Хто виграє, а хто програє від санкцій РФ – експерти США

"Це – політичний крок націлений на російську аудиторію". Так прокоментував запровадження російських санкцій проти України Ондрей Шнейдер, голова досліджень Асоціації фінансових установ International Institute of Finance (IIF) в коментарі Українській Службі "Голосу Америки" .

Запровадження санкцій може зіграти на руку Тимошенко, переконаний аналітик, адже цей крок "відносить її до одного табору з Порошенком та іншими".

А от ті, хто не потрапив до санкційного переліку можуть привернути увагу до себе, вважає провідний дослідник аналітичного центру Atlantic Council Андерс Аслунд.

"Врешті, я думаю, що це буде відчутніше для тих, кого в цьому переліку немає, бо їм доведеться пояснити, що вони для цього такого зробили", - сказав Аслунд в коментарі "Голосу Америки".

А от стосовно економічного впливу російських санкцій, думки експертів розійшлись.

Запровадження Росією санкції проти України не матиме відчутного економічного впливу, вважає Шнейдер. Інформації стосовно сутності санкцій небагато, але, видається, що їх економічний вплив буде "незначним", зауважив він.

Багато з тих, кого Росія включила до санкційного переліку взагалі не мають бізнесу в Росії, або не мають великого впливу, переконаний Ерик Гонц, відповідальних за програми в Європі та Євразії Центру міжнародного приватного підприємництва США СЕРА.

Санкції зачіпають велику частину української економіки, а саме – майже всі металургійні та сільськогосподарські підприємства, крім тих, які належать людям, що вважаються проросійськими

"Декілька осіб, включених до переліку не мають відомих діючих бізнесів Росії і тому на них це не матиме впливу. Загалом, вплив тих, хто має активний бізнес в Росії є відносно невеликим", - заявив Гонц в коментарі Українській Службі "Голосу Америки".

Іншої думки притримується Андерс Аслунд, який вважає, що санкції можуть позначитись на сільському господарстві та металургії України.

"Санкції зачіпають велику частину української економіки, а саме – майже всі металургійні та сільськогосподарські підприємства, крім тих, які належать людям, що вважаються проросійськими", - заявив Аслунд в коментарі "Голосу Америки".

Підприємства, які залежать від торгівлі з Росією можуть зазнати втрат, вважає аналітик.

"12 відсотків української торгівлі зараз з Росією, третину з якої складає експорт продуктів сільського господарства та металургії. Це буде відчуватися, але не так сильно", - говорить Аслунд.

Нові дії лише підтверджують нещодавні тенденції в інвестиціях та торгівлі – рух від Російської Федерації і до Європейського Союзу, Туреччини та більш далеких країн

Запровадження санкцій лише утверджує Україну на шляху до Європи і її віддалення від Росії, вважає аналітик.

"Нові дії лише підтверджують нещодавні тенденції в інвестиціях та торгівлі – рух від Російської Федерації і до Європейського Союзу, Туреччини та більш далеких країн", - наголошує Гонц.

На Росію незабаром очікуватиме новий раунд санкцій, нагадує Аслунд.

"Проти Росії буде запроваджено три групи санкцій у найближчому майбутньому в будь-якому разі. 6 листопада почнуть діяти санкції у відповідь на використання хімічної зброї в Англії. За законом, будуть оновлені санкції проти близьких до Путіна олігархів і великих підприємств. Також нові санкції будуть запроваджені за новим законом у відповідь на різні агресивні дії Росії".

Як повідомляв "Голос Америки", в четвер Росія оголосила про запровадження нових санкцій проти сотень українських компаній та осіб. 322 особи та 68 компаній увійшло до санкційного переліку, оголошеному в четвер Росією.

Під російські санкції потрапили впливові українські високопосадовці та бізнес лідери.

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