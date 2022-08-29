Кораблі США, вперше після візиту Пелосі, пройшли через Тайванську протоку 

Два військові кораблі Військово-морських сил США пройшли через Тайванську протоку в неділю. Це перший такий транзит, про який стало відомо після того, як спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань цього місяця.

Кораблі USS Antietam і USS Chancellorsville здійснюють звичайний перехід, повідомив 7-й флот США. Крейсери «пройшли через коридор у протоці, який знаходиться за межами територіальних вод будь-якої прибережної держави», – йдеться у заяві.

Китай провів багато військових навчань у протоці, намагаючись покарати Тайвань після того, як Пелосі відвідала самокерований острів, незважаючи на погрози Пекіна.

Після візиту Пелосі, Китай відправив багато військових кораблів у Тайванську протоку та води поблизу Тайваню та провів постріли ракетами великої дальності.

Китай вважає острів частиною своєї державної території та виступає проти будь-яких візитів іноземних урядів які б сигналізували про визнання Тайваню державою.

США регулярно відправляють свої кораблі через Тайванську протоку в рамках того, що вони називають маневрами свободи судноплавства.

Протока завширшки 160 кілометрів відділяє Тайвань від Китаю