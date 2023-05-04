У розвідці США прокоментували ймовірність застосування Росією ядерної зброї 

Збільшення боргового ліміту США достатньо регулярно стає причиною політичних суперечок у США. Фактично США – єдина країна яка стикається з високим рівнем політичного протистояння та навіть загрозою дефолту через запроваджений власним парламентом ліміт на величину боргу, вказують аналітики CFR. Цей ліміт боргу було запроваджено Конгресом США в 1917 році і з того часу його регулярно переглядають або тимчасово скасовують. Лише за каденції попереднього президента США Дональда Трампа цей ліміт переглядався тричі.

Що буде, якщо ліміт не буде переглянуто і США зіткнуться з дефолтом невідомо, адже США за свою історію ніколи не оголошували дефолт. Найближче до дефолту США наблизились в 2011 році, за часів президентства Барака Обами, коли відповідної угоди з Конгресом було досягнуто лише за два дні до кінцевого терміну, кажуть оглядачі. Тоді рейтинг держоблігацій США, які вважаються найбільш надійними у світі, дещо знизився.

Сьогодні Білий дім опублікував огляд оцінок економістів щодо того, які загрози несе можливий дефолт. Експерти загалом погоджуються: якщо ліміт боргу не буде підвищено чи скасовано, це "призведе до економічної катастрофи, якої цілком можна уникнути", а покоління американців постраждають через погіршення довіри до економіки США.

Як уникнути боргової кризи?

Для того, щоб обговорити те, як уникнути загрози дефолту, президент США Джо Байден 9 травня проведе зустріч з керівництвом Конгресу. Байден запросив на зустріч спікера Конгресу Кевіна Маккарті, лідера меншості в Палаті представників Гакііма Джеффріса, а також лідера більшості в Сенаті Чака Шумера та лідера меншості в Сенаті Мітча Макконнелла на зустріч 9 травня, повідомили в Білому домі.

Ймовірно, кажуть оглядачі, Байден підкреслить свою позицію щодо того, що опозиція має автоматично затвердити підвищення боргового ліміту – без умов та компромісів. В опозиції прагнуть домогтись скорочення видатків бюджету в обмін на збільшення боргової стелі. Минулого тижня Палата представників США, де більшість контролює опозиційна Республіканська партія, затвердила законопроект, який передбачає збільшення ліміту запозичень на 1,5 трильйона доларів в обмін на скорочення бюджетних видатків на 130 мільярдів доларів за 10 років.

Їхні політичні опоненти, демократи, вже розкритикували пропозицію, заявивши, що республіканці намагаються "тримати в заручниках народ Америки", а спікера Палати представників Маккарті в тому, що він здав свої позиції в протистоянні з радикальним крилом Республіканської партії.

Законопроект республіканців має мало шансів на затвердження в Сенаті, де більшість контролюють демократи, кажуть оглядачі.

Також, щоб посилити свої переговорні позиції, Демократична партія розробляє інший шлях. У вівторок, повідомляє New York Times, було прийнято положення, яке дозволяє винести на голосування законопроект щодо боргового обмеження, якщо більшість конгресменів підпишуться під петицією. Збір підписів розпочнеться 16 травня. Ця стратегія вимагає, щоб щонайменше 5 конгресменів-республіканців підписали петицію.

Навіть якщо затвердити таке положення не вдасться, зазначає видання, такий захід стане ще одним важелем впливу під час перемовин Байдена з керівництвом Конгресу 9 травня.

Що це означає для України?

В понеділок міністерка фінансів США Дженет Єллен в листі до спікера Палати представників США Кевіна Маккарті застерегла, що вже в червні не буде можливості повністю обслуговувати платежі, якщо не буде рішення щодо підвищення боргового ліміту. Вона в листі наголосила, що це "зашкодить позиції США як світового лідера і поставить питання про здатність захищати інтереси національної безпеки".

"З огляду на теперішні прогнози, Конгрес обов'язково має діяти якомога швидше, щоб збільшити борговий ліміт і надати довгострокову впевненість, що уряд продовжить проводити платежі", - йдеться в листі.

Про те, що загроза дефолту США може негативно вплинути на роль США в протистоянні світовим автократіям, в лютому попереджали і колишні очільники Пентагону Леон Панетта і Чак Гейґел. В спільній статті для Politico експерти застерегли, що дефолт зашкодить довірі до економічної міці США і підштовхне Путіна діяти більш активно у війні.

Оглядачі вказують на роль спікера Палати представників США Кевіна Маккарті, який, хоча і засвідчив свою підтримку допомозі України, однак, як пише CNN, не готовий вступати в суперечку з радикальним крилом республіканців, які виступають проти допомогти Україні, а також проти підвищення боргового ліміту.

Оборонне видання Defense News пише про те, що Маккарті складно домогтись консенсусу в своїй партії, особливо з огляду не те, що наближаються дебати щодо бюджету, де, за інформацією видання, йтиметься про додаткову оборонну та економічну допомогу Україні.

В уряді США переконані: обидві партії підтримують надання допомоги Україні. Так відповіла Єллен на прохання видання MarketPlace прокоментувати можливість надавати допомогу Україні "з огляду на небажання Маккарті та республіканців в Конгресі, витрачати більше на це".

Я переконана, що широка підтримка обох партій для допомоги Україні існуватиме стільки, скільки потрібно

"Я переконана, що ми маємо моральний обов'язок допомогти країні та народові, який надзвичайно хоробро бореться проти жорстокої та неспровокованої агресії проти нього, яка загрожує не лише країні та народу, але становить загрозу для багатьох інших країн, якщо ми не будемо протистояти цьому, - заявила Єллен. - Ми десятиліттями не бачили такого в Європі і це справді порушує все, що ми підтримуємо. В наших інтересах постати проти цього".

Раніше сенатор Макконнелл чітко вказав, що він підтримує Україну і переконаний, що ми зобов'язані допомагати Україні. Багато республіканців та демократів, делегацій Конгресу, які відвідували Україну виявляли свою підтримку. Я переконана, що широка підтримка обох партій для допомоги Україні існуватиме стільки, скільки потрібно".