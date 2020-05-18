Вакцина «Модерни» від COVID-19 показала перші позитивні результати

В учасників тестування вакцини проти коронавірусу (mRNA-1273), яку розробила американська компанія «Модерна» у партнерстві із Національним інститутом здоров’я США, організм почав виробляти антитіла до цього вірусу на такому ж або вищому рівні, ніж в людей, які одужали від COVID-19. Про це повідомляє компанія на своєму веб-сайті. Це означає, що ця вакцина може бути ефективною для попередження хвороби, спричиненої коронавірусом.

Наразі результати цього дослідження не були перевірені іншими незалежними дослідниками та не були опубліковані. Втім, якщо подальше тестування піде успішно, сказав головний медичний офіцер компанії Др. Тел Закс CNN, вакцина може бути доступною вже у січні: «Це дуже гарні новини, яких чекали довгий час».

Тестування вакцини перебуває поки що на першій стадії, коли тестують її безпеку і лише на кількох десятках волонтерах. У восьми з них, йдеться у прес-релізі компанії, зразки крові показали наявність антитіл. Зразки крові інших учасників поки що не проаналізовані.

Ми продемонстрували, що ці антитіла, ця імунна відповідь, може блокувати вірус.

Вакцина вводить невелику кількість генетичного коду вірусу у вигляді РНК. Організм людини продукує вірусний білок і імунна система реагує на нього як на чужорідний, що викликає імунну реакцію і продукування специфічних антитіл.

«Ми продемонстрували, що ці антитіла, ця імунна відповідь, може блокувати вірус. Я думаю, що це важливий перший крок на нашому шляху до вакцини», - сказав Закс.

Компанія, яка є однією з восьми компаній в світі, що тестують вакцину від COVID-19, отримала схвалення від Управління з контролю за продуктами харчування та ліками, на початок другого етапу тестування, в якому братимуть участь кілька сотень людей, і очікується, що вже в липні компанія перейде до третього етапу тестування за участі кількох тисяч людей.

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