США та Росія "в секундах" від випадкової війни в Сирії: американський генерал

«Кожного дня ми знаходимось в секунді від прорахунку, так як пілоти пролітають один над одним з сучасною зброєю, що може призвести до ескалації конфлікту», - повідомив командувач військово-повітряними діями США в регіоні генерал Джеймс Голмс американському оборонному виданню DefenseOne.

Якщо Ви летите над лінією розмежування, то Вас підсвічують російські та сирійські протиповітряні системи і важко розрізнити де чия, і Вас підсвічують російські та сирійські повітряні радари і важко розрізнити, де чиї також

Військові дії в Сирії ускладнились після того, як в вересні 2015 року до країни прибули російські війська, щоб підтримати режим Асада. Американські та російські війська створили лінію розмежування, яка на практиці являє собою телефонний зв’язок між Центром повітряних дій США та відповідною російською базою.

Однак, ситуація погіршилась, коли США, попередньо повідомивши Росію, випустили серію крилатих ракет «Томагавк» по сирійській повітряній базі, де була розташована низка російських військових, повідомляє Радіо Свобода. Перед цим, Росія підтвердила, що вона розмістила ракетні комплекси S-300 та S-400 в країні, які мали б захистити повітряні бази від ракет США, які, однак, не були застосовані в цьому випадку, повідомляє Радіо Свобода.

Якщо до моїх сил коаліції наближається літак, цей тип літального апарату використовують як сирійці, так і росіяни

В червні пілот літака ВМС США F/A-18 збив зроблений в Росії і пілотований сирійцем СУ-22 над територією Сирії. У відповідь, російський уряд заявив, що буде розглядати будь-який літак в небі на захід від річки Євфрат як ціль.

В цьому регіоні російський та сирійський уряди проводили грубу кампанію, спрямовану в основному проти антиасадівських повстанців. США в основному діяли на сході, де вони, на відміну від росіян, в основному боролись з ІДІЛ.

За долі секунди від атаки молодому пілотові треба прийняти рішення​

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«Коли росіяни почали доставляти все більш складні системи, ми пересунулись туди, де завжди літали в рамках дії цих систем, - сказав Голмс в коментарі DefenseOne, - але, якщо Ви летите над лінією розмежування і дивитесь, як наближаються сили Ірану, загрожуючи силам коаліції, які ви підтримуєте з боку Сирії, то Вас підсвічують російські та сирійські протиповітряні системи і важко розрізнити де чия, і Вас підсвічують російські та сирійські повітряні радари і важко розрізнити де чиї також».

Для США зростає ризик помилитись ціллю саме через те, що росіяни та сирійці оперують тими самими літаками – російськими СУ-24 і використовують те ж устаткування та інструменти розвідки.

«Якщо до моїх сил коаліції наближається літак, цей тип літального апарату використовують як сирійці, так і росіяни. Якщо це російський літак, він, ймовірно прилетів, щоб лише на мене подивитись і побачити, що я роблю. Якщо це сирійський літак, він може хотіти атакувати повітряні сили, які я захищаю. Тому за долі секунди від атаки молодому пілотові треба прийняти рішення».

Голмс відзначив прекрасну службу американських пілотів в таких складних умовах, зазначає DefenseOne.

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