В Ефіопії розбився пасажирський літак із понад 150 людьми на борту

У неділю, 10 березня, розбився пасажирський літак Ефіопських авіаліній, що прямував з Аддіс-Абеби до столиці Кенії, Найробі.

Авіакомпанія повідомила, що на борту "Боїнга" 737-800MAX​ знаходилися 149 пасажирів та вісім членів екіпажу.

Телеканал Fox News з посиланням на державну телерадіокомпанію Ефіопії "EBS" повідомляє, що ніхто з пасажирів та членів екіпажу не вижив. Міністр транспорту Кенії заявив, що серед загиблих є 8 громадян США, 18 громадян Канади, 8 громадян Китаю, 8 громадян Італії, 7 громадян Франції, 7 громадян Британії, 6 громадян Єгипту, 5 громадян Нідерландів, 4 громадян Індії та 4 - Словаччини.

"Тривають пошукові та рятувальні операції", - йдеться у заяві авіакомпанії.

Аварія сталася біля ефіопського міста Бішофту, приблизно в 62 кілометрах на південний схід від Аддіс-Абеби, незабаром після зльоту лайнера.