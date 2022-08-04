Кірбі: США "уважно стежать" за китайськими ракетами, запущеними в бік Тайваню

Тайвань заявив, що Китай запустив 11 балістичних ракет у води навколо північно-східного та південно-західного узбережжя Тайваню. Про це у четвер, 4 серпня, повідомило тайванське міністерство оборони. Китайське військове командування зі свого боку заявило, що кілька ракет були випущені в море біля східної частини Тайваню, і що всі ракети точно вразили ціль.

Останніми днями Китай проводив свої найбільші в історії військові навчання поблизу цієї острівної держави. Запуск китайських ракет експерти вважають серйозною ескалацією військового залякування на адресу Тайваню.

Китай вважає Тайвань своєю сепаратистською провінцією, яку потрібно взяти під свій контроль і, якщо буде необхідно, за даними офіційного Пекіна, силовими методами.

Влада у Тайбеї заявила, що таким чином Пекін виконує свою обіцянку, що Тайбей «заплатить» за візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. Китай сприйняв візит Пелосі як виклик своїм претензіям на суверенітет над Тайванем.

США офіційно не визнають Тайвань, який став фактично незалежним з 1950 року, однак Вашингтон підтримує тісні стосунки з островом та продає Тайбею оборонну зброю.

Міністерство оборони Тайваню у четвер пізно ввечері заявило, що траєкторія ракет не становила небезпеки для Тайваню, але назвало бойові навчання «ірраціональним актом», який намагається «змінити статус-кво».

Тайвань також звинуватив Китай у тому, що він «наслідує приклад Північної Кореї щодо довільних випробувань ракет у водах поблизу інших країн», – мовиться у заяві міністерства.

Командування китайських військ заявило, що «навчання зосереджені на ключових тренуваннях, включаючи спільну блокаду, напад на морську ціль, удар по наземних цілях, операцію з контролю повітряного простору».

За повідомленням офіційного Тайбея, китайські ракети дальнього радіусу дії впали поблизу його островів Мацу, Вуцю і Доньїнь, що в Тайванській протоці.

США «уважно стежать» за китайськими навчаннями – Кірбі

Тим часом координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що США «дуже хвилює» те, що відбувається у навколо Тайваню.

США «дуже уважно спостерігали за китайськими військовими навчаннями поблизу Японії», - заявив Джон Кірбі у розмові з телеканалом MSNBC у четвер.

«Ми стежили за цим дуже, дуже уважно. Це хвилює не лише нас, але, звичайно, і людей Тайваню. Це хвилює наших союзників у регіоні, особливо Японію», – сказав Кірбі.

На запитання, чи викликала поїздка Пелосі військові навчання Китаю, Кірбі відповів: «Провокатором тут є Пекін. Їм не потрібно було так реагувати на те, що є абсолютно нормальною поїздкою членів Конгресу на Тайвань... Китайці є тими, хто посилює це».

Пелосі є найвищим політиком США, які відвідували острів за останні 25 років.

Запуск ракет є небезпечним розвитком подій, тому що є «ризик помилки» в розрахунках, «ризик помилки, яка насправді може призвести до якогось конфлікту», - заявив Джон Кірбі.

У повідомленні використовувалася інформація CNN, BBC, Reuters.