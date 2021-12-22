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"Ми почали і закінчуємо рік із занепокоєнням і надією", - екс в. о. головного лікаря США про рік від початку вакцинації у світі

«Вакцина» – це слово 2021 року за визначенням одразу кількох словників: інтернет-користувачі в усьому світі використовували це слово у своїх пошукових запитах у 6 разів частіше, ніж будь-коли. Щеплення від COVID-19 стало цього року основним викликом для урядів чи не кожної держави світу - й також провідною темою розмов на побутовому рівні.

Хоча про подолання COVID-19 говорити зарано, а країнами стрімко шириться нова мутація – «Омікрон» - експерти кажуть, що галузь охорони здоров’я зробила величезний крок уперед. Адже лише за рік вдалось виробити, розповсюдити й використати майже 9 мільярдів доз вакцини. На цьому в інтерв'ю «Голосу Америки» наголошує колишній виконувач обов’язків головного лікаря США й декан Школи громадського здоров'я Університету Меріленду Борис Лушняк.

За рік, що минає, Сполучені Штати зміцнили позиції лідера у боротьбі проти пандемії коронавірусу. Американський уряд налагодив масове виробництво мРНК-вакцин Pfizer і Moderna, відправив незаможним країнам понад двісті мільйонів доз препарату й загалом зобов’язався надати близько мільярда доз, зокрема, через міжнародну програму COVAX. Лушняк пояснює: влада у США усвідомлює, що пандемія коронавірусу – світова проблема.

"США ставляться до ситуації як до пожежі в домі: спершу треба переконатись, що у безпеці ви самі та ваші близькі. Але також мета – загасити вогонь, щоб він не поширювався далі на сусідів, - каже Лушняк. - Використовуючи цю метафору, я думаю, інтерес США полягає у розумінні, що ми не можемо вирішити цю проблему лише всередині країни. Пандемія продовжує процвітати в інших частинах світу, як ми побачили із новим штамом «Омікрон», - ми всі під загрозою. І що більше цей вірус поширюється, то більш вразливі ми як нація".

За зиму 2021 у США щепилась значна частина медпрацівників, людей старшого віку і тих, хто має хронічні хвороби. Навесні вакцини стали широкодоступні для всіх охочих дорослих, восени – імунізувати рекомендували дітей із 5 років.

А от українці широкий доступ до щеплень – AstraZeneca, CoviShield, Pfizer і Moderna – отримали лише влітку. Загалом із початку року до України завезли 36 мільйонів доз препарату – лише чверть з них у межах COVAX, решта – закуплено напряму у виробників за державний кошт, зокрема, у США, - про це "Голосу Америки" розповів міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко. За його словами, Київ має найбільші контракти з американською фармацевтичною компанією Pfizer, який продовжений на 2022-2023 роки, і також з виробником китайської вакцина Coronavac.

При цьому Ляшко відзначив допомогу Україні в отриманні доступу до вакцин з боку США як стратегічного партнера: "Від і самого початку всі наші партнери, посольство відразу включились у допомогу Україні. І Moderna, яку ми отримували з самого початку, серпень місяць перша партія, яку ми отримали великою кількістю доз до Дня незалежності, до 30-річчя нашої держави, - це велика дяка саме партнерам Сполученим Штатам Америки. І я також я дуже вдячний, що можливість підписати контракт з Pfizer також виникла після персонального спілкування президента України з генеральним директором компанії Pfizer. Після цього значно розблокувався і пришвидшився процес, який дозволяє сьогодні Україні забезпечити необхідну кількість доз вакцини".

Водночас, для Сполучених Штатів, України та багатьох інших країн одним із найбільших викликів стало переконати людей у безпечності вакцин. Зараз повністю щепленими вважають понад 203 мільйони (62% населення) мешканців США і менше третини (13 мільйонів) українців.

"Думаю, якщо є щось, що ми могли зробити краще цього року, це чіткіше комунікувати й наголошувати на важливості того, щоб люди розуміли, - розмірковує Лушняк. - Розуміння виникає не коли людям кажуть, що їм робити: «вакцинуйтесь, а інакше…». Це не переконує людей, які не впевнені у вакцинах. Має бути дискусія. Лікарі на місцях мають говорити із пацієнтами, місцеві лідери – із громадою, релігійні лідери – із паствою. Це той урок, який ми вивчили".

Усі офіційно затверджені США та ВООЗ вакцини – цілком безпечні та ефективні, й науковці наголошують, що щепитись мають навіть ті, хто переніс хворобу, адже лише так можна найкраще захиститись від мутованих і більш небезпечних штамів коронавірусу. Це засвідчили "Дельта" й "Омікрон", що прийшли на заміну оригінальному різновиду вірусу. Відтак, на порозі 2022-го світ знову перебуває у невизначеності.

"Програма з вакцинації фактично почалась рік тому, багато людей почали щеплюватись, хтось не захотів. Улітку ми побачили поліпшення ситуації, у червні ми майже побачили відродження, адже вакцини спрацювали. Всі зняли маски, почали виходити. Що сталось тоді? Штам «Дельта» нагадав нам, що це ще не кінець, - згадує Лушняк. - Ми почали боротись із «Дельтою», й успішно, як тепер у нас новий штам «Омікрон». І світ знову занепокоєний. Тож ми почали рік із занепокоєння – і надії. Й ми закінчуємо рік із занепокоєнням і надією. У підсумку, ми там же, де ми й були, бо ми пройшли великий шлях, але на нашому шляху виникли нові виклики".

Лушняк наголошує: щепитись будь-якою затвердженою вакциною – ніколи не пізно, і додає, що за два роки пандемії людство переконалось, що маски – простий і дієвий спосіб обмежити поширення вірусу. Також він не виключає, що у майбутньому щоденні швидкі перевірки на коронавірус наборами для самостійного тестування можуть стати частиною нашого життя.

Дивіться також: Як президент Байден хоче захистити американців від Омікрону? Відео

Як президент Байден хоче захистити американців від Омікрону? Відео
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Як президент Байден хоче захистити американців від Омікрону? Відео

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    Марія Прус

    В українській службі Голосу Америки з 2016 року. Висвітлює політику, культурні та соціальні події, а також життя української громади у США. Має ступінь магістра Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

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