною.

«Росія зараз має більше військ на кордоні з Україною, ніж будь-коли з 2014 року. Лише за цей тиждень загинули п’ять українських військових. Усі ті ознаки глибоко турбують», - сказала речниця Джен Псакі журналістам у Вашингтоні.

Напередодні Німеччина окремо закликала Росію відвести війська від України.

Канцлерка закликала згорнути те нарощування для деескалації становища.

У викладі телефонної розмови Анґели Меркель, канцлерки Німеччини, з російським президентом Володимиром Путіним 8 квітня німецький уряд повідомляє, що вона «закликала згорнути те нарощування для деескалації становища».

Згідно з російськими повідомленнями Путін у тій розмові звинувачував Україну у «провокаційних діях».

У викладі Кремля немає жодної згадки про те, що Меркель говорила Путіну про стягування російських військ.

Окремо чільний російський представник сказав у четвер, що Москва за певних умов розглядає можливість відкритого військового втручання в Україні.

Дмитрій Козак, заступник керівника адміністрації російського президента, заявив, що Росія «буде змушена стати на захист своїх громадян на території Донбасу».

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