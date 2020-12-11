У Великобританії попереджають про алергічну реакцію на вакцину Pfizer від COVID-19 після двох підтверджених випадків

У вівторок у двох медичних працівників, які були серед перших людей, що отримали вакцину у Великобританії, виявили серйозну алергічну реакцію - анафілаксію. Це алергічна реакція, яка досягає піку протягом декількох хвилин і характеризується порушенням дихання і падінням артеріального тиску і може призвести до анафілактичного шоку і смерті. Про це повідомило Регуляторне агентство Великобританії з контролю за лікарськими засобами та медичною продукцією.

Двоє медичних працівників, у яких трапилась анафілаксія, знали про свою алергічну реакцію і мали при собі шприц-ручку з адреналіном. Зараз їхньому життю нічого не загрожує.

Також в агентстві повідомили що у ще одного медпрацівника підозрюють алергічну реакцію, але деталей наразі не розкривають.

Тож у середу Джун Рейн, виконавча директорка Регуляторного агентства Великобританії з контролю за лікарськими засобами та медичною продукцієюи (MHRA), оприлюднила на урядовому сайті пресреліз із новими вказівками.

«Будь-яка особа, яка до вакцинації в історії захворювань уже мала анафілаксію після прийняття ліків чи харчових продуктів, не повинна отримувати вакцину Pfizer / BioNTech. Другу дозу не слід давати тим, хто переніс анафілаксію після введення першої дози цієї вакцини.”

Нагадаємо, у вівторок у Британії першу клінічно дозволену вакцинацію людей, використовуючи затверджену Pfizer / BioNTech. Загалом люди повідомили про мінімальні побічні ефекти.

Також ранішу у соцмережах неодноразово заявляли про те, що вакцина може сприяти безпліддю у жінок. Незалежні медичні експерти та компанія Pfizer це заперечили і заявили, що під час клінічних випробувань не було задокументовано жодного впливу вакцину на жіночу фертильність.

Відповідно до звіту Адміністрації США з контролю за продуктами харчування та ліками (FDA) найчастіше побічними ефектами від вакцини є припухлість у місці ін’єкції, втома, головний біль, біль у м’язах, озноб, біль у суглобах, лихоманка.

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