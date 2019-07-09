Успіх України залежить не лише від Зеленського, Захід має допомагати більше, - американський генерал

Ситуація в Україні "багатообіцяюча, але невизначена", адже країна веде дві важливі війни - захищає свій суверенітет від другої у світі військової сили Росії та перетворює свою країну на сучасну демократію та ринкову економіку. І в обох напрямках Україна просувається вперед.

Про це йдеться в авторській колонці генерала США у відставці та ексголови ЦРУ Девіда Петреуса та колишнього посла США в Україні Джона Гербста у виданні The Hill. Вони пишуть, що тільки-но повернулись з України, де провели тиждень, й засвідчили, що Україна заслуговує на продовження підтримки з боку "США та демократичних союзників в усьому світі".

Хоча до призначень у президентській адміністрації та до зв'язків Зеленського із олігархами є запитання, пишуть автори колонки, майбутні вибори, ймовірно, посилять його владу, а отже, дадуть йому більше повноважень вирішити проблеми, які не були під силу жодному іншому голові держави, включаючи судову систему та оборонний сектор.

Гербст і Петреус переконані, що конфлікт на Донбасі не можна називати замороженим. Тому вони закликають Захід до більшої підтримки Києва шляхом санкцій, військової допомоги, співпраці в рамках МВФ, Світового банку і ЄБРР.

"Успіх України залежить не лише від самого президента. Західна підтримка залишається ключовою у допомозі України в самозахисті та переконанні Москви відвести її понад дві тисячі офіцерів та сотні танків і важкого озброєння з Донбасу".

"Нещодавні вибори, шалене бажання людей побачити процвітання у своїй країні та рішучість українських солдатів на лінії фронту на Донбасі засвідчує, наскільки Україна заслуговує продовження підтримки від США та свободолюбних народів у світі".

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