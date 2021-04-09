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«Росія зараз має більше військ на кордоні з Україною, ніж будь-коли з 2014 року», США

Джен Псакі, речниця Білого дому

Сполучені Штати заявили про щораз більшу стурбованість тим, що Білий дім назвав «ескалацією російської агресії» на сході України.

Речниця адміністрації Джо Байдена заявила, що США обговорюють з союзниками в НАТО зростання напруженості у регіоні східної Європи, спричинене порушеннями перемир’я на Донбасі, а також пересуваннями російських військ на кордоні з Україною.

«Росія зараз має більше військ на кордоні з Україною, ніж будь-коли з 2014 року. Лише за цей тиждень загинули п’ять українських військових. Усі ті ознаки глибоко турбують», - сказала речниця Джен Псакі журналістам у Вашингтоні.

Напередодні Німеччина окремо закликала Росію відвести війська від України.

Канцлерка закликала згорнути те нарощування для деескалації становища.
Уряд Німеччини

У викладі телефонної розмови Анґели Меркель, канцлерки Німеччини, з російським президентом Володимиром Путіним 8 квітня німецький уряд повідомляє, що вона «закликала згорнути те нарощування для деескалації становища».

Згідно з російськими повідомленнями Путін у тій розмові звинувачував Україну у «провокаційних діях».

У викладі Кремля немає жодної згадки про те, що Меркель говорила Путіну про стягування російських військ.

Окремо чільний російський представник сказав у четвер, що Москва за певних умов розглядає можливість відкритого військового втручання в Україні.

Дмитрій Козак, заступник керівника адміністрації російського президента, заявив, що Росія «буде змушена стати на захист своїх громадян на території Донбасу».

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Дестабілізуючі дії Росії підривають деескалацію, домовлену за посередництва ОБСЄ - посадовці міністерств оборони п’яти країн НАТО. Відео
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Дестабілізуючі дії Росії підривають деескалацію, домовлену за посередництва ОБСЄ - посадовці міністерств оборони п’яти країн НАТО. Відео

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