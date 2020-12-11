Ердоган відреагував на повідомлення про можливі санкції США через придбання Туреччиною російських С-400

Президент Туреччини Таїп Ердоган заявив в п'ятницю, що можливі американські санкції відносно Туреччини через придбання Анкарою російських зенітно-ракетних комплексів С-400 стануть проявом неповаги до союзника по НАТО.

«Обов’язкове запровадження санкцій» проти Туреччини за купівлю російської ракетної системи С-400, передбачено у тексті проекту оборонного бюджету США (NDAA) на 2021 рік. Законопроект перебуває на розгляді американського парламенту.

Інформацію про намір США запровадити санкції проти Туреччини опублікувало видання Reuters у п‘ятницю, з посиланням на трьох посадовців США.

Раніше лідери ЄС на саміті обговорювали введення персональних санкцій проти турецьких офіційних осіб у зв'язку з розвідкою газу, яку Анкара веде на ділянках Середземного моря на як претендують одразу кілька країн. У Брюсселі лідери ЄС погодили заяву, що відкриває шлях до покарання осіб, обвинувачених в плануванні або участі в тому, що, на думку блоку, є несанкціонованими буровими роботами біля узбережжя Кіпру. Туреччина заявляє, що веде законну розвідку нафтовидобутку в водах біля узбережжя Кіпру, називаючи підхід ЄС «упередженим і незаконним».

США можуть запровадити санкції щодо Туреччини відповідно до Закону про протидію супротивникам Америки за допомогою санкцій (CAATSA).

«Якщо Америка буде протистояти Туреччині за допомогою такого засобу, як CAATSA, то тим самим вона проявить неповагу до свого дуже важливого партнера по НАТО», - цитує слова Ердогана державне агентство «Анадолу».

У наступному зверненні до представників правлячої партії Ердоган висловився в більш примирливому тоні, закликавши американських і європейських політиків «вирватися з-під впливу антитурецкого лобі».

«Немає питань, які ми не могли б вирішити за допомогою діалогу і співпраці», - сказав президент Туреччини.

Раніше видання The New York Times повідомило, що відхід Трампа, яка буцімто прихильно ставиться до Таїпа Ердогана, дає можливість "урядовцям США та Конгресу" підготовувати санкції та гучно заявити про незгоду зі стратегічним проте ненадійним союзником".

"Туреччина, член НАТО, надокучала адміністрації Трампа майже від початку її роботи. Відповідальність за це несе Трамп - з його захопленням президентом Туреччини, Реджепом Таїпом Ердоганом - у тій же мірі, що і дії уряду Анкари, який порушував права людини, ув'язнював американців та журналістів, та силою втрутився у протистояння від Сирії до Лівії, до Кавказу, до східного Середземномор'я. Зміна напрямку політики США також вимагатиме того, щоб новообраний президент США Байден обережно повернув Туреччину до обійм Заходу і не підштовхнув її ближче до Росії", - пише видання.

Це ЗМІ також навело думку сенатора-демократа Ван Голлена, що Трампа буцімто "особисто прикривав Ердогана та Туреччину".

Анкара придбала у Москви комплекси протиповітряної і протиракетної оборони С-400 в середині 2019 року і заявляє, що вони не становлять загрози для союзників по НАТО. Вашингтон та НАТО неодноразово критикували цю угоду. У минулому році США виключили Туреччину з програми з виробництва винищувачів F-35.

Турецькі ЗМІ цитують Ердогана, який заявляє, що за чотири роки перебування Трампа при владі, у нього ніколи не було проблем з президентом США. Ердоган також згадав про те, що обраний президент Джо Байден також «добре його знає».

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