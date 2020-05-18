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Вакцина «Модерни» від COVID-19 показала перші позитивні результати

В учасників тестування вакцини проти коронавірусу (mRNA-1273), яку розробила американська компанія «Модерна» у партнерстві із Національним інститутом здоров’я США, організм почав виробляти антитіла до цього вірусу на такому ж або вищому рівні, ніж в людей, які одужали від COVID-19. Про це повідомляє компанія на своєму веб-сайті. Це означає, що ця вакцина може бути ефективною для попередження хвороби, спричиненої коронавірусом.

Наразі результати цього дослідження не були перевірені іншими незалежними дослідниками та не були опубліковані. Втім, якщо подальше тестування піде успішно, сказав головний медичний офіцер компанії Др. Тел Закс CNN, вакцина може бути доступною вже у січні: «Це дуже гарні новини, яких чекали довгий час».

Тестування вакцини перебуває поки що на першій стадії, коли тестують її безпеку і лише на кількох десятках волонтерах. У восьми з них, йдеться у прес-релізі компанії, зразки крові показали наявність антитіл. Зразки крові інших учасників поки що не проаналізовані.

Ми продемонстрували, що ці антитіла, ця імунна відповідь, може блокувати вірус.

Вакцина вводить невелику кількість генетичного коду вірусу у вигляді РНК. Організм людини продукує вірусний білок і імунна система реагує на нього як на чужорідний, що викликає імунну реакцію і продукування специфічних антитіл.

«Ми продемонстрували, що ці антитіла, ця імунна відповідь, може блокувати вірус. Я думаю, що це важливий перший крок на нашому шляху до вакцини», - сказав Закс.

Компанія, яка є однією з восьми компаній в світі, що тестують вакцину від COVID-19, отримала схвалення від Управління з контролю за продуктами харчування та ліками, на початок другого етапу тестування, в якому братимуть участь кілька сотень людей, і очікується, що вже в липні компанія перейде до третього етапу тестування за участі кількох тисяч людей.

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Мати вперше тримає свою дитину на руках після 6 тижнів у лікарні з коронавірусом. Відео
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Мати вперше тримає свою дитину на руках після 6 тижнів у лікарні з коронавірусом. Відео

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    Тетяна Ворожко

    Ведуча програми «Студія Вашингтон», журналіст та редактор. Фокусується на висвітленні українських питань у Конгресі, прямих включеннях із місця подій, американській політиці. Працювала репортером газети «Киевские Ведомости» та програми «Погляд у світ» (УТ-1), сценаристом та журналістом культового шоу «Без Табу з Миколою Вереснем» (1+1). Дописувала до десятка газет і журналів. Співпрацювала з CNN та BBC. Після навчання у США обійняла посаду радника Координатора проектів ОБСЄ в Україні з питань мас-медіа, де протягом двох років запустила десятки проектів, спрямованих на розвиток вільних ЗМІ та зменшення напруги між регіонами країни. Автор двох книг та документального фільму (канал СТБ). Здобула диплом магістра історії КНУ імені Тараса Шевченка та магістра журналістики Університету штату Огайо (Атенс). Мама сина.

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