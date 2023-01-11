В ООН США, Франція, Британія звинуватили «вагнерівців» у збільшенні загрози екстремізму в Африці

Делегація США в ООН звинуватила «Групу Вагнера» у втручанні у внутрішні справи африканських країн та «збільшенні ймовірності зростання насильницького екстремізму» в регіоні Сахель, що між Сахарою та Суданською саванною і включає 12 країн.

«Підтримувана Кремлем «Група Вагнера» втручається у внутрішні справи африканських країн, грабує їхні ресурси, порушує права людини та ставить під загрозу безпеку миротворців і персоналу ООН», – заявив посол Річард Міллс, заступник представника США в ООН.

Він додав, що «присутність та операції «Групи Вагнера» не тільки не справляються з безпосередньою загрозою насильницького екстремістського руху, але й фактично збільшують ймовірність зростання насильницького екстремізму».

Виступаючи під час брифінгу Ради Безпеки ООН щодо Західної Африки та Сахелю у вівторок, Міллс сказав, що «Сполучені Штати глибоко стурбовані безпековою, гуманітарною та політичною кризами, що відбуваються в Сахелі; кризи, які викликають різке зростання сили та впливу насильницького екстремізму, який, як ми чули, поширюється на частини прибережної Західної Африки».

Представниця Франції підтримала слова Міллса, заявивши, що «модель», яку використовують найманці "Групи Вагнера", виявилася «повністю неефективною в боротьбі з тероризмом». Представник Британії наголосив, діяльність «Групи Вагнера» веде до погіршення безпеки, особливо в Малі, Буркіна-Фасо, Нігерії та басейні озера Чад. Він додав, що існує побоювання поширення нестабільності на прибережні країни Західної Африки.

Заступниця російського посла в ООН Анна Євстигнєєва відкинула ці звинувачення, назвавши їх спробами «спаплюжити російську допомогу Малі», де Москва має двосторонню угоду про допомогу перехідному уряду, «та іншим країнам Африки».

«Деякі країни сьогодні знову заявили, що Росія, очевидно, розграбовує ресурси Африки та сприяє зростанню терористичної загрози», — сказала вона, звинувативши ці неназвані країни в тому, що вони роблять те ж саме «в усьому світі й особливо в Африці».

Представниця Росії сказала, що «звинувачення проти Росії просто вражають, враховуючи здоровий глузд», і підривають субʼєктність африканських лідерів, які намагаються вирішити власні проблеми та визначити самим, з ким вони хочуть співпрацювати.

У своєму виступі Євстигнєєва не називала «Групу Вагнера», якою керує довірена особа президента Росії Володимира Путіна Євген Пригожин, а її найманців західні країни та експерти ООН звинувачують у численних порушеннях прав людини по всій Африці, зокрема в Центральноафриканській Республіці, Лівії та Малі.

Як повідомляв «Голос Америки», на початку грудня Державний департамент наклав санкції російську приватну військову компанію «Група Вагнера», яка діє на території України, Сирії та низки африканських країн, визнавши її однією з організацій, що обмежують свободу релігії за її діяльність у Центральноафриканській Республіці.

Також сенатори від Республіканської та Демократичної партій, на початку грудня подали до Сенату США законопроект, який передбачає визнання російської військової компанії "Група Вагнера" терористичною організацією.

За словами законодавців, злочини «вагнерівців» включають "вбивства та погрози журналістам, викрадення дітей, застосування нервово-паралітичної речовини проти цивільних, катування, зґвалтування та торгівлю жінками та дітьми".