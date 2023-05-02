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"Я - живий доказ жахливих речей, які вони роблять з людьми" - ветеран США про російський полон
Ветеран американської армії, вихідець зі штату Алабама, Александр Дрюке поїхав на війну в Україну добровольцем на початку повномасштабного вторгнення, бо, як каже, вважав це своїм обов'язком. В Україні Александр зустрів свого земляка, ще одного добровольця з Алабами Енді Г'юна. Як досвідчений військовий, Александр, зокрема, брав участь у тренуваннях українських захисників, а в червні разом із земляком поїхав на бойове завдання на Харківщині, де обоє чоловіків потрапили в російський полон. Військових катували і погрожували смертною карою. В інтерв’ю Українській службі Голосу Америки Дрюке розповів, що такої жорстокості, як у російської армії, він не бачив всі 12 років досвіду військової служби та участі у воєнних кампаніях в Іраку. У катівнях Александр втратив 14 кг ваги. Через три місяці він дочекався звільнення, яке росіяни теж проводили з тортурами.
Александра, його товариша Енді та ще вісьмох іноземців звільнили в рамках великого обміну 21 вересня 2022 року, під час якого з російського полону загалом повернули 215 захисників і захисниць України. Тоді президент України Володимир Зеленський заявив, що звільнення десятьох іноземних громадян із російського полону було “питанням честі для України, питанням вдячності за допомогу нашій державі.” В інтерв’ю Голосу Америки Александр Дрюке розповів про жахи полону, і про те, як він продовжує боротися за Україну навіть під час реабілітації.
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Ірина Шинкаренко, Голос Америки: Минуло більш ніж півроку, як ви повернулися додому після російського полону і тортур. Ви схудли на 14 кг у в'язницях і вам поставили діагноз “посттравматичний стресовий розлад”. Як проходить ваша реабілітація? Як ви почуваєтеся зараз?
Александр Дрюке: Загалом, відновлення проходить добре. У нас є хороша лікарня в Алабамі, в Таскалузі. Я раніше проходив там огляд як ветеран війни в Іраку. Тож вони дуже добре піклуються про мене, більшість моїх медоглядів показують хороший результат. Усе, що трохи непокоїть, із часом має покращитися, вони над цим працюють. Я мав кілька місяців на роздуми та самоаналіз над цим досвідом і мій настрій насправді, як не дивно, дуже хороший. Я почуваюся набагато впевненіше та відчуваю більше внутрішнього спокою. І я відчуваю набагато більше сил, щоб мати змогу продовжувати відстоювати інтереси України.
Я відчуваю набагато більше сил, щоб мати змогу продовжувати відстоювати інтереси України
І.Ш.: Чи можете ви порівняти ваш досвід служби в Іраку з досвідом війни в Україні?
А.Д.: Я прослужив 12 років в армійському резерві, з 2002 по 2014 рік. У мене було два тури в рамках кампанії «Свобода Іраку»: з 2002 по 2006 і з 2008 по 2009 роки. В Сухопутних силах до моєї спеціальності входили хімічна, біологічна, радіологічна та ядерна загрози. А це означало, що мені ніколи не доводилося виконувати роботу за фахом, і це добре. Під час мого другого туру ми були мотопіхотинцями, і супроводжували колони. І саме там у мене спочатку розвинувся посттравматичний стресовий розлад. Мені знадобився деякий час, щоб усвідомити це і фактично почати лікуватися у ветеранському шпиталі. І я почав лікуватися ще до того, як поїхав в Україну. І це дуже добре, бо так я навчився деяким навичкам, які були дуже корисними під час перебування в полоні.
Жорстокість, яку ми бачили, яку чинили росіяни, не зрівняти з поганими речами, які робили повстанці в Іраку.
Щодо відмінностей у війнах, вони кардинально різні. В Іраку не носять уніформу, тому не можна було розпізнати, чи це цивільний, чи ворог, аж поки іноді не було надто пізно. І ми там часто спостерігали, як певні особи зневажали людське життя. На війні в Україні, на щастя, росіяни носять уніформу, тож це допомогло, було легше виявити ворога. Але в них дуже, дуже жорстока насильницька культура. І це не просто неповага до людського життя чи зневага до людського життя. Це відкрита злоба до людського життя. І тому жорстокість, яку ми бачили, яку чинили росіяни, не зрівняти з поганими речами, які робили повстанці в Іраку.
І.Ш.: Як і чому ви вирішили поїхати в Україну?
А.Д.: Коли я побачив, що відбулося вторгнення, я відчув, що змушений поїхати. Це не було питанням вибору. Для мене це було тим, що я мав зробити. Я служив в Сухопутних силах, у мене є бойовий досвід, у мене є досвід управляння, і я був добре знайомий з багатьма різними системами озброєнь НАТО, і системами, які надсилалися в Україну. Тому я справді відчував, що маю певні навички, певний досвід і певні знання, які дійсно допоможуть у боротьбі. І це боротьба проти чистого зла, це неспровокована війна, це незаконне вторгнення. Це абсолютно неправильно в усіх сенсах. І я хотів переконатися, що я вчиняю правильно.
І.Ш.: В яких українських підрозділах ви служили та який досвід роботи маєте з ними? Ви приєдналися до Міжнародного легіону?
А.Д.: Фактично я служив у двох різних батальйонах. На початку війни це було трохи схоже на ситуацію на Дикому Заході. Там було багато хлопців, багато людей із західних країн, і добре, що вони були там. А були й такі, яких там, напевно, не мало б бути. І тому вийшло цікаве поєднання. Ми залишили наш перший батальйон, тому що нам сказали: "Знаєте, той трохи організованіший, вони роблять абсолютно нову програму інтеграції західних сил в українські сили". Ми сказали, що це звучить набагато краще і пішли туди. Згодом ми почали отримувати запити на навчання. Нас було троє - невелика група - десь за півтора місяця ми об’їхали всю Україну, майже кожне велике місто, і працювали безпосередньо з Національною поліцією, Силами територіальної оборони, українською армією, тренували їх.
Потім знайомий сказав, що з'явилося кілька місць в іншому підрозділі в Харкові. Це був підрозділ Головного управління розвідки. І ми вступили в той підрозділ. А потім відбулася перша місія, на яку ми вирушили з ними. І наша команда з восьми осіб виявила, що перед нами цілий механізований батальйон - кілька сотень військових, танки, БМП, та ін. І оскільки нас значно переважали, ми розділилися. Ми з Енді (військовий доброволець з Алабами Енді Г'юн, - ред.) були новачками в підрозділі, i не знали точно, де перебуваємо, наші розвіддані показували, що село поблизу було дружнім. І тому ми вирішили: добре, давайте пройдемося через ліс, ухиляючись від артилерії, танків і всього іншого. Давайте спробуємо дістатися до того села і знайдемо своїх. Але коли ми туди приїхали, росіяни вже захопили село. Тож їм вдалося схопити нас. Вони протримали нас близько 24 годин на своєму посту, а потім почали процес відправлення.
І.Ш.: Розкажіть будь ласка, що було з вами в перший день полону та коли і куди вас відправили далі?
А.Д.: Наші викрадачі дуже хотіли, щоб ми сказали, що ми потрапили в полон до представників "Донецької Народної Республіки". Я думаю, що вони не хотіли нести жодної відповідальності за нас у полоні. Але я можу зі стовідсотковою впевненістю сказати, що нас захопили російські військові, вони були в російській формі, розмовляли російською, врешті-решт вивезли нас до Росії.
Отже, це були російські війська, які зрештою захопили нас, це був взвод, який зумів зробити засідку на мене та мого друга Енді, значно нас переважаючи. Тож довелося скласти зброю. Хлопці нижчого рангу, які були солдатами, ставилися до солдатів як до солдатів, вони казали: «Я випив води, можливо, він хоче води, або я хочу цигарку, тож дам і їм цигарку». Вищі офіцери однозначно хотіли нас вбити. І вони кілька разів були дуже близькі до цього. Але, на щастя, втрутився командир взводу. І ми думаємо, що він просто сказав їм: "Це дуже цінні люди, нам потрібно залишити їх живими та використовувати як розмінну монету». Так нас протримали 24 години, а потім вивезли в Росію на тиждень.
Ми не знаємо, де саме, але знаємо, що ми були в Росії, ми перетнули кордон. Того тижня були сильні допити і тортури, речі, які, як я думав, трапляються лише в кіно. Вони клялися, що ми ЦРУ, бо я був хіміком в армії.
Були сильні допити і тортури, речі, які, як я думав, трапляються лише в кіно
Вони думали, що я ходив Україною, навчаючи людей виготовляти біологічну зброю, і незалежно від того, що ми їм казали, вони хотіли вірити в цю брехню так сильно, що сподівалися просто вибити її з нас.
Зрештою вони відправили нас кудись у так звану "Донецьку Народну Республіку." І протягом того місяця були більш інтенсивні допити, інтенсивні тортури, наприклад вони чотири рази підключали мене до автомобільного акумулятора, бо думали, що я про щось брешу. Я був в ізоляторі. Я виживав на дієті з брудної води з чимось плавучим у ній, а також цвілим хлібом протягом місяця.
Ми знаємо, що були десь у "ДНР", бо вони проводили нас через свою судову систему, щоб винести нам смертну кару. Навіть мій призначений судом адвокат сказав: "Ми збираємося вчинити смертну кару, ми плануємо вбити вас". Тож ми були майже впевнені, що помремо. Але врешті-решт вони перестали нас мучити і перевезли до місця, яке, як ми вважаємо, було колишньою українською в’язницею. Я думаю, що це була тюрма "Ізоляція".
Там було три камери з англомовними людьми, і раз на день вони виводили нас на те, що ми називали прогулянкою, тож ми могли кричати через стіни іншим англомовним і мати можливість спілкуватися та співчувати. І це справді добре підносило дух. Тож там нас перестали катувати і бити.
Ми не мали доступу до чистої води.
Але умови життя були жалюгідними. Ми не мали доступу до чистої води. І багато разів у нас не було води по сім-вісім днів поспіль, нам доводилося вживати брудну воду. Наша їжа була в переважно вівсяною кашею з частинами тварин, нутрощами кишечника, будь-якими органами, які тільки можете собі уявити. Отже, це було дуже, дуже погано. Ось чому я так сильно схуд, приблизно на 14 кг. Там була сильна антисанітарія. Ми не мали доступу до Червоного Хреста, ми не отримували жодної інформації, вони все ще намагалися провести нас через той фальшивий судовий процес.
А потім нас відпустили, але це не було, просто, знаєте, 20-30 хвилин їзди до аеропорту, сісти й полетіти. Вони відвели нас у велику камеру. Ми були там пару годин. Вони вдягнули нам на голови поліетиленові пакети, замотали туго-туго руки скотчем, взяли цей скотч і потім тісно замотали очі. А потім нас посадили в кузов військової машини в незручних позах. І протягом доби ми залишалися в цих жахливих, болісних позах, не знаючи, куди їдемо. Ми припускали, що це, мабуть, буде просто масова страта. Але зрештою зауважили, що нас привезли до Росії в маленький міжнародний аеропорт, де чекав великий літак Saudi Air.
І ми тоді казали, що це нереально, що вони насправді не пустять нас у той літак. А потім нас пустили в літак. І ми думали, що коли ми злетимо, вони підірвуть нас. Але потім представники Саудівської Аравії в літаку сказали: «Ви в безпеці, ми вас звільняємо, ми відвеземо вас у безпечне місце». Вони дали нам чистий одяг, нам дали поїсти, дали нам цигарки. Саудівці дуже добре подбали про нас, вони негайно відвезли нас до лікарні, я мав погану реакцію на те, що таким чином був зв'язаний скотчем. Коли його зняли, моє обличчя настільки опухло, що накопичилася рідина, мої очі повністю заплющилися. І тоді у шпиталі в місті Ер-Ріяд, я був фактично сліпим, я не знав, що відбувається навколо, і був майже впевнений, що росіяни прийдуть мене вбити.
Прийдіть, поговоріть зі мною, я живий доказ деяких жахливих речей, які вони роблять з людьми. І я можу вам сказати, що це по-справжньому.
Я досі маю пошкодження нервів на руках через скотч. У мене оніміла зовнішня сторона рук, хоча нині стало краще, ніж місяці назад. Я знаю, що в Америці багато людей кажуть, що це все пропаганда, що Росія насправді не вчиняє воєнних злочинів. І моя відповідь їм: прийдіть, поговоріть зі мною. Я - живий доказ жахливих речей, які вони роблять з людьми. І я можу вам сказати, що це по-справжньому.
І.Ш.: Ви вже частково розповіли про психологічні тортури, яким був ваш моральний стан у полоні?
А.Д.: Я був в одиночній камері близько півтора місяця. І єдині взаємодії, які я мав, це були люди, які просто били мене без причини, вони просто били мене, вони тріщали по моїх ребрах без причини. Ви знаєте, вони змусили мене стояти в одному положенні 18 годин протягом ночі без води. І це, знаєте, неймовірно важко для тіла. І єдина перерва у нас була з тих 18 годин, це було близько третьої години ночі,
Вони змусили мене стояти в одному положенні 18 годин протягом ночі без води.
прийшла нова зміна і нас просто били кийками. Але це було чудово, тому що я подумав: «Так, моя спина не спазмована, тому що ти б’єш мене кийком». Тож було зневоднення, позбавлення сну. Вони використовували музику як форму тортур. Але насправді це вийшло чудово. Ми з Енді обоє намагалися порахувати. І думаємо, що в їхньому плейлисті було близько 80 пісень, які вони грали, приблизно двічі-тричі на день, щодня один і той же плейлист.
Але це було дуже схоже на американську метал-музику, яку мені забороняли слухати в середній школі. І я любив цю пісню.Вони думали, що це тортури, бо це була дуже гучна й агресивна музика. А я казав: ні, я люблю це. Тож це було чудово. А потім з якоїсь причини музика припинилася і це було гірше. Оскільки я був у камері без вікон, світло горіло цілодобово, я не знав, коли буду спілкуватися з людьми, не було встановленого розкладу. Навіть мій маленький шматочок запліснявілого хліба, який я отримував, іноді приносили вранці, іноді за годину до сну, я не мав можливості відзначити час. Тож поки звучала музика, я міг зрозуміти, що більшість пісень тривають три-чотири хвилини. І якщо я
Навіть мій маленький шматочок запліснявілого хліба, який я отримував, іноді приносили вранці, іноді за годину до сну
порахував пісні, то міг отримати приблизне уявлення про те, скільки часу минуло. Тому для мене це був спосіб визначити час. І коли музика припинилася, я не міг зрозуміти, чи минуло 30 секунд, чи 30 хвилин, чи три години. Було досить важко не мати з чим взаємодіяти, крім власного розуму. Тому я справді рекомендую людям, які, можливо, мають хоч якісь шанси опинитися в такій ситуації, мати багато хобі, мати багато інтересів. Читайте, дивіться багато фільмів, тому що вам доведеться все це повторювати і переробляти в голові. Це єдиний спосіб залишатися здоровим.
І.Ш.: Також росіяни змусили вас казати пропаганду на телебаченні. Що вони змусили вас говорити і що погрожували зробити, якби ви відмовилися?
А.Д.: Я насправді не пам’ятаю багатьох деталей, які вони хотіли, щоб я сказав. Але їхня загальна ідея була в тому, що вони хотіли використати мене, щоб я сказав, що українці бомбили житлові квартали на Донбасі. І що, знаєте, Росія не вчиняла всіх цих воєнних злочинів, просто очевидну брехню. І я зробив усе можливе, щоб не сказати. Але шість чи вісім хлопців, як тільки я виходив із кімнати, просто збиралися вибити це з мене. Вони були в кімнаті і спостерігали, і щоразу, коли я не робив те, що вони хотіли, вони записували це, і я платив за це. Для мене важливіше було зберегти честь, а не поширювати брехню про Україну. І я радше хотів бути побитим, ніж брехати.
І.Ш.: Зараз Україна готується до контрнаступу. Що, на вашу думку, потрібно українцям для перемоги?
А.Д.: Власне, для цього я приїхав у Вашингтон на український саміт (Ukraine Action Summit, - ред. ). Це коаліція багатьох організацій, які підтримують Україну. І ми ходимо, розмовляємо з нашими представниками Конгресу та нашими сенаторами, щоб наголосити, що зараз потрібно Україні, не лише в гуманітарних питаннях, але, я як військовий і колишній український легіонер зосереджуюсь на воєнній складовій та на контрнаступі. І я хочу сказати їм, що ми повинні дати Україні те, що їй потрібно. Україна казала, що їй потрібні танки, а ми говорили, що ні, але потім через три місяці ми даємо їм танки, і що нам потрібні Хаймарс, - ні, але потім, через шість місяців, ми даємо їм Хаймарс.
Українці – затяті борці, вони вражають. Вони кваліфіковані. Вони дуже швидко навчаються. І вони абсолютно налаштовані виграти цю війну. І вони зроблять це, якщо ми продовжимо надавати їм необхідні для цього засоби.
І в цей момент вже занадто пізно. Тому ми повинні дати їм те, що їм потрібно, щоб виграти цю війну, - ракети великої дальності, артилерію, снаряди, літаки, танки, медичне обладнання, бронежилети, все, що їм потрібно. Я думаю, що багато американців починають відчувати втому від війни. Вона триває занадто довго. Але я вважаю, що вони повинні розуміти: якщо ви втомилися надсилати обладнання, якщо ви втомилися надсилати гроші, відповідь на це: "Надішліть все це зараз, надішліть саме те, що зараз потрібно Україні, усе те, що їм зараз потрібно, тому що вони збираються виграти війну. Українці – якісь затяті борці, вони вражають. Вони кваліфіковані. Вони дуже швидко навчаються. І вони абсолютно налаштовані виграти цю війну. І вони зроблять це, якщо ми продовжимо надавати їм необхідні для цього засоби.
І.Ш.: Ви з Алабами, зі штату, де переважають республіканці. Чи відчуваєте ви, що підтримка України у вашому штаті серед місцевих жителів спадає?
А.Д.: У нас в Алабамі є суміш демократів і республіканців, але так, більшість - республіканці. Перш за все, ми спілкуємося з представниками обох партій, які є дружніми до України, тож ми можемо сказати: «Зв’яжіть нас із вашими колегами, які не є дружніми до України».
Я роблю все, що можу, на місцях, я даю численні інтерв’ю для ЗМІ, я виступаю з промовами, я проводжу бесіди зі школярами, викладаю уроки. Тож, сподіваюся, працюючи з обох боків, ми можемо справді донести до жителів Алабами та решти країни, наскільки ця війна важлива не лише для України, а й для світу. Ви знаєте, якщо Путін не зупиниться на цьому, він не буде задоволений. Він збирається захопити Молдову, він забере країни Балтії, зрештою він почне йти до Польщі.
Я думаю, що Америка повинна усвідомити, що якщо ми будемо чекати занадто довго, є дуже велика ймовірність, що Росія опиниться біля нашого порогу, і ми почнемо цю війну. Тому нам потрібно зупинити це зараз. Не тільки для того, щоб нам не довелося з цим боротися, а щоб українці перестали з цим боротися, і щоб українці перестали гинути.
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"Я закликаю постити і молитися за Україну" - інтерв'ю із капеланом Сенату США. Ексклюзив
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну капелани Конгресу обох палат США принаймні раз на тиждень починають сесію з молитви за Україну. Капелан Сенату Баррі Блек з іншими вірянами, окрім молитви, також запровадив регулярний піст.
“Я знаю сотні людей на Капітолійському пагорбі, які почали постити після російського вторгнення, рік тому…Цей піст тримали сенатори та сотні людей”.Баррі Блек, 62-й капелан Сенату США
Блек служить капеланом у Сенаті вже понад 20 років, із 27-го червня 2003 року. До обрання до Сенату, Блек прослужив понад 27 років у корпусі капеланів ВМС США, дослужившись до звання контр-адмірала та закінчивши свою військово-морську кар’єру на посаді начальника капеланів. В Конгресі Блек став 62-м капеланом Сенату, першим афроамериканцем і першим адвентистом сьомого дня, який обійняв цю посаду.
Про духовну підтримку українців на капітолійському пагорбі, а також, у чому полягає робота капелана в Конгресі США, Баррі Блек розповів журналістці Голосу Америки Катерині Лісуновій.
Катерина Лісунова, Голос Америки: Що означає бути капеланом Сенату?
Баррі Блек, 62-й капелан Сенату США: Бути капеланом Сенату означає бути пастором для понад 6 тисяч людей. Я піклуюся про духовні потреби не лише 100 сенаторів і членів їхніх сімей, але й про керівників апарату, працівників їдальні, про двірників та працівників поліції Капітолію. Я піклуюся про духовні потреби найрізноманітніших людей і працівників. Це дуже захоплива робота, тому що вона дуже різна.
К.Л.: Ви вже тривалий час є капеланом Сенату. Чи багато людей звертаються до вас за порадою, за вашим благословенням чи молитвою? Чи сенатори приходять до вас помолитися перед ухваленням важливого рішення?
Б.Б.: До мене приходить багато людей, хтось офіційно, хтось неофіційно. Щотижня я проводжу вивчення Біблії для сенаторів, беру участь у молитовному сніданку. А це 25 або 30 сенаторів, які слухають мої проповіді. Також я приходжу до них в офіси та розмовляю з їхніми співробітниками, або вони можуть прийти до мене. Інші сенатори, працюючи у своїх комітетах, хочуть знати мою позицію щодо певних питань. Зокрема, коли це стосується військової сфери.
“Я абсолютно переконаний, що Україна виграє у цій війні”.Баррі Блек, 62-й капелан Сенату США
К.Л.: Чи законодавці коли-небудь просили вас провести церковні обряди? Наприклад, хрещення, вінчання, чи, можливо, похорон?
Б.Б.: Так. Я хрестив, служив на багатьох весіллях, служив на похоронах і панахидах. Я також відвідую лікарні, був біля ліжка трьох сенаторів, коли вони помирали. Тож це повне служіння у всіх його проявах.
К.Л.: Як ви обираєте, про що молитися перед початком засідання в Сенаті?
Б.Б.: Я вірю, що молитва – це розмова з Богом. Ми розмовляємо через молитву не лише тоді, коли нам щось потрібно, але й тому, що ми маємо з ним стосунки. Авжеж коли виникають труднощі, і ми потребуємо надприродної допомоги, ми звертаємось із цим до Господа. І тому, коли я побачив російські танки, які прямували в Україну, звичайно, це був привід для молитви. Тому що як священнослужителя мене вчили піклуватися про безпорадних, про тих, хто страждає, хто в небезпеці, про бідних. Це, безумовно, була причина молитися не лише для мене, але й для сенаторів.
К.Л.: Чи хтось коли-небудь приходив до вас подякувати за те, що ви згадуєте Україну у своїх молитвах?
Б.Б.: Я переписуюсь з депутатами українського парламенту, і вони дуже вдячні за наші молитви за Україну. Ми також молимось і постимо. Ми віримо, що коли ви відмовляєтесь від їжі, це посилює вашу молитву. Я знаю сотні людей на Капітолійському пагорбі, які почали постити після російського вторгнення, рік тому.
Ми виконуємо так званий піст Веслі: нічого не їмо до 3-ї години дня, потім маємо одне приймання їжі, й далі не їмо знову до 3-ї години наступного дня. Ми тримаємо такий піст вже протягом місяців. Я навіть трохи схуд. Цей піст тримали сенатори та сотні людей. І я вірю, що Бог відповів на наші молитви. Тому що багато людей прогнозували, що це вторгнення буде успішним і закінчиться за кілька тижнів. Більшість і не підозрювали, що Україна, якою ми її знаємо, вистоїть через рік після вторгнення.
Я вважаю, що це, зокрема, і завдяки посту та молитві людей на Капітолійському пагорбі та у багатьох церквах, де я проповідую, по всій країні. Я закликаю людей почати постити й молитися за Україну, і Бог відповідає на наші молитви. Ці люди також можуть робити благодійні внески, і вони дуже раді, що можуть допомогти. Один вірянин навіть сказав мені: «Нарешті є те, що ми можемо зробити». Тому що вони відчували себе паралізованими.
«Тепер я можу постити і молитися, і я знаю, що молитва справді має значення», - такі відгуки я отримую.
“У наших молитвах ми просимо про конкретні потреби України. Ті танки, які зараз надають, – ми вважаємо, що це відповідь на молитву”.Баррі Блек, 62-й капелан Сенату США
К.Л.: Чи пам’ятаєте ви той день, коли ви вперше вирішили включити Україну у свої молитви?
Б.Б.: Я думаю, це було іще тоді, коли караван танків почав повільно наближатися до кордонів України. Ще до перших пострілів ми почали молитися, до початку великих військових дій. І ми посилили наші молитви, коли побачили жахливі порушення прав людини, вбивства невинних громадян, ґвалтування, усі ці трагічні речі, які відбуваються й досі. Тоді ми посилили наші молитви й почали постити. І ми бачили, як рухалась рука Бога. Тому що є люди, які передбачали, що НАТО розпадеться, що підтримки не буде. І ми молилися, щоб всемогутній Господь проявив свою волю, і він це зробив. Я абсолютно переконаний, що Україна виграє у цій війні.
К.Л.: Ви вже тривалий час є капеланом Сенату. Як, на вашу думку, змінилися ваші молитви від початку вашої служби і до сьогодні?
Б.Б.: Сьогодні наші молитви, в першу чергу, зосереджені на тому, щоб Господь втілив свою волю щодо цього конфлікту. Ми віримо, що Господь не був тим, хто здивувався російському вторгненню. Ми також віримо, що молитися потрібно не лише за українців, а й за тих, хто безсилий протистояти війні, хоч і бажає протистояти. Тому що Ісус у Євангелії від Матвія, у розділі 5-му, в Нагірній проповіді каже: «Любіть ворогів ваших, добро творіть тим, хто ненавидить вас; благословляйте тих, хто проклинає вас, і моліться за тих, хто кривдить і гонить вас».
Тому ми молимося навіть за ворогів України, бо віримо, що цього очікує від нас Бог. Використовувати любов, щоб подолати ненависть. І ми віримо словам, сказаним в Посланні до римлян, у розділі 12-му: «Не будь переможений злом, але перемагай зло добром». Тож ми благаємо та завжди дякуємо у наших молитвах.
У наших молитвах ми просимо про конкретні потреби України. Ті танки, які зараз надають, на нашу думку, це відповідь на молитву. Ми молимося про мудрість для наших лідерів і наших трьох гілок влади – судової, законодавчої та виконавчої, щоб Бог їх скеровував. Ми молимося за НАТО і за країни, які прагнуть допомогти Україні, щоб Бог їх провадив і благословляв. Наші звернення до Господа дуже різноманітні. І Він відповідає на ці молитви.
К.Л.: Я знаю, що є традиція запрошувати священиків як гостей для прочитання молитви перед Сенатом чи Палатою Представників. Чи думали ви запросити представників українських церков для молитви?
Б.Б.: Так, у нас є програма запрошених капеланів, навіть сьогодні був запрошений капелан. Це відбувається приблизно двічі на місяць. І звичайно, якби президент Зеленський взяв із собою священика під час візиту у Вашингтон, то, мабуть, того ранку молитву в Конгресі читав би православний священик.
Насправді у мене таке відчуття, що і сам президент Зеленський міг би прочитати молитву, він дуже духовна людина. Іншими словами, ми вітаємо таку можливість із розпростертими обіймами. Я думаю, це надихне американський народ так само, як промова українського президента перед спільним засіданням Конгресу надихнула багатьох людей у всьому світі.
“І я хочу, щоб мої українські брати і сестри знали, що Бог знає їхній біль...і я пророкую, що найкращі дні для України іще попереду”.Баррі Блек, 62-й капелан Сенату США
К.Л.: Що б ви хотіли сказати українському народу? Українцям у всьому світі, тим, хто на батьківщині, і тим, хто був змушений покинути свої домівки?
Б.Б.: Я хотів би сказати моїм братам і сестрам в Україні, що Бог діє. Як сказано в Посланні до римлян, розділі 8-му, вірші 28-му: «У всьому Бог діє на благо тих, хто любить Його, хто покликаний згідно з Його наміром». І я хочу, щоб мої українські брати й сестри знали, що Бог знає їхній біль. Як каже Біблія, він порахував їхні сльози і жахи, через які вони пройшли. Господь створить зі зла добро, Він створить любов з ненависті. І я хочу, щоб український народ знав, я пророкую, що найкращі дні для України іще попереду.
Нагадаємо, раніше Голос Америки опублікував ексклюзивне інтерв’ю із капеланкою Палати Представників Маргарет Кіббен. Вона стала першою жінкою на цій посаді, читала молитву під час евакуації законодавців під час штурму Капітолію 6-го січня 2021-го року, а після повномасштабного вторгнення РФ в Україну капеланка Кіббен започаткувала традицію щосереди молитись за Україну перед засіданням Палати Представників.
Дивіться також: Відео інтерв'ю із 62-м капеланом Сенату США, Баррі Блеком
Аби розмінувати Україну, потрібно 40 млрд доларів, – Ірина Верещук. Відео
Наразі понад 170 тисяч квадратних кілометрів території України – заміновано. Цю територію можна порівняти з площею кількох Австрій. Аби її розмінувати, потрібно 40 млрд доларів.
Ірина Верещук: «Немає ніяких перемовин, поки чобіт окупанта на нашій землі». Інтерв’ю з віце-прем’єркою
«Україна - найзамінованіша країна в світі», - про це в інтерв’ю Голосу Америки розповіла Ірина Верещук, віце-прем’єрка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
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З початку повномасштабного вторгнення основною місією міністерства та його очільниці стало гуманітарне реагування на проблеми людей, які постраждали через війну, насамперед, внутрішньо переміщених осіб і мешканців прифронтових територій. Верещук очолює низку координаційних штабів, мета яких оперативно реагувати на виклики, пов’язані з повномасштабною війною.
У розмові з кореспонденткою Голосу Америки Іриною Соломко вона пояснила: чому наразі Україна не може вивозити своїх громадян з окупованих територій, які головні виклики доводиться долати владі на деокупованих територіях та чи можливі мирні перемовини між Україною та Росією.
Дивіться інтервʼю на YouTube Голосу Америки Українською:
Інтерв'ю було скорочено і відредаговано для ясності та плинності.
Ірина Соломко, кореспондентка Голосу Америки: Уряд обговорює концепцію законодавства перехідного періоду для деокупованих територій, про що саме йде мова?
І.В.: По-перше, це відновлення державної влади на тих територіях, які багато років були під окупацією Росії. Далі – відновити справедливість. Це питання дуже важливе. Це – питання колаборантів та усього, що з цим пов'язано. Ми розуміємо, що не можна буде гребти усіх під одну гребінку, і тому, власне, цей законопроєкт має дати відповіді на питання і щодо люстрації, і щодо амністії, і щодо колаборантів.
Ми розуміємо, що є державне та комунальне майно, яке досі перебуває під окупацією. Очевидно, що воно буде націоналізоване
Ще одне питання – це майно. Ми розуміємо, що є державне та комунальне майно, яке досі перебуває під окупацією. Очевидно, що воно буде націоналізоване. А от що робити з приватним? Наприклад, лише в Криму є 1.2 млн судових рішень, які стосуються приватних відносин щодо майна. І треба це питання вирішувати.
Ну і, звичайно, повернення цих територій, тобто реінтеграція в інформаційний простір України і гуманітарний простір України.
І.С.: Один з викликів – це розмінування. Скільки вже розміновано і яке бачення вирішення цієї проблеми має уряд? Наскільки розглядається залучення міжнародних організацій та інших країн?
І.В.: Є кооперація і у нас є розуміння проблеми і масштабу, і об'єму, і глибини. Україна - найзамінованіша країна в світі. Є замінованих 174 тис. кв. км. Це як декілька Австрій. У нас вже є розуміння, що без міжнародної підтримки ми не упораємося. Нам потрібно $40 млрд (розрахунки на сьогодні), щоб провести розмінування. Якщо ми будемо рухатися такими темпами, які маємо зараз, то нам потрібно 70 років.
Тому зараз формується коаліція, мета якої допомогти Україні. Ми в уряді створюємо Центр протимінної діяльності, відповідне рішення вже прийнято. Тому буде окремий орган, який буде займатися саме цим питанням.
І.С.: Але якщо говорити про те, якими темпами зараз йде розмінування?
І.В.: Якщо ми кажемо у відсотковому співвідношенні, нам вдалося розчистити 3% території з загальної кількості, яка на сьогодні потребує такого очищення. Це мало, але ми робимо, що можемо.
Якщо ми будемо рухатися такими темпами (розмінування), які маємо зараз, то нам потрібно 70 років
І.С.: Якою є політика уряду в контексті пріоритетності розмінування?
І.В.: У кожній обласній військовій адміністрації, де є така потреба, наприклад, Харківська, Херсонська, Донецька область, створені відповідні штаби щодо розмінування, де координується міжвідомча робота з цього питання. Якщо ми говоримо про населені пункт, то там у пергу чергу розміновують об'єкти живлення. Адже нам потрібно дати світло на територіях.
Потім ми говоримо про гуманітарне розмінування доріг та узбіч, бо люди калічаться і потрібно зробити, щоб якомога менше людей травмувалось і страждало.
Ці пріоритети вони визначають у себе, бо кожна область має власну динаміку. Ми вже у координаційному штабі, який я очолюю, щотижня обговорюємо питання щодо кількості розмінованих населених пунктів, та куди потрібно скерувати зусилля.
Наприклад, нещодавно ми зрозуміли, що Харківщина, попри те, що вже багато місяців пройшло дня деокупації, залишається дуже замінованою. Тому було прийнято рішення збільшити кількість розрахунків. І ДСНС буквально вчора прозвітувала, що вдвічі була збільшена кількість і людей, і техніки, щоб якомога швидше дати людям можливість повернутися до тих населених пунктів, де це можна зробити.
І.С.: Нещодавно ви також презентували стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення до 2025 року. Серед стратегічних цілей є і безпечна евакуація з небезпечних районів – як наразі працює зараз ця система?
З початку 2023-го року нам вдалось евакуювати 25 тис. Ми зараз говоримо про Херсонську, Харківську і Донецьку області
І.В.: У порівнянні з минулим роком ми контролюємо ситуацію, але не можна порівнювати кількість людей зараз та рік тому. Минулого року ви бачили ці світлини в Харкові та інших містах, коли сотні тисяч людей тікали від обстрілів Російської Федерації.
Тепер ми говоримо, що у нас є координаційний штаб. Ми маємо на щотижневій основі розпрацьовану мапу, та, наприклад, прийняті рішення на Донеччині щодо обов'язкової евакуації. А в деяких випадках щодо 21-го населеного пункту щодо примусової евакуації, там, зокрема, йдеться про дітей. І щодня ми контролюємо цей процес. Є потяг, який має еваковагони, куди сідають люди, ми знаємо, куди вони їдуть, хто їх зустрічає, які гроші вони отримують, за що вони будуть жити, і таким чином контролюємо цей процес.
І.С. Кожного дня скільки вам дається вивезти людей?
І.В.: З початку 2023-го року нам вдалось евакуювати 25 тисяч. Ми зараз говоримо про Херсонську, Харківську і Донецьку області.
І.С. Не менш важлива проблема – це евакуація з окупованих коридорів. Там досі лишаються навіть діти українських військовослужбовців. Я так розумію, що в цьому плані державі важче працювати, і людям допомагають лише волонтери?
З жовтня місяця гуманітарних коридорів немає взагалі
І.В.: Після проведених фейкових референдумів в кінці вересня минулого року, окупант заборонив відкривати гуманітарні коридори. З жовтня місяця гуманітарних коридорів немає взагалі. І блокпост у селі Васильківка, через який їхали із Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини, взагалі не працює. І людям доводиться їхати через тимчасово окупований український Крим, або через Росію чи треті країни, долаючи тисячі кілометрів, щоби врятуватися від окупантів.
І.С. Тобто ані Міжнародний комітет Червоного Хреста, ані ООН, які мали би включитися в цей процес, не можуть допомогти Україні вивести своїх людей з окупованих територій?
І.В.: Вони - безсилі. Я зверталася до них, писала листи, і офіційно, і неофіційно, по-різному. Ні, вони нічого не можуть зробити.
І.С.: Вивезти людину – це одна справа, а от дати можливість людям повернутися до плюс-мінус нормального життя – інша. Я так розумію, що влада сподівається на інтеграцію внутрішньо переміщених осіб у громаду. Тобто це така спільна відповідальність?
Коли ми говоримо про інтеграцію, то є два основних питання – працевлаштування і житло
І.В.: Так, зараз йде питання інтеграції. Евакуація і адаптація – це були слова та дії минулого року. Цей рік – це, звичайно, інтеграція в територіальні громади, і підготовка, до речі, до повернення. Бо багато людей повертається, наприклад, на Харківщину, і це теж процес, який охоплений стратегією.
Отже, коли ми говоримо про інтеграцію, то є два основних питання – працевлаштування і житло. У нас катастрофічно не вистачає житла та працевлаштованих людей. Є, до прикладу, і місця, де є можливості, але про них не знають. І от питання уряду та місцевої влади скоординувати ці процеси.
Бізнес має розуміти, чому йому вигідно працевлаштовувати внутрішньо переміщених осіб (ВПО). А ВПО мають розуміти, чому їм вигідно працевлаштовуватися зараз та не чекати на повернення ще рік чи два.
І.С. Можливо, ви маєте якійсь цифри, чи бачите ви, що це - ефективний інструментарій?
Хочемо, щоб до кінця року вже близько 10 тисяч наших ВПО отримало такі ваучери і пройшли перекваліфікацію та, у підсумку, роботу
І.В.: Ми якраз взялися в міністерстві проаналізувати, що працює, а що – ні. Бо є декілька програм: і урядові, і міжнародні, - і від них різна ефективність. Так, от, наприклад, програма щодо ваучерів – це 26,5 тисяч на перекваліфікацію наших ВПО – працює. Ми бачимо запит від них та розширили суму грошей та спеціальності, спростили і аплікаційні процедури. Хочемо, щоб до кінця року вже близько 10 тисяч наших ВПО отримало такі ваучери і пройшли перекваліфікацію та, у підсумку, роботу. А от програма «Армія відновлення» працює по-різному. В 15 регіонах вона спрацювала, а в Одесі кажуть, що їм ця програма не заходить.
І.С.: Нещодавно з'явилася інформація про те, що російський президент Володимир Путін вдруге відвідав окуповані території. Після його візиту до Криму та Маріуполя ви порівняли його з Гітлером. Як ви оцінюєте наразі те, що зроблено світом та Україною для притягнення Росії та її політичне та військове керівництво до відповідальності?
Сучасні нацисти показують цілому світу в прямому ефірі, як вони чинять свої звірства – відрізають голови військово полонених
І.В.: Впевнена, що Росія кинула виклик цивілізованому світу та світопорядку. Це абсолютне зло, яке навіть не намагається приховати свої злочини та хизується ними. Тобто нацисти, принаймні, намагалися приховати деякі злочини.
Натомість сучасні нацисти демонструють та показують цілому світу в прямому ефірі, як вони чинять свої звірства – відрізають голови військово полонених. Намагаються подати як благо, до прикладу, депортацію наших дітей, коли вони змінюють їхню ідентичність та ховають їх по Сибірах, змінюючи їхні імена та прізвища.
Коли умовна російська дитяча омбудсменка демонструє на увесь світ незаконне усиновлення хлопчика з Маріуполя. А ми, як сторона, вимагали письмово його повернення. Тобто це виклик світопорядку та цивілізації.
Тут питання тепер уже до цивілізованого світу, якої буде його відповідь? Бо якщо відповідь буде недостатньою, або її не буде взагалі, ми отримуємо світопорядок, якого прагне Путін, Кремль та його злочинна зграя. І ми отримуємо ті так звані «антицінності», які вони зараз намагаються нав'язати, як постійний член Радбезу ООН, до прикладу. Вони ж кидають виклик, в тому числі й міжнародним майданчикам.
Питання до світу: чи готові вони закрити очі на звірства проти українських дітей?
І нам дуже важливо бути разом, переконати весь світ опиратися і дати відсіч такому злу і такій несправедливості. Це не тільки про нас.
Ми, Україна та українці, свій вибір зробили. У нас немає іншого вибору, крім боротися. І ми це будемо робити стільки, скільки потрібно.
Тому питання до світу: чи готові вони закрити очі на звірства проти українських дітей? Адже росіяни реально вбивають українських дітей. Зрештою, зараз світ здає тест на спроможність дати відповідь таким диктаторам і терористам. Бо решта з таким самим баченням дивляться на те, як світ буде відповідати.
І.С. Щодо реакції світу. Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон знову почав говорити про те, що треба сідати за стіл переговорів та починати мирний переговорний процес. Чи змінилася позиція влади з цього питання?
І.В.: Нічого не змінилося. Путін і його камарилья мають вийти з української землі на кордони 1991-го року. І лише тоді ми можемо говорити про якісь безпекові гарантії та перемовини. У нас є десять пунктів мирного плану Володимира Зеленського. Вони прості, лаконічні та готові до виконання. І немає ніяких перемовних столів до того часу, поки чобіт окупанта на нашій землі.
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Генпрокурор Костін: Кожне спілкування будь-кого з Путіним має починатись: «Путін, поверни українських дітей». Інтервʼю
З початку повномасштабного вторгнення, російські військові вчинили більше 80 тисяч воєнних злочинів проти цивільного населення в Україні. Про це генеральний прокурор України Андрій Костін заявив американським законодавцям 19 квітня. Саме його офіс займається притягненням російських воєнних злочинців до відповідальності.
Під час візиту у Вашингтон генпрокурор України поговорив із журналістом української служби Голосу Америки Олексієм Коваленком про те, як має виглядати «належний трибунал» за злочин агресії для Путіна, що потрібно робити лідерам інших країн заради повернення незаконно депортованих українських дітей та як конфіскують російські активи.
Костін наголошує: питання тиску на Путіна задля повернення незаконно депортованих дітей, створення міжнародного трибуналу для розслідування злочину агресії Росії, а також конфіскація російського майна залежать перш за все від політичної мужності країн. Кожне спілкування з Путіним від будь-кого має починатись «Путін, поверни українських дітей», - говорить генпрокурор України.
За словами генпрокурора, виконання ордеру Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна не може викликати питання у країн, які є членами Римського статуту: «Якщо політики цих країн не будуть арештовувати Путіна відповідно до ордера Міжнародного кримінального суду, то це означає, що для них Путін важливіший, ніж закон. Для них це – Путін важливіший ніж закон. А це має бути також і сигнал для населення цих країн».
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Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності
Олексій Коваленко, Голос Америки: Генпрокуратура України зафіксувала понад 79 тисяч воєнних злочинів російських солдат в Україні. Можете розповісти, як йдуть розслідування?
Андрій Костін, Генпрокурор України: Кожного дня ця цифра збільшується, на жаль. І це внаслідок того, що злочини, які почали відбуватись масовано на український землі проти українців з початку повномасштабного вторгнення – вони збільшуються кожного дня. Це можуть бути Херсонщина, Харківщина, Чернігівщина, Сумщина, Донеччина, Луганщина, Запоріжжя. Кожного дня практично гинуть люди.
Будемо дуже принциповими – це не тільки війна Росії проти України, це глобальна війна. Говорити, що це українське питання – хай це буде український суд [трибунал для розслідування злочину агресії], а ми якимось чином долучимось до цього, на мій погляд, це якийсь дуже дивний компроміс.Андрій Костін
Безумовно, в пріоритеті наші зусилля, щоб в першу чергу фіксувати докази і проводити розслідування тих злочинів, через які загинули цивільні громадяни, наші українці. Це наш пріоритет. Далі – ті злочини, коли було пошкоджено їхнє здоров’я, коли наші громадяни були об’єктом насильства. Це можуть бути різні види насильства, в тому числі сексуальне насильство. Це ті дії, які є постійними і продовжуються навіть зараз, наприклад, незаконне утримання наших громадян в умовах несвободи, або в нелюдських умовах, справи, пов’язані з діяльністю так званих фільтраційних таборів, справи, пов’язані з тими випадками, коли люди утримувались незаконно на тимчасово окупованих територіях.
Окрім воєнних злочинів, у нас є дві окремі команди, які працюють над великим провадженням – справа щодо злочину агресії, друге – справа щодо геноциду. Обидві ці справи потребують великої підготовчої роботи. Багато людей розуміють, що в діях Росії і російських військових і політиків є елементи геноциду, але ми не маємо права ризикувати та програти такий кейс.
Я бачу абсолютну підтримку всіх наших партнерів на всіх рівнях. Вона може бути різна за об’ємом, але вони всі об’єднані єдиною метою. Вони всі розуміють, що ми маємо покарати всіх воєнних злочинців – всіх, яких ми встановимо, скільки б часу це не забрало. Ми всі розуміємо, що це робота не тільки часів війни, це можуть бути роки, а може й навіть десятиріччя після війни. Вони будуть ховатись, будуть якимось чином змінювати свої дані, намагатись уникнути покарання, але історія свідчить про те, що якщо ми всі об’єднані, маємо єдину мету, об’єднаємо ресурси – їм складно буде уникнути відповідальності. Говоримо про web of accountability – павутиння відповідальності. Наше завдання з нашими партнерами – зробити таким чином, щоб жоден із них не зміг проникнути через це павутиння.
О.К.: Така кількість справ є дуже великим навантаженням на українську судову систему. Які головні проблеми та перешкоди у притягненні російських воєнних злочинців до відповідальності?
А.К.: В першу чергу, є питання ідентифікації тих, хто скоював воєнні злочини. Це досить складно робити тоді, коли навіть якщо є докази, відеоматеріали, або фото, бо коли обличчя потенційних злочинців закриті - ти не можеш ідентифікувати. Друга проблема – знайти тих, хто або давав наказ це робити, або знав про те, що вони це роблять і не зупинив їх. Це також є воєнним злочином.
Тому з точки зору проблеми ідентифікації, ми працюємо не тільки самостійно – ми весь цей час працюємо з OSINT-спільнотою: як із приватними компаніями, так і з неурядовими організаціями. Крім того, ми в постійному спілкуванні з розвідувальною спільнотою різних країн.
Ми вже домовились із двома найважливішими постачальниками і розробниками IT-рішень. Це Microsoft і Palantir, які надають нам безоплатний доступ до програмного забезпечення, що дозволяє аналізувати великі обсяги відео, фото, аудіо, геоданних і інших даних.
Найвище керівництво Росії має бути предметом юрисдикції міжнародного трибуналу.Андрій Костін
Зараз ми бачимо, що долучаються українські IT-компанії, долучається Міністерство цифрової трансформації задля того, щоб, можна було використати якісь IT-рішення, щоб ми не втратити зібрані докази. Багато людей завантажують докази на наш сайт warcrimes.gov.ua, або на інші вебсайти неурядових організацій, які збирають докази воєнних злочинів, або приходять в поліцію в інших країнах, де вони знаходяться: «От в нас є докази воєнних злочинів, от маємо відео або фото». Вони дають свідчення і вивантажують ці фото чи відеоматеріали. Ми не маємо права це втратити, ми маємо це використати.
О.К.: Ви вже згадали це питання, але як зараз просувається підготовка до створення Спецтрибуналу для розслідування злочину агресії Росії? Нещодавно США підтримали створення трибуналу, але у гібридному форматі – суд інтернаціоналізований, але український. Чи ця версія відповідає тому, що потрібно Україні?
А.К.: Україні потрібно в першу чергу, щоб злочин агресії було покарано на міжнародному рівні. Закон дозволяє нам це зробити в рамках українського законодавства. Єдине, що ми не можемо зробити – ми не можемо висунути обвинувачення «трійці» – Путіну, прем’єр-міністру Росії та міністру закордонних справ, бо ці три особи мають персональний імунітет. Тому таку категорію людей можна переслідувати в кримінальному провадженні тільки на рівні міжнародного судового органу.
Якщо це буде трибунал, в якому не буде найвищого керівництва Російської Федерації – не зовсім зрозуміло, навіщо він потрібенАндрій Костін
Ми всі розуміємо, що Міжнародний кримінальний суд, на жаль, не має юрисдикції щодо злочину агресії в ситуації ведення агресивної війни Росії проти України, тому маємо зробити інший міжнародний судовий орган. Задля того, щоб він досяг своєї мети – що потрібно українцям: перше, це має бути інтернаціональний судовий орган, друге – цей орган повинен мати юрисдикцію щодо найвищого керівництва Росії, так званої «трійки» - Путіна, прем’єр-міністра Росії та міністра закордонних справ. Найвище керівництво Росії має бути предметом юрисдикції міжнародного трибуналу.
Чим більше країн підтримає, тим більше буде превентивний ефект стосовно будь-якої іншої країни, яка захоче знову стати агресором. Тому це дуже важливо. Ці три елементи є найважливішими задля того, щоб цей трибунал відповідав меті, а мета, яку має перед собою український народ – покарати тих, хто розпочав цю агресію і тих, хто її продовжує. Цей злочин не закінчений, він продовжується кожного дня.
Якщо порівнювати різні моделі і так звану гібридну – є пропозиції щодо того, як вона може виглядати і дискусія щодо цих моделей триває. Є дискусії, виступи певних посадових осіб, питання, які розглядаються в координаційній групі, є двосторонні переговори, але ми свою позицію дуже чітко висловлюємо. Якщо це буде трибунал, в якому не буде найвищого керівництва Російської Федерації – не зовсім зрозуміло, навіщо він потрібен.
Давайте будемо дуже принциповими – це не тільки війна Росії проти України, це глобальна війна, і я думаю, що дуже мало є країн у світі, які не відчули на собі наслідки цієї війни, хоча вона ще триває, і вона ще в дуже гарячій фазі. Тут таким чином говорити, що це українське питання - хай це буде український суд, а ми якимось чином долучимось до цього, - на мій погляд, це якийсь дуже дивний компроміс.
Ми розуміємо, що для деяких з цих країн це якісь історичні чи інші ризики, які можуть виникнути у майбутньому. Тут треба мабуть мати політичну мужність, щоб якщо скоєний злочин агресії – давайте створювати саме міжнародну коаліцію, яка потім стане трибуналом і покарає Путіна і всіх інших.
Якщо будь-яка із цих моделей, які відносять до гібридних, передбачає зміни до української Конституції задля того, щоб ця модель мала право на існування, давайте будемо відверті, я не думаю, що українці це підтримають. Всім зрозуміло, що не можна змінювати Конституцію під час воєнного стану. Поки триває війна – буде тривати воєнний стан. Після війни – навіть за тієї процедури зміни Конституції, яка передбачена самою українською Конституцією, ми розуміємо, що це ще півтора року, щоб це змінити. Тобто чекати закінчення війни, потім ще півтора роки. Може так статись, що потім й не до трибуналу буде.
Думаю, що треба знайти той механізм, який дозволяє створити цей трибунал, або підготувати повну юридичну базу під створення цього трибуналу.
О.К.: Ви згадали питання політичної мужності. Багато країн зараз обговорюють, чи будуть вони арештовувати Путіна, якщо він подорожуватиме до цих країн відповідно до ордера на арешт Міжнародного кримінального суду. Яке повідомлення ви б хотіли донести цим країнам і чи очікуєте ви, що в результаті Путін опиниться фізично в залі суду?
А.К.: Якщо політики країн, які є членами Римського статуту, не будуть арештовувати Путіна відповідно до ордера Міжнародного кримінального суду, то це означає, що для них Путін важливіший, ніж закон. А це має бути також і сигнал для населення цих країн. Якщо їхні політики поважають Путіна, який є підозрюваний у скоєнні воєнного злочину, підозрюваний на рівні Міжнародного кримінального суду. Якщо Путін для них важливіше, ніж повага до закону, то, мабуть, вони так і до своїх людей будуть ставитись в цих країнах. Для мене це взагалі не є вибором. Якщо країна є частиною Римського статуту – вона має обов’язок виконати цей ордер на арешт.
Якщо політики країн, які є членами Римського статуту, не будуть арештовувати Путіна відповідно до ордера Міжнародного кримінального суду, то це означає, що для них Путін важливіший, ніж закон.Андрій Костін
І всі інші їхні слова, навіть якщо вони на словах щось підтримують – вони нічого не варті. Тому має бути саме таке ставлення і до цих країн. Чи він опиниться [в залі суду, - ГА]? Я вам відповім таким чином – ми як юристи маємо зробити все задля того, щоб він там опинився і все задля того, щоб коли він там опиниться – була достатня кількість доказів, що він там залишиться назавжди. Оце наша робота. А фантазувати щодо історії – думаю, це не наша робота.
О.К.: Зараз відсутній механізм міжнародного контролю та доступу до вимушено депортованих дітей, які знаходяться в Росії. Яким може бути подібний механізм, та чи бачите ви достатні міжнародні зусилля у цьому напрямку?
А.К.: Зараз я вже публічно чую, що хотів ще почути півроку тому, коли я спілкувався і говорив, що щодня кожен із світових лідерів повинен виступати на захист українських дітей, кожна міжнародна організація має таку можливість.
Знаєте, є певні країни, які більш компліментарно ставляться до Росії ніж це ми можемо зрозуміти з урахуванням того, що Росія є агресором. Саме ці країни, їхні політики, громадяни цих країн, мають кожного дня чути, за що саме Путін став підозрюваним на рівні Міжнародного кримінального суду. За те, що він організував і наказав викрасти українських дітей, наказав знищити їх національну ідентичність шляхом їх примусового всиновлення, яке змінює їхнє громадянство, їхні персональні данні. Багато з цих дітей потім можуть не дізнатись, ким вони були при народженні, хто їх батьки, де вони народились, громадянами якої країни вони були. Важливо це показувати суспільствам цих країн.
Коли всі, абсолютно всі, з ким спілкується Путін, говоритимуть йому: «Поверни дітей», - йому буде дуже складно не повернутиАндрій Костін
Ви говорите, що не існує механізму. Але коли всі, абсолютно всі, з ким спілкується Путін, говоритимуть йому: «Поверни дітей», - йому буде дуже складно не повернути.
Не існує міжнародного інструменту. Всі це розуміють, якби він існував – він вже був би задіяний. В цьому випадку треба якомога більш принципове спілкування – не тільки наше із різними країнами, з якими ще спілкується Путін, або краще сказати – які ще спілкуються із Путіним, але також щоб наші партнери зі свого боку спілкувались із цими країнами – сказали, ну, колеги, якщо ви думаєте, що ви просто про це забули, що відбувається з українськими дітьми – ось вам ордер на арешт Путіна просто щоб ви згадали, з ким ви продовжили своє спілкування. З людиною, яка краде дітей і змінює їхнє громадянство, їх ідентичність, всиновлює їх в інші родини.
Ми доводимо цю інформацію, доводимо принципові позиції, а далі для них це вже вибір, чи продовжувати спілкуватись, або навіть якщо вони спілкуються, то спілкуватись не з точки зору business as usual, а з точки зору – «Путін, поверни дітей, а після цього ми можемо продовжити». Безумовно, не ми і не наші партнери, але деякі країни спілкуватимуться з Путіним, але їхнє перше речення кожного спілкування з Путіним від будь-кого має починатись «Путін, поверни українських дітей».
О.К.: В США нещодавно запрацював механізм, за яким конфісковані гроші російських олігархів можуть бути передані Україні на відбудову. Як взагалі просувається тема репарацій серед партнерів України?
А.К.: Що зроблено за цей час - в першу чергу, ми почали із того, що ідентифікували або російські кошти, або кошти російських олігархів спільно з партнерами. Потім – арешт цих коштів, вони були заморожені. Є суверенні кошти російської держави і кошти російських олігархів. Санкційна політика, пошук активів, їхній арешт привели до того, що зараз є певна кількість арештованих – чи суверенних, чи приватних грошей.
Головна мета – конфіскація суверенних активів Росії і тут також питання про політичну мужність. Немає проблеми юридичної із цим, щоб це зробити.Андрій Костін
Перший успішний кейс – Сполучені Штати. Наші партнери в Міністерстві юстиції працюють і над іншими кейсами. Поки не можемо говорити в деталях, але робота йде. Є певний кейс в Канаді. Канадські партнери раніше всіх прийняли відповідне законодавство. Це стосується саме приватних коштів. Що стосується Європейського Союзу - там розроблений проект певних документів саме рівня Євросоюзу. Ми намагаємось допомогти нашим колегам їх прийняти якомога швидше. Але це здебільшого стосуватиметься приватних активів.
Головна мета – конфіскація суверенних активів Росії і тут також питання про політичну мужність. Немає проблеми юридичної із цим, щоб це зробити.
Більш того, один важливий наслідок ордеру на арешт Путіна – коли голова держави є офіційно підозрюваним у скоєнні воєнного злочину, з політичної точки зору для багатьох країн має бути легше, наприклад, конфіскувати суверенні активи держави-агресора, яка підозрюється у скоєнні воєнних злочинів. Юридично ці елементи не пов’язані, але політично це надає більше впевненості, що мабуть треба вже конфіскувати ці кошти, щоб компенсувати всю ту шкоду, яка заподіяна агресивною війною. З юридичної точки зору, це нескладно.
Ми використовуємо термін «належний трибунал» - і щодо питання конфіскації суверенних активів. Коли ми чуємо від наших партнерів дуже обережне «знаєте, це як відкрити ящик Пандори». Цей ящик вже й так відкритий Путіним так, що ми всі разом його не можемо закрити. Треба щось більше робити, не прикриватись за… приховувати свою мужність за імунітетом, приховувати суверенні активи за політичними ризиками. Коли наші партнери абсолютно відверто і чесно говорять про мужність українців і про мужність українського народу – вони це цінують, вони цим пишаються, як люди, які дотичні до того, особливо ті, хто допомагає нам політично, зі зброєю, фінансами, гуманітарною допомогою – вони розуміють, що вони підживлюють цю мужність своєю допомогою.
Перше і головне, щоб отримали компенсацію люди. Для людей це дуже важливо. Для багатьох з них це не зітре з їхньої пам’яті те, що з ними відбувалось. Ми будемо намагатись знайти всіх, хто скоював воєнні злочини. Ми розуміємо, що навіть спільно із нашими партнерами ми не завжди це зможемо зробити. Але коли людина хоча б отримала компенсацію – для багатьох допоможе відновити своє життя в такий спосіб, щоб жити знову.
О.К.: Ви зараз перебуваєте з офіційним візитом у Вашингтоні. Яке основне повідомлення ви хочете передати американським партнерам?
А.К.: Головне моє повідомлення – об’єднання заради справедливості для України – для українців і для всього світу. Зараз я відчуваю серйозну підтримку по всіх напрямах нашої взаємодії.
Коли ми нагадуємо, що ми маємо бути об’єднані заради того, щоб перемогти – на мій погляд, це головний сигнал, який має лунати від кожного з нас. Він має бути на мій погляд – не наш сигнал до наших партнерів, але також і сигнал партнерів до нас. Ми використовували і будемо використовувати будь-які інструменти, щоб зберігати наше об’єднання заради нашої перемоги.
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