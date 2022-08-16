В Європі дискутують щодо ідеї обмеження видачі віз російським громадянам: хто за, хто проти і чому. Відео

Коментуючи можливість такого кроку, німецький канцлер Олаф Шольц сказав: вважає, що це війна Путіна, а не росіян. Водночас премʼєр-міністерка Фінляндії Санна Марін відповіла - попри те, що звичайні росіяни не починали війну, вони її підтримують.