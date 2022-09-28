США закликають Радбез ООН не визнавати фіктивні референдуми – проект резолюції

Сполучені Штати разом з Албанією, внесли на розгляд Ради Безпеки ООН резолюцію із засудженням фіктивного референдуму, який проводиться на окупованих територіях України. Про це після брифінгу щодо України в Радбезі ООН заявила представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

«Ми знаємо, що результати цих фіктивних референдумів були заздалегідь визначені в Москві. Український народ уже продемонстрував, що ніколи не погодиться підкоритись російському правлінню. Ця рада і міжнародне співтовариство має зробити те саме, тому ми разом з Албанією висуваємо резолюцію, яка засуджує фіктивні референдуми, закликає всі держави не визнавати будь-які зміни статусу України та зобов’язує Росію негайно вивести війська з України», – заявила американська посолка в ООН.

«Якщо нації зможуть реалізувати свої імперські амбіції без наслідків, тоді ми поставимо під загрозу все, за що ця інституція виступає», – наголосила Томас-Грінфілд.

За її словами, США усвідомлюють, що Росія, яка є постійним членом Ради Безпеки ООН не підтримає її, але США, за словами Томас-Грінфілд «сподіваються побачити, що решта Ради твердо відмовляються прийняти перекроювання кордонів шляхом застосування сили».

«Якщо Росія використає своє право вето, щоб захистити себе від відповідальності, тоді ми звернемося до Генеральної Асамблеї ООН, щоб надіслати безпомилкове повідомлення Москві, що світ має об’єднатися та захистити статут Організації Об’єднаних Націй», – сказала Томас-Грінфілд.

За словами представниці США в ООН, голосування щодо резолюції на Генеральній Асамблеї ООН відбудеться наприкінці цього, або на початку наступного тижня.

Під час засідання Ради Безпеки ООН до неї звернувся відеозв'язком з Києва президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що «Росія знищує всі правила цього світу, і це лише питання часу, коли Росія знищить цю інституцію, яка досі функціонує».

У своєму виступі президент України заявив про необхідність повної міжнародної ізоляції Росії та надання Україні міжнародних гарантій безпеки.

З 23 по 27 вересня влада чотирьох частково окупованих областей України провела нелігітимні голосування щодо приєднання цих регіонів до Росії. У Кремлі називають цю подію «референдумами», але Україна та багато інших країн вже визнали їх нелегітимними і такими, що не мають жодних міжнародно-правових наслідків.

Заступниця генерального секретаря ООН із політичних питань і Розмарі ДіКарло під час своєї доповіді на Раді Безпеки ООН заявила, що ці голосування проходили «під дулом» автоматів.

Представники окупаційних сил оголосили, що за попередніми даними, понад 90% тих, хто брав участь у псевдореферендумах, начебто висловилися «за входження» до складу Росії.