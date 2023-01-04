Впливова група журналістів-розслідувачів назвала Пригожина «корупціонером року» і «солдатом корупції»

Засновник «Групи Вагнера» Євген Пригожин намагається уникнути особистої відповідальності за нездатність його приватної військової групи взяти під контроль українське місто Бахмут на Донбасі, вважають фахівці Інституту вивчення війни (ISW).

Інші оглядачі вважають, що нещодавня відверта критика російського військового командування з боку наближеного до президента Росії Пригожина свідчить про розкол у російських військових елітах та про те, що для Пригожина такі заяви є нагодою отримати ще більше ресурсів від російської держави. Впливова група журналістів-розслідувачів назвала Пригожина «корупціонером року-2022».

Аналітики Інституту вивчення війни звертають увагу на нещодавне інтерв’ю Пригожина, яку поширило державне російське агентство «РИА Новости», в якому Пригожин визнав, що сили «Групи Вагнера» в Бахмуті не можуть прорвати українську оборону, бо, за його словами, «кожен будинок у Бахмуті є «фортецею», що українці мають оборонні рубежі кожні 10 метрів».

Аналітики ISW кажуть, що ця заява є «важливим переломом» для Пригожина, бо він вперше визнав, що сили Вагнера в Бахмуті фактично не досягли успіху. Адже раніше у грудні він стверджував, що «вагнерівці» досягли великих успіхів у Бахмуті практично одноосібно, без допомоги інших російських військових.

На думку військових експертів, імовірно, Пригожин «створює інформаційні умови, щоб звинуватити у тому, що група не взяла Бахмут, Міноборони Росії чи російську промислову базу».

У відео, яке поширювало російське агентство, солдати «групи Вагнера» повідомляли Пригожину, що вони не змогли прорвати українські лінії в Бахмуті через недостатню кількість бронетехніки, боєприпасів і запасів 100-мм снарядів. При цьому вони брудно лаяли військове керівництво Росії.

Ця заява, згідно зі сценарієм, вважають в ISW, має на меті звільнити "групу Вагнера» та Пригожина від особистої відповідальності, посилаючись на проблеми з розподілом ресурсів.

Пригожин має 50-тисячну армію і 100 мільйонів доларів щомісяця – Білий дім

Проте, як вважає американська розвідка, проблем з ресурсами якраз група і не має. Як повідомляв «Голос Америки», за словами речника Білого дому з питань національної безпеки Джона Кірбі, Пригожин «витрачає понад 100 мільйонів доларів щомісяця на фінансування «вагнерівців» в Україні.

«За нашими оцінками, наразі «Вагнер» має в Україні близько 50 000 співробітників, у тому числі 10 000 контрактників і 40 000 засуджених», – повідомив Джон Кірбі журналістам на брифінгу у Білому домі. А про те, що «вагнерівці» не мають проблем з фінансуванням, може свідчити той факт, що, за словами Кірбі, за протипіхотні ракети, які Росія закупила у Північної Кореї, розплачувалася «група Вагнера».

Самого Пригожина, який є власником мережі ресторанів, через що він отримав прізвисько «кухар Путіна», вважають одним з найвпливовіших російських олігархів.

«Пригожин – солдат корупції» – журналісти-роозслідувачі з OCCRP

Проект розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP), що об’єднує провідних журналістів-розслідувачів по всьому світу, назвав Пригожина «Корупціонером року - 2022».

«Пригожин – олігарх, який цього року став живим символом найжахливіших явищ Росії, брудні гроші, брутальне насильство, цинізм і безкарність навіть перед російським законом — всі похідні корупції, що схвалюється державою, об'єднуються в його постаті», – мовиться у заяві, яку OCCRP опублікував на своєму сайті.

За словами головного редактора та співзасновника OCCRP Дрю Саллівана, Пригожин заслужив це звання тим, що «розширив жорстокий та корумпований вплив Росії», та «готовністю грабувати для Володимира Путіна та карати незгодних».

Журналісти-розслідувачі пишуть, що приватна військова компанія (ПВК) Вагнера (або «група Вагнера») є приватною «лише за назвою», а насправді її підтримують Збройні сили Росії.

Така структура, вважають розслідувачі, забезпечує Кремлю репутаційне прикриття та дозволяє використовувати Пригожина для найбільш брудної чи небезпечної роботи. При цьому виникає небезпека, що бізнесмен стане самостійним центром сили. OCCRP посилається на дані Міністерства фінансів США, де йдеться, що ПВК Вагнера є прикриттям для корупційної діяльності Пригожина, пов’язаної з російськими копалинами.

«Пригожин – солдат корупції, – каже Салліван. — Він за неї воює та вбиває. ПВК Вагнера – ще одне організоване злочинне угруповання, підконтрольне російському уряду».

Розслідувачі кажуть, що якщо раніше корупціонерами року були глави держав, наприклад білоруський лідер Олександр Лукашенко, чи екс-глава Філіппін Родріго Дутерте, венесуельський лідер Ніколас Мадуро, або ж раніше сам Володимир Путін, то Пригожин не має державної посади, а «безкарність лідера ПВК Вагнер свідчить про появу нового типу корупціонерів».

«Пригожин – не лідер нації, а корумпована особа, відповідальна за підбурювання до тероризму та серйозні порушення прав людини у рамках конфліктів у всьому світі», – каже Луїза Шеллі, експертка з незаконних фінансових потоків з Університету Джорджа Мейсона.

Оглядачі зауважують, що Пригожин набуває дедалі більшої публічності та впливу. За даними видання Politico, у жовтні в російській військовій еліті виник розкол та сформувалися два табори: до першого належать «ультра-яструби» Пригожин і чеченський лідер Рамзан Кадиров, а до другого – більш авторитетні в Росії військові фігури генерал Герасимов та міністр оборони Сергій Шойгу.

Оглядачі тоді зауважували, що намагаючись скласти з себе відповідальність за невдалий перебіг війни, який у Москві продовжують назвати «спеціальною операцією», Кремль став дозволяти більше критики на адресу військового командування і покладатися на «вагнерівців».

«Незалежно від того, що буде далі, Пригожин, безперечно, залишиться важливою фігурою у світі організованої злочинності та корупції. А з огляду на те, що російська армія майже виснажена, цілком можливо, що саме «кухар Путіна» та його найманці визначать хід війни у наступні роки», – кажуть в OCCRP.

Як повідомляв «Голос Америки», російські правозахисники вважають, що Пригожину стає дедалі складніше вербувати ув'язнених до своєї групи, бо російське керівництво не виконує умови щодо виплат та скасування судимостей.