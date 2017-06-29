Сирія та Росія звинувачують США у фабрикуванні «провокації»

Уряд Сирії та його союзник Росія звинуватили Вашингтон у четвер у фабрикуванні «провокації» в Сирії, в якій потім буде звинувачено уряд президента Башара аль-Асада як нібито використання хімічної зброї для виправдання атаки.

У заяві, оприлюдненій офіційним інформаційним агентством, МЗС в Сирії зазначило, що воно відхиляє звинувачення США в тому, що Сирія готується до атаки з використанням хімічної зброї, описуючи такі звинувачення як «оманливі» та «абсолютно безпідставні».

Міністерство заявило, що метою таких звинувачень було «виправдати нову агресію в Сирії під необґрунтованими приводами», подібно до того, що сталося в квітні, коли США поцілили в сирійську базу, яка, за їхніми словами, що використана для того, щоб організувати напад з хімічною зброєю на місто Хан Шейхун, в результаті якого загинуло майже 90 осіб.

Раніше цього тижня Білий дім попередив, що Асад готується до ще однієї хімічної атаки, і заявив, що сирійський правитель «заплатить важку ціну», якщо він це зробить.

Також в четвер прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва отримала інформацію про те, що сирійські бойовики вже сфабрикували відеоматеріали, щоб звинуватити Дамаск у хімічній атаці.

Вона сказала, що, за інформацією, яку має Росія, сирійські міста Сарациба та Аріха могли служити місцем для «провокації». Обидва міста розташовані в провінції Ідліб на північному заході Сирії і контролюються повстанцями.

Вона стверджувала, що такі дії можуть бути спрямовані на те, щоб припинити черговий раунд мирних переговорів між Сирією, у якому братиме участь Росія, Туреччина та Іран, та який запланований на наступний тиждень у столиці Казахстану, Астані. Мета зустрічі – визначити особливості, пов'язані з безпечними зонами в Сирії.

Гостро сформульована Захаровою заява відображає зростання напруженості між Москвою та Вашингтоном, навіть при тому, що президент США Дональд Трамп та російський президент Володимир Путін, як очікується, проведуть свою першу зустріч у кулуарах саміту «Великої двадцятки» в Німеччині наступного тижня.

Дивіться також: Як відповісти на російські атаки і запобігти цьому втручанню в майбутньому - слухання у Сенаті