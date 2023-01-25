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- Голос Америки
В Іспанії арештували пенсіонера за підозрою у надсиланні вибухівки до посольств США та України
Іспанська поліція сьогодні, 25 січня, заарештувала 74-річного чоловіка, підозрюваного в надсиланні посилок з вибухівкою у листопаді та грудні минулого року до посольств України та США, а також до офісу міністра. Правоохоронні органи не коментують можливий російський слід, проте російських агентів підозрюють у керівництві ультраправою групою для розсилки бомб в Іспанії, - інформувало напередодні видання The New York Times.
Як повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Іспанії, чоловіка затримали у місті Міранда-де-Ебро, поліція обшукала його будинок. Підозрюваний – громадянин Іспанії пенсійного віку, він розбирається в техніці та дуже активний у соціальних мережах - повідомили в міністерстві. "Хоча припускають, що вибухові пристрої затриманий виготовив і відправив самостійно, поліція не виключає участі або впливу в подіях інших осіб", - йдеться у повідомленні.
Про можливий російський слід у цій справі іспанська поліція наразі відмовляється коментувати. Розглядають усі варіанти, сказав міністр внутрішніх справ, відповідаючи на таке питання.
Арештований жив у багатоквартирному будинку, де також мав гараж. Раніше чоловік працював у мерії міста Вікторія-Гастейс (до виходу на пенсію у 2013 році).
Загалом шість посилок з вибухівкою було надіслано з 24 листопада по 2 грудня. Окрім двох посольств і офісу прем’єр-міністра вони були адресовані також Міністерству оборони, базі ВПС і виробнику зброї. Більшість з них було знешкоджено, водночас у результаті вибуху одного з пакетів постраждав співробітник посольства України.
Разом з тим, згідно з публікацією видання The New York Times, російських агентів підозрюють у керівництві ультраправою групою для розсилки бомб в Іспанії. Неназване джерело видання з-поміж офіційних осіб США стверджує, що “очевидною метою акції було дати сигнал про те, що Росія та її ставленики можуть здійснити терористичні удари по всій Європі, включно з столицями держав-членів НАТО, які допомагають захищати Україну від вторгнення Росії”.
Як повідомляв раніше Голос Америки, "закривавлені пакунки" отримували й інші українські дипломатичні установи.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав події "кампанією терору та залякування посольств і консульств України".
Після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, Австрії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки. У пакунках знаходилися очі тварин. Самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах.
В статті використано матеріали Reuters
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- Голос Америки
В Білому домі пояснили, чому рішення про танки прийнято саме зараз і прокоментували можливість надання літаків
США розвивають оборонні спроможності України і надають те, що відповідає умовам на полі бою, заявив Джон Кірбі, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США, коментуючи рішення США та союзників надати Україні важкі сучасні танки.
Під час брифінгу для преси в середу Кірбі зауважив, що надана зброя враховує "види бойових дій, які зараз ведуть росіяни. І що більш важливо - ті види бойових дій, на які, як ми вважаємо, українці повинні бути здатні в найближчі тижні та місяці 2023 року".
Він також підкреслив, що управління цими сучасними танками не є простим: "Потрібно багато чого для роботи цих танків на полі бою. Тим не менш, ми ніколи не виключали поставок танків. Від початку цієї війни 11 місяців тому, ми розвиваємо спроможності, які ми надаємо Україні, з урахуванням умов на полі. Переходячи до ваших конкретних запитань, що змінилося? Що змінилося - так це умови на полі і види бойових дій, які зараз ведуть росіяни. І що більш важливо - ті види бойових дій, на які, як ми вважаємо, українці повинні бути здатні в найближчі тижні та місяці 2023 року".
Кірбі відмовився назвати конкретні строки надання танків, але заявив, що українські військові можуть почати навчання вже за кілька тижнів.
Україна також прагне отримати від Заходу сучасні літаки-винищувачі. Кірбі не відповів, чи плануються такі поставки, але сказав, що розуміє українців, "які хочуть більше і більше систем".
"Ми перебуваємо в постійних обговореннях з українцями щодо спроможностей і, як я сказав, ми еволюціонуємо зі зміною умов, - сказав представник Білого дому. - Я не можу звинувачувати українців у тому, що вони хочуть більше і більше систем. Це не вперше вони просять про винищувачі, але в мене немає оголошень з цього приводу".
В середу президент США Джо Байден оголосив, що США надішлють Україні 31 танк M1 Abrams і привітав рішення Німеччини постачати Україні танки Leopard 2.
Американський глава держави заявив, що Abrams - найбільш передова військова техніка у світі, але також "ними неймовірно важко оперувати й ремонтувати їх". Тому Байден заявив, що Вашингтон передає Києву запчастини та обладнання для підтримки роботи цих танків на полі бою, а також розпочне навчання для українських військовиків "якомога швидше".
Президент США заявив, що у межах західної коаліції з підтримки України інші держави надішлють інші види військової техніки, і що президент РФ Володимир Путін очікував, що з часом підтримка з боку Заходу ослабне. "Він помилявся", - підкреслив Байден.
"Росія очікувала, що ми розійдемось [в думках], що ми не будемо єдині. Але ми цілковито, абсолютно об'єднані", - сказав Байден, розповівши про свої нинішні телефонні перемовини із президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем'єркою Італії Джорджею Мелоні та прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком щодо подальшої підтримки України у російській війні.
На запитання журналістів про те, чому таке рішення про відправлення до України танків ухвалене саме зараз, і чи не було це зумовлене тиском з боку Німеччини, Байден відповів: "Німеччина не змусила мене змінити думку, ми мали переконатись, що маємо спільну позицію".
"Йдеться про свободу, свободу для України, свободу усюди. Це той світ, де ми хочемо жити, і той світ, який ми хочемо залишити нашим дітям. Тож хай Господь захищає сміливих українських захисників і дозволить полум'ю свободи горіти й далі", - додав глава Білого дому, нагадавши, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона він пообіцяв підтримувати Київ "стільки, скільки потрібно".
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що батальйон танків M1 Abrams для Києва закуплять у рамках Ініціативи безпекової допомоги США Україні. На це піде кілька місяців, заявили в Білому домі під час брифінгу для преси в середу.
Як повідомив представник Білого дому сьогодні, це рішення є "продовженням наших зусиль, щоб забезпечити Україну можливостями, які їм потрібні, щоб краще захищати себе, і це також відповідає тому довгостроковому зобов'язанню, яке ми маємо щодо оборонних потреб України".
У Росії вже відреагували на наміри США та Німеччини надіслати в Україну важкі танки. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що вважає провальним план постачання танків Abrams та Leopard в Україну через технологічні причини.
- Голос Америки
США не бачать ознак зловживання бюджетною чи оборонною допомогою США в Україні
США поділяють занепокоєння президента України Володимира Зеленського щодо звинувачень в корупції, які останнім часом звучали на адресу українських посадовців, але не бачать жодних ознак зловживання бюджетною чи оборонною допомогою Україні. Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі під час брифінгу в Білому домі в середу.
У відповідь на питання про те, чи впевнені США, що бюджетна допомога використовується в Україні відповідно, Кірбі заявив, що США мають високу довіру до процесу розподілу бюджетної допомоги, яка надходить від США Україні через Світовий банк, і не бачать ознак того, що розподіл такої допомоги страждає від корупції, як і безпекової допомоги та оборонних систем.
"Як відомо, наша бюджетна допомога надходить через Світовий банк і ми впевнені в процесі, - сказав Кірбі. - Очевидно, ми поділяємо занепокоєння президента Зеленського через звинувачення в корупції і, очевидно, що він ставиться до них серйозно".
Посадовець додав: "Ми певні в процесі і не бачили ознак, що бюджетна допомога страждає від будь-якої корупції в Україні. І я скажу, що ми так само вважаємо і щодо безпекової допомоги, як і зброї та систем і ми, очевидно, тісно співпрацюємо з українцями щодо підзвітності і не бачимо жодних ознак того, щоб будь-що з переданого нами опинилось не в тих руках, або використовувалось невідповідно".
Як повідомляв Голос Америки, 24 січня, декілька високопосадовців в Україні, включно із заступником міністра оборони та кількома керівникам регіонів України, були звільнені на тлі повідомлень у ЗМІ про завищені ціни за продукти, призначені для українських військових.
- Голос Америки
США просили Ізраїль надати Україні ракети Hawk - ЗМІ
Адміністрація президента США Джо Байдена зверталася до Ізраїлю з проханням передати Україні старі зенітні ракети Hawk, проте отримала відмову. Про це йдеться у статті видання Axios.
Ізраїльські та американські посадовці повідомили Axios, що Пентагон звертався до Міністерства оборони Ізраїлю два тижні тому і просив передати Україні системи Hawk. Ці системи Ізраїль придбав у США у 1960-х роках для захисту від єгипетських і сирійських авіаударів. За даними Axios, на зберіганні в Ізраїлю залишається близько 10 батарей Hawk і сотні перехоплювачів.
Проте, як пише видання, на звернення Вашингтона очільник політичного департаменту міністерства оборони Ізраїлю Дрор Шалом відповів відмовою. Він заявив, що політика Ізраїлю не надавати Україні системи озброєння залишається незмінною. Також Шалом додав, що ізраїльські системи Hawk застаріли і не можуть функціонувати, бо довго зберігалися без обслуговування.
Водночас ізраїльські офіційні особи повідомили, що відповідь Шалома на запит Пентагону була неточною, адже попри те, що пускові установки, найімовірніше, повністю несправні, сотні ракет-перехоплювачів Hawk, які зберігаються в Ізраїлі, можна відремонтувати та використовувати.
Міністерство оборони Ізраїлю підтвердило Axios, що «позиція ізраїльського відомства безпеки [щодо надання військової допомоги Україні] не змінилася. Кожен запит розглядається в кожному окремому випадку».
На початку січня міністр оборони США Ллойд Остін виступив на конференції керівництва AIPAC (Американсько-ізраїльський комітет із громадських зв'язків), під час якої натякнув на запит США до Ізраїлю щодо надання ракет Hawk. Але ці слова лишилися непоміченими, зазначає Axios. У своїй промові Остін пригадав, що системи Hawk допомогли Ізраїлю захистити себе під час Шестиденної війни 1967 року та війни Судного дня 1973 року. «Тепер Hawk більше не є найсучаснішою технологією. Але вони все ще можуть допомогти захиститися демократії в облозі», - сказав Остін.
Він додав, що США працюють зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну ракетами Hawk.
Раніше, у грудні 2022 року, Вашингтон оголосив, що надсилає в Україну у складі великого пакету допомоги, зокрема, й ракети для систем протиповітряної оборони HAWK.
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- Голос Америки
Законодавці США привітали рішення Байдена відправити Україні танки Abrams
Законодавці з обох провідних партій США привітали рішення Білого дому надати Києву 31 танк Abrams, про що оголосив президент Джо Байден під час спеціального звернення у Білому домі.
Виступаючи на засіданні у Сенаті США лідер республіканців Мітч Макконнелл заявив, що радий дізнатись про ці рішення, "які вже давно треба було прийняти": "Тепер, коли Берлін пішов на цей крок, я сподіваюся і очікую, що Німеччина та інші європейські країни, які планують надавати танки та іншу техніку, швидко відправлять усе необхідне в Україну. Сучасні бойові танки забезпечать високоманеврену вогневу міць, яка допоможе Україні звільнити свої території та продовжувати витісняти російських агресорів. Але, як я неодноразово казав, час має вирішальне значення".
Сенаторка-демократка Джейн Шагін твітує: "Постачання танків Abrams, Leopard і Challenger має вирішальне значення для того, щоб допомогти Україні захистити свій народ і його свободу від нападів Росії. Рада бачити, що США продовжують співпрацювати з нашими трансатлантичними союзниками, щоб надати Україні військову допомогу під час війни Росії".
В інтерв'ю телеканалу CNN сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який повернувся з України минулого тижня, заявив що те, що німці та американці відправляють танки в Україну, є "поворотним пунктом у війні". "Танки будуть вирішальними у військовому плані. Завдяки танкам у них є бойовий шанс повернути свою землю. Без танків це була б довготривала війна", - сказав законодавець і підкреслив, що рішення Берліна є "визнанням того, що Путін не може нас залякувати".
Президент України Володимир Зеленський у Twitter подякував Байдену "за чергове сильне рішення – надати танки Abrams". Український очільник держави додав: "Вдячний народу за потужну лідерську підтримку! Це важливий крок до перемоги над російським агресором. Зараз вільний світ як ніколи об'єднаний заради спільної мети – звільнення від загарбників. Рухаємося вперед!"
"Головне, що це лише початок. Нам потрібні сотні танків. А якщо потрібні, то ми їх матимемо, - написав у Telegram керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. - Історичний день. Один з тих днів, які визначать нашу подальшу перемогу. Ми повернемо всі наші території".
Посолка США в Україні Бріджит Брінк заявила, що рішення Вашингтона - це "новий потужний інструмент" і "рішуча демонстрація" довгострокової відданості США безпеці та свободі України.
Говорячи в ефірі CNN до офіційного оголошення Білого дому генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що німецькі танки Leopard 2 "значно посилять" "бойові можливості" українців. "Ми бачили, як росіяни окопаються і будують укріплення, - сказав генсек Альянсу. - Якщо ми хочемо, щоб Україна могла захищатися від майбутніх нападів Росії, ми знаємо, що росіяни планують нові напади, а також якщо ми хочемо, щоб Україна могла повернути територію, нам потрібно дати їм більше броні, більше важкої і сучасної зброї".
«Нехай полумʼя свободи горить якомога яскравіше», – президент США Джо Байден. Відео
«Це про свободу: свободу для України, свободу всюди. Йдеться про те, в якому світі ми хочемо жити, який світ хочемо залишити нашим дітям. Тож нехай Бог береже відважних українських захисників», – президент США Джо Байден
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