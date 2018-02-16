Україна - в десятці "найнещасніших" економік світу, хоч і трохи щасливіша, ніж в 2017 – Bloomberg

Зростання цін цьогоріч є більшою загрозою для світової економіки, ніж нестача робочих місць, згідно з Індексом нещастя, який вираховує Bloomberg.

Індекс складено на основі прогнозів зі зростання цін та безробіття для 66 країн.

Найбільш нещасною економікою вже чотири роки поспіль є Венесуела, де триває гіперінфляція, призводячи економістів у розпач. МВФ прогнозує інфляцію в Венесуелі на рівні 13 000 відсотків цього року, після 2 400 відсотків в 2017.

Україна займає 7 місце в рейтингу серед найбільш нещасних країн на основі прогнозів на 2018 рік. Це дещо краще за 5 місце, яке Україна займала а рейтингу-2017.

Найменш нещасними є Таїланд та Сінгапур. Однак, високий рейтинг Таїланду також пов’язаний з тим, як країна обраховує рівень безробіття, вказує Bloomberg і радить дивитись на рейтинг Сінгапуру.

Індекс базується на концепції того, що інфляція та безробіття визначають те, як почуваються мешканці в цій країні. Звичайно, це не завжди справджується: постійно низькі ціни можуть означати низький попит, а надто висока зайнятість, може обмежувати працівників у зміні роботи.

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