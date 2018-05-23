США: в світі немає небезпечнішого місця для російськомовного населення, ніж на сході України

"Протягом останнього тижня було зареєстровано один з найбільших рівнів насильства за рік", - заявила речниця Держдепу Гедер Науерт під час брифінгу для преси.

Вона привернула увагу до жертв серед військвих та цивільного населення.

"П’ятеро українських військових загинуло і 23 поранено, - заявила вона. - Бойові дії не обійшли і цивільних. Тринадцятирічного хлопчика і його батька було вбито на території, контрольованій урядом України, коли по їх будинку вдарив артилерійський снаряд. Артилерійський снаряд влучив і в трубу з хлорним газом біля Донецької фільтраційної станції".

Росія могла б зупинити конфлікт, якщо б хотіла, підкреслила речниця.

"Кремль контролює насильство на сході України, і міг би зупинити це насильство вже завтра, якби Кремль цього захотів.

Росія заявляє, що хоче захищати російськомовне населення, але, як наш спеціальний представник стосовно України Курт Волкер неодноразово зазначав, наразі в світі немає небезпечнішого місця для російськомовного населення, ніж на сході України", - сказала Науерт.

Науерт наголосила, що конфлікт на сході України створено російським урядом з використанням сил, які Росія озброює, яким надає обладнання, якими керує і яких навчає.

"Поки Росія продовжує збурювати конфлікт на сході України, надаючи кошти, ресурси і солдатів у регіон, російська економіка продовжує перебувати у стагнації.

Ми закликаємо Росію припинити агресію в Україні та виконати зобов'язання в рамках підписаних Мінських угод", - додала представниця Держдепу.

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