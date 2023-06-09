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В ООН стурбовані обстрілом Херсона під час евакуації та закликають РФ надати доступ гуманітарним організаціям до лівого берега
Майже два десятки країн-членів ООН, серед яких США, Японія, а також низка європейських держав-партнерів України, виступили за заявою щодо ситуації з обстрілом Херсона та околиць. під час евакуаційних заходів.
"Висловлюємо глибоку стурбованість повідомленнями про обстріл Херсона під час евакуації з районів, затоплених після руйнування дамби Каховської ГЕС. Як повідомила херсонська місцева влада, сьогодні в місті внаслідок обстрілів під час операції з евакуації постраждало щонайменше дев'ять осіб, у тому числі поліція, медики та рятувальники", - зазначається у заяві.
Країни також рішуче засудили обстріли районів евакуації та закликали Російську Федерацію припинити такі атаки та дозволити групам евакуації безпечно допомогти постраждалому цивільному населенню.
Окрім того, посли закликали Росію надати повний, безпечний і безперешкодний доступ до постраждалих районів на лівому березі Дніпра, які зараз знаходяться під російським військовим контролем, для гуманітарних організацій, зокрема ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста, щоб допомоги постраждалим місцевим жителям.
Як повідомляє "Радіо Свобода", в Офісі генпрокурора України заявили, що 8 червня російські військові обстріляли Херсон і населені пункти у Херсонському районі під час евакуаційних заходів, внаслідок чого дев’ятеро людей були поранені. За даними ОГП, Херсонська та Олешківська окружні прокуратури розпочали досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук, своєю чергою повідомив, що масований артобстріл відбувся сьогодні по місцях, де працюють рятувальники. «Поранень зазнали два наших співробітники: водолаз-сапер та водій-сапер з Миколаївської області», – написав Крук у Facebook.
Як повідомляв "Голос Америки" генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у своєму зверненні у вівторок назвав підрив дамби "колосальною гуманітарною, економічною та екологічною катастрофою."
"ООН не має доступу до незалежної інформації про обставини, що призвели до руйнування греблі Каховської ГЕС. Але зрозуміло одне: це ще один руйнівний наслідок російського вторгнення в Україну. Ми бачимо наслідки в Херсоні, Новій Каховці та ще 80 містах і селах вздовж річки Дніпро. Велике затоплення. Масштабні евакуації. Спустошення навколишнього середовища. Знищення щойно посаджених культур", - зазначив посадовець.
Раніше Кислиця в інтерв'ю Голосу Америки назвав підрив дамби "державним тероризмом".
“Каховська станція знаходилась на окупованій території, і РФ мала вживати всіх необхідних заходів, щоб підтримувати її в належному стані й не допускати будь-яких інцидентів. На сьогоднішні можна говорити про те, що мав місце акт державного тероризму, це свідомо було зроблено, на мою думку", - заявив український дипломат в ООН.
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Трампу висунуто звинувачення у неправомірному поводженні з секретними документами
Федеральне велике журі присяжних південного американського штату Флорида прийняло безпрецедентне рішення, і висунуло звинувачення проти колишнього президента США Дональда Трампа. Трамп став першим екс-президентом США, якому висунуто обвинувачення на федеральному рівні.
Документ із семи пунктів, текст якого не було оприлюднено, включає звинувачення проти Трампа у порушенні федеральних законів, які забороняють несанкціоноване зберігання "інформації про національну оборону". За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Трамп підтвердив звинувачення на своїй платформі соціальних мереж Truth Social, заявивши, що його викликали з'явитися до суду в Маямі у вівторок.
"Корумпована адміністрація Байдена повідомила моїм адвокатам, що мені пред’явлено звинувачення, здається у зв’язку з Boxes Hoax", – написав Трамп, мабуть, натякаючи на коробки з секретними урядовими документами, вилучені ФБР у його маєтку у Флориді в серпні минулого року.
У відеозаяві Трамп заявив, що адміністрація президента Джо Байдена використовує Міністерство юстиції та ФБР для атак на нього.
"Я невинна людина, я невинна людина, — сказав Трамп. - Не можна допустити, щоб це тривало, бо це розриває нашу країну на шматки".
Завзяті прихильники Трампа згуртувалися навколо колишнього президента.
У короткій заяві конгресмен Джим Джордан, республіканець від Огайо та голова юридичного комітету Палати представників, написав: "Це сумний день для Америки. Хай Бог благословить президента Трампа".
Трамп фігурує в низці судових справ, в той час, як він намагається повернутися на посаду після поразки Байдену на переобранні у 2020 році.
У квітні велике журі Мангеттена висунуло Трампу державні звинувачення у фальсифікації ділових записів з метою приховати виплату за мовчання зірці фільмів для дорослих, під час виборчої кампанії в 2016 році. Трамп заперечує свою провину у цій справі.
Нові обвинувачення, хоч і шкодять його політичним амбіціям, не заважають Трампу балотуватися на другий термін у Білому домі.
Фактично, зазначив колишній федеральний прокурор Джон Малкольм, немає законів, які б заборонили йому балотуватися, навіть якщо його засудять.
"Були люди, які балотувалися на посади з тюремних камер", — сказав Малкольм.
У 2002 році колишній конгресмен Джим Трафікант балотувався на своє старе місце в Конгресі, відбуваючи тюремне ув'язнення за корупцію.
Адвокат Трампа Джеймс Трасті заявив каналу новин CNN, що звинувачення включають умисне збереження інформації про національну оборону, перешкоджання правосуддю, неправдиві заяви та змову.
Звинувачення у зборі, передачі або втраті інформації про національну оборону без дозволу тягне за собою максимальне потенційне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.
У 2019 році Гарольда Мартіна III, колишнього співробітника Агентства національної безпеки, було засуджено до дев’яти років ув’язнення після того, як він визнав себе винним за одним пунктом звинувачення в умисному зберіганні інформації про національну оборону.
Перешкоджання федеральному розслідуванню шляхом знищення, зміни або фальсифікації записів карається до 20 років.
Еван Коркоран, адвокат Трампа, не відповів одразу на запит Голосу Америки про коментар.
Міністерство юстиції вело розслідування щодо Трампа з початку минулого року після того, як Національний архів повідомив правоохоронним органам, що колишній президент тримав сотні конфіденційних урядових документів на своєму курорті у Флориді та перешкоджав спробам уряду їх повернути.
Пізніше Трамп передав кілька десятків документів, але його запідозрили у зберіганні більшої кількості.
Потім ФБР провело обшук у резиденції Трампа Мар-а-Лаго в серпні 2022 року, вилучивши понад 100 секретних документів. Обшук, який отримав широкий розголос, розкритикували республіканці.
Загалом прокуратура вилучила у Трампа понад 300 секретних державних документів, у тому числі документи з позначкою "цілком таємна/чутлива інформація", що є найвищим рівнем секретності.
Уряд зберігав вміст документів в таємниці, але в судових документах прокурори написали, що неправильне поводження з ними може загрожувати національній безпеці США.
Документи, надіслані різними агентствами, включаючи ЦРУ, ФБР і Агентство національної безпеки, стосуються питань національної безпеки, таких як ракетна програма Китаю та Ірану.
Джордан Штраус, колишній чиновник Міністерства юстиції, який є керуючим директором консалтингової фірми Kroll, назвав звинувачення Трампа "видатним моментом в історії та найважливішою справою, яку коли-небудь порушувало Міністерство юстиції".
Звинувачення Трампу висувається в той момент, коли ще один спеціальний прокурор, Роберт Гур, розслідує роботу Байдена з секретними документами пид час його перебування на посаді віце-президента.
Документи виявили минулого року в колишньому офісі Байдена у Вашингтоні та його будинку в Делавері.
Адвокати Байдена заявили, що документи передали урядовцям, щойно їх знайшли.
Навіть якщо виявиться, що Байден неправильно поводився з конфіденційними документами, йому навряд чи загрожуватиме кримінальна відповідальність через політику Міністерства юстиції не висувати звинувачення проти чинного президента, сказав Штраус.
"Я думаю, що найбільш вірогідним результатом розслідування спецпрокурора щодо президента Байдена, є доповідь, у якій заявлять щось на кшталт: "Ми б рекомендували або не рекомендували висувати обвинувачення, якби це не був президент", — сказав Штраус.
Колишній віце-президент Майк Пенс також привернув увагу через зберігання секретних документів, але минулого тижня Міністерство юстиції повідомило йому, що розслідування закрито і звинувачення не будуть висуватись.
До роботи над статтею долучились кореспонденти Голосу Америки Стів Герман, Джефф Селдін і Кетрін Гіпсон.
Американець, який служить в теробороні України, каже, що не відчував гомофобію від українських побратимів
Колишній морпіх США, представник ЛГБТ-спільноти повернуся у відпустку після майже року служіння в лавах територіальної оборони України. Едді Етью розповів нашим журналістам, чому полюбив українців і чи відчував гомофобію від українських побратимів.
Рік тому 37-річний Едді Етью працював у Сан-Дієго, доставляючи готову їжу. Перед тим служив 4 роки в Корпусі морської піхоти. А 24-го лютого 2022-го вирішив, що має їхати до України.
"Було кілька речей, але головним для мене було те, що президент Зеленський сказав: якщо ви хочете, приїздіть сюди і допоможіть", - згадує Етью.
Тоді ж Едді згадав події 2014-го року, коли вперше почав стежити за подіями в Україні.
"Після анексії Криму я пам’ятаю, як я дивився новини приблизно два дні і я подумав: вау, це жахливо. Росія щойно вторглася в іншу країну і намагається вкрасти цю землю. А потім раптом всі перестали про це говорити. Це було дуже неправильно. І я завжди шкодував, що не полетів тоді в Україну. Тож з'явилася можливість компенсувати це", – розповів Едді.
Коли прилетів в Україну, чоловік нікого там не знав.
"Я об’єднався з Task Force Yankee Ukraine. Це організація, яка на той час в основному діяла у Львові. І у них є безпечні будинки, в яких можна було зупинитись - один у Польщі, а ще один у Львові.
Коли я був у оперативній групі «Янкі», я познайомився з хлопцями, з якими розпочав службу в моїй бригаді територіальної оборони, а потім поїхав до Одеси", – розповідає чоловік.
Так з початку червня минулого року почав служити в одеській 126 бригаді територіальної оборони. Виконував різні завдання та здебільшого оперував дронами.
Едді є відкритим геєм - на наше запитання чи хтось з українських побратимів проявляв гомофобію по відношенню до нього, він відповів:
"Єдина гомофобія, яку я відчув, була від іноземців, а не від українців. Більшість українців є амбівалентними. Їм просто байдуже. Це чудово - так воно й має бути".
Едді говорить, що коли вирушав до України, не знав, чого чекати. І був приємно вражений.
"Люди, їжа. Одна річ, яку я відразу помітив, полягає в тому, що навіть з крилатими ракетами і війною, ви знаєте, люди займаються ділом і продовжують жити. А взагалі моя порада - не жартуйте погано з українцями. Навіть якщо Росії доведеться вбити кожного українця. Кожен українець в серці буде боротися до останнього. Я твердо вірю в це...і я там для цього. Я планую після війни там залишитися", - каже він.
Та поки що триває війна і через кілька тижнів Едді повертається на фронт.
Дивіться також: Колишній американський морпіх – про службу в Україні. Відео
- Голос Америки
Bloomberg: Новий пакет допомоги США Україні обсягом $2 млрд зміцнить ППО
США планують в п'ятницю оголосити новий пакет допомоги Україні обсягом понад 2 мільярди доларів. Про це повідомляє Bloomberg News з посиланням на американських урядовців.
Кошти надійдуть в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, яка передбачає замовлення виробництва нових систем і спрямована на довгострокову підтримку обороноздатності України.
Серед пріоритетів допомоги - зміцнення протиповітряної оборони, зокрема придбання пускових ракетних установок Hawk, а також двох систем Patriot, повідомляє видання.
ППО - в пріоритетах серед переліку оборонного озброєння, яке надається Україні, заявив цього тижня координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.
"Ми вже багато-багато місяців віддаємо пріоритет протиповітряній обороні. І в нашому останньому пакеті минулого тижня, були додаткові ракети-перехоплювачі… Щодо систем Patriot, то їх небагато, ані у нас на складах, ані ні на складах країн, які їх придбали. Але знову ж таки, я не буду коментувати наперед. Ми знаємо, що протиповітряна оборона є пріоритетом, і ми знаємо, наскільки добре системи Patriot показали себе в Україні", - заявив Кірбі під час спілкування з пресою 6 червня.
В статті використано матеріал Reuters.
Швеція дозволила базування військ НАТО, очікуючи набуття членства в альянсі
Уряд Швеції оголосив, що дозволяє тимчасове розташування військ і техніки НАТО на своїй території в межах приготувань до «майбутніх спільних операцій».
... Неможливо сказати, де пролягають межі територіальних зазіхань Путіна.
Швеція перебуває на завершальному етапі вступу в НАТО після того, як всі держави організації, окрім Туреччини й Угорщини, ратифікували договори про шведське членство.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ висловлював сподівання, що Туреччина й Угорщина здійснять ратифікацію якомога швидше - можливо до вільнюського саміту НАТО у липні.
Генсек НАТО у Стамбулі переконував Ердогана не протидіяти вступу Швеції до Альянсу
Шведський уряд подав заявку на вступ в оборонний союз минулого року разом з Фінляндією після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну і зараз каже, що умови для спільних операцій з НАТО повинні бути створені якнайшвидше.
«Значне погіршення становища з безпекою у прилеглих до нас регіонах після агресивної війни Росії проти України показало важливість тісної співпраці Швеції з НАТО і з країнами, які є членами НАТО», - сказано в повідомленні шведського уряду.
Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та міністр оборони Пол Джонсон також виклали свої роз’яснення в одній з найбільших газет країни Dagens Nyheter, підкреслюючи, що «Росія і надалі становитиме загрозу для своїх сусідів у найближчому майбутньому, і неможливо сказати, де пролягають межі територіальних зазіхань президента Владіміра Путіна».
Вони вказують, що Швеція має амбітний план посилення обороноздатності незалежно від швидкості процесу вступ в НАТО і називають урядове рішення «дуже чітким сигналом Росії про нашу спроможність надавати й отримувати військову допомогу».
«Сьогодні Швеція у більшій безпеці, ніж вона була до того, як ми подали заявку на вступ (в НАТО)», - запевняють прем'єр-міністр і міністр оборони Швеції.
Швеція разом з союзниками в ЄС запровадила санкції проти Росії і надає значну економічну і військову допомогу Україні.
Зараз у Швеції навчаються сотні українських солдатів, які повернуться в Україну озброєні 50-тьма шведськими бойовими машинами CV 90.
Шведські інструктори також брали участь у навчанні українських військових на базах у Великій Британії.
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