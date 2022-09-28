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США закликають Радбез ООН не визнавати фіктивні референдуми – проект резолюції
Сполучені Штати разом з Албанією, внесли на розгляд Ради Безпеки ООН резолюцію із засудженням фіктивного референдуму, який проводиться на окупованих територіях України. Про це після брифінгу щодо України в Радбезі ООН заявила представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.
«Ми знаємо, що результати цих фіктивних референдумів були заздалегідь визначені в Москві. Український народ уже продемонстрував, що ніколи не погодиться підкоритись російському правлінню. Ця рада і міжнародне співтовариство має зробити те саме, тому ми разом з Албанією висуваємо резолюцію, яка засуджує фіктивні референдуми, закликає всі держави не визнавати будь-які зміни статусу України та зобов’язує Росію негайно вивести війська з України», – заявила американська посолка в ООН.
«Якщо нації зможуть реалізувати свої імперські амбіції без наслідків, тоді ми поставимо під загрозу все, за що ця інституція виступає», – наголосила Томас-Грінфілд.
За її словами, США усвідомлюють, що Росія, яка є постійним членом Ради Безпеки ООН не підтримає її, але США, за словами Томас-Грінфілд «сподіваються побачити, що решта Ради твердо відмовляються прийняти перекроювання кордонів шляхом застосування сили».
«Якщо Росія використає своє право вето, щоб захистити себе від відповідальності, тоді ми звернемося до Генеральної Асамблеї ООН, щоб надіслати безпомилкове повідомлення Москві, що світ має об’єднатися та захистити статут Організації Об’єднаних Націй», – сказала Томас-Грінфілд.
За словами представниці США в ООН, голосування щодо резолюції на Генеральній Асамблеї ООН відбудеться наприкінці цього, або на початку наступного тижня.
Під час засідання Ради Безпеки ООН до неї звернувся відеозв'язком з Києва президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що «Росія знищує всі правила цього світу, і це лише питання часу, коли Росія знищить цю інституцію, яка досі функціонує».
У своєму виступі президент України заявив про необхідність повної міжнародної ізоляції Росії та надання Україні міжнародних гарантій безпеки.
З 23 по 27 вересня влада чотирьох частково окупованих областей України провела нелігітимні голосування щодо приєднання цих регіонів до Росії. У Кремлі називають цю подію «референдумами», але Україна та багато інших країн вже визнали їх нелегітимними і такими, що не мають жодних міжнародно-правових наслідків.
Заступниця генерального секретаря ООН із політичних питань і Розмарі ДіКарло під час своєї доповіді на Раді Безпеки ООН заявила, що ці голосування проходили «під дулом» автоматів.
Представники окупаційних сил оголосили, що за попередніми даними, понад 90% тих, хто брав участь у псевдореферендумах, начебто висловилися «за входження» до складу Росії.
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Китай закликав РБ ООН виступити посередником для припинення війни в Україні
ПЕКІН. Китай каже, що Рада Безпеки ООН має допомогти припинити війну в Україні.
Речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Венбін каже, що країна готова співпрацювати з рештою міжнародного співтовариства для деескалації бойових дій.
Ван сказав: «Китай завжди стояв на боці миру і був відданий сприянню мирним переговорам».
Китай мовчазно підтримав заяву Росії про те, що її спровокували на конфлікт США та НАТО, але не визнав територіальних претензій Росії в Україні.
Ван сказав: «Ми вважаємо, що Рада Безпеки, як основа механізму міжнародної безпеки, повинна повною мірою використовувати свої посередницькі функції, покладені на неї відповідно до Статуту ООН, слідувати правильному напрямку припинення війни та сприяння миру”.
Європа стурбована безпекою інфраструктури після імовірного саботажу газопроводу Північний потік
Чільні європейські посадовці вважають пошкодження трубопроводів Північного потоку у Балтійському морі результатом ймовірних навмисних дій, але не називають можливих зловмисників чи причин саботажу.
...Ми доходимо висновків, що це, можливо, навмисна дія. Це, ймовірно, саботаж.Маґдалена Андерссон
Державний секретар США Ентоні Блінкен сказав, що «повідомлення про напад чи саботаж» ще не підтверджені, «але якщо вони підтвердяться, то очевидно, що в них ніхто не зацікавлений».
Після повідомлень про зареєстровані в районі витоків газу підводні вибухи увага звернена зокрема на Росію, яка використовує енергію як інструмент міжнародної політики, а також має великий флот у регіоні.
Газ є ключовим для енергетики Європи, і зменшення його постачання з Росії на тлі російської війни в Україні спричинило різке зростання цін на енергію та побоювання економічної кризи в багатьох країнах.
Європейський Союз у відповідь на російську війну наклав широкі санкції, але фактично оминув газову галузь.
Російський газ постачається до Європи кількома трубопроводами, зокрема через українську газотранспортну систему, але контрольована російським урядом компанія Газпром значно зменшила обсяги транспортування газу на захід.
Можливі напади на трубопроводи Північного потоку також підвищують стурбованість безпекою інших важливих для європейської інфраструктури об’єктів, транспортних мереж і каналів зв’язку зокрема у Балтійському морі.
Росія має значну військову присутність в регіоні Балтійського моря і ми очікуємо, що вона й далі потрясатиме зброєю.Мортен Бодсков
Данський міністр оборони Мортен Бодсков у середу після зустрічі з генеральним секретарем НАТО заявив: «Росія має значну військову присутність в регіоні Балтійського моря і ми очікуємо, що вона й далі потрясатиме зброєю».
«У нас є шведські дані, а також інформація від Данії і на тих підставах ми доходимо висновків, що це, можливо, навмисна дія. Це, ймовірно, саботаж», - сказала прем’єр-міністр Швеції Маґдалена Андерссон.
Данські військово-повітряні сили оприлюднили фотографії місця, де вируюче з газом коло на морській поверхні сягає кілометра в діаметрі.
Газопровід Північний потік 1 був зупинений ще раніше з технічних причин, а новозбудований Північний потік 2 так і не починали використовувати через закриття проекту урядом Німеччини у лютому.
Але чотири нитки двох трубопроводів, що пролягають дном моря з Росії до Німеччини, були заповнені газом.
Маґдалена Андерссон підкреслила, що «вибухи відбулися не в територіальних водах Швеції чи Данії, а в економічних зонах наших країн. І Північний потік 1, і Північний потік 2 не є власністю Швеції або Данії. Це не напад на шведську чи данську територію. Але попри це уряд сприймає події дуже серйозно».
Росія хоче дестабілізувати економічну ситуацію в Європі та викликати паніку перед зимою.Михайло Подоляк
В той час як європейці стримуються у вказуванні на можливих зловмисників, з України пролунали прямі звинувачення у тому, що за інциденти на балтійських газопроводах відповідає Росія.
«Це не що інше, як спланований Росією теракт та акт агресії в напрямку ЄС. Росія хоче дестабілізувати економічну ситуацію в Європі та викликати паніку перед зимою», - написав у Твіттері радник в адміністрації українського президента Михайло Подоляк.
Верховний представник ЄС у закордонних справах і з питань безпеки Жозеп Боррелль сказав в інтерв’ю німецькому телеканалу NTV у вівторок, що думає про можливість саботажу, хоча не вдався до припущень про можливі причини чи ймовірних зловмисників.
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