Щеплення захищають від коронавірусу, але вакцин мало для бідніших країн

Нове дослідження результатів вакцинації у Великій Британії підтвердило, що щеплення навіть однією дозою різко зменшувало ризик зараження коронавірусом.

Британія є однією з країн із найвищими темпами вакцинації, і дослідження стало одним з перших свідчень реальної дієвості вакцин у подоланні пандемії коронавірусу.

Тим часом керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адганом Ґебреєсус знову вказав на те, що в бідних країнах світу вакцини малодоступні.

Британський зразок

У Великій Британії понад 33 мільйони людей вже отримали щеплення принаймні однією дозою вакцини від коронавірусу, а понад 10 мільйонів щеплені двічі, як це передбачено для більшості вакцин.

У світі вже використали майже 900 доз вакцин, але понад 81% з них - в країнах високого і середнього достатку.

На тлі масової вакцинації, а також порівняно жорстких правил карантину, частина яких залишаються чинними, в Британії упродовж останніх трьох місяців зберігається тенденція до зниження кількості заражень та скорочення смертності людей з діагнозом COVID-19.

Британські дослідження, які охопили понад 370 000 людей після щеплень першою дозою вакцини AstraZeneca або Pfizer, виявили, що загроза зараження зменшувалася на 65%.

Через три тижні після першої ін'єкції кількість інфекцій без симптомів знижувалася на 57%, а симптоматичних випадків - на 74%.

Зменшення рівня заражень після другої дози вакцини було ще різкішим - відповідно на 70% без симптомів і на 90% симптоматичних.

Важливим називають те, що вакцинація засвідчила захист від заражень і новим штамом вірусу B1.1.7, який став домінуючим у Великій Британії.

Британський уряд назвав ці «дуже обіцяючі» дані підтвердженням користі програми вакцинації.

Мало вакцин для бідних

Керівник ВООЗ, відзначаючи перший рік міжнародної програми забезпечення вакцинами від коронавірусу COVAX, заявив, що у бідніших країнах нема можливостей проводити масові щеплення.

«Зараз у світі вже використали майже 900 доз вакцин, але понад 81% з них - в країнах високого і середнього достатку. А країни з низькими рівнем достатку отримали лише 0.3%», - сказав Тедрос Адганом Ґебреєсус у п’ятницю 23 квітня

У межах програми COVAX, яку фінансово підтримали зокрема Європейський Союз і Сполучені Штати, вже розіслано 40,5 мільйонів доз у 118 країн.

Невеликі партії вакцини за цією програмою отримала зокрема Україна.

Сподіваються, що до кінця року програма забезпечить 2 мільярди доз.

Плани COVAX зазнали змін у зв’язку зі спалахом нової хвилі COVID-19 в Індії, де уряд вирішив обмежити експорт вакцин індійського виробництва, щоб мати більше доз для свого населення.

Тедрос Адганом Ґебреєсус також згадав про те, що окрім браку вакцин, бідні країни також потерпають від нестачі кисню та препаратів, необхідних для допомоги важкохворим на COVID-19.

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