Через підземну радіацію в Антарктиді зник гігантський масив льоду

Вчені виявили, що з південного полюсу зникла частина льоду, більша за розміром, ніж штат Род-Айленд (площа 4000 кв.км), і вважають, що у всьому винна незвична, раніше невідома гаряча точка, яка працює на радіоактивному камінні і нагрітій воді. Про це пише видання Newsweek.

Дослідники з Британських антарктичних досліджень (British Antarctic Survey) опублікували свої відкриття у виданні Scientific Reports. Вчені повідомили про місце, де утворюється незвичайна кількість геотермального тепла. Це джерело тепла розтоплює лід над собою, що у свою чергу спричиняє сходження шарів льодовикового щита.

Виявляється, геотермальне тепло було результатом «радіогенних гранітоїдів» – або гарячого, радіоактивного камыння – і гарячої води, яка закипаэ на глибины. Після розтоплення льоду вода стікає і заповнює підльодовикові озера.

«Процес танення, який ми спостерігаємо, ймовірно триває протягом тисяч, а може навіть і мільйонів років і безпосередньо не сприяє зміні льодовикового покриву, – сказав Том Джордан з British Antarctic Survey та провідний автор дослідження. – Проте в майбутньому додаткова вода в крижаному шарі може зробити цей регіон більш чутливим до зовнішніх чинників, таких як зміна клімату».

Висновки, зауважують дослідники, вказують на те, що може бути багато інших локалізованих джерел геотермального тепла, про які ми ще не знаємо.

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