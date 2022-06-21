В Україні в бою загинув американець Стівен Забільські - ЗМІ, Держдеп

Державний департамент США підтвердив загибель на війні в Україні другого американця. Про це у вівторок 21 липня повідомили кілька американських ЗМІ, зокрема ABC News та The Washington Post із посиланням на Держдеп.

"Ми можемо підтвердити смерть громадянина США Стівена Забільські в Україні", - сказав представник Держдепу у коментарі виданню ABC News. - "Ми підтримуємо зв’язок з родиною і надали всю можливу консульську допомогу. З поваги до сім’ї у цей важкий час, у нас більше немає інформації для повідомлення".

Водночас місцеве видання у штаті Флорида The Recorder містить некролог, опублікований ще 1 червня. У статті йдеться, що Стівен Забільські загинув у бою в селі Дорожнянка (Запорізька область) 15 травня 2022 року.

Стівену було 52 роки, він народився у м.Амстердам, штат Нью-Йорк. Понад 30 років працював на будівництві.

“Стів насолоджувався життям на повну. Йому подобалося полювати, рибалити та кататися на своєму мотоциклі Harley”, - мовиться у некролозі.

Видання Rolling Stone пише, що Стівен підірвався на міні. Журналісти видання поспілкувались із ветератом морської піхоти США Трістаном Неттлзом, який перебував із Забільські у ніч, коли той загинув. За інформацією Rolling Stone, Забільські належав до загону іноземних добровольців у складі ЗСУ, що має назву Wolverines (Росомахи). У складі групи також були один поляк, один канадієць, двоє британців, вісім американців. Всі вони мають (мали) попередній військовий досвід.

25 квітня в Україні загинув ще один американець - 22-річний Віллі Джозеф Кансел.

Як повідомляв тоді CNN з посиланням на слова матері загиблого, Кансел – колишній морський піхотинець. Він працював на приватного військового підрядника. Крім того, він мав ще постійну роботу - офіцер виправного закладу у штаті Теннессі.

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