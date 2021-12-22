У 2022 році Україна могла б почати виробляти вакцини й препарати проти коронавірусу за патентом Pfizer і Merck - глава МОЗ Ляшко

Уже наступного року Україна потенційно може почати виробляти ліки та вакцини від коронавірусу за патентом двох американських компаній Pfizer і Merck. На це сподіваються в Міністерстві охорони здоров’я України, розповів "Голосу Америки" голова відомства Віктор Ляшко.

"Україна мріє виробляти і пігулки, і вакцини. І ми зверталися до виробників. Якщо подивитися сьогодні, то ми є у шорт-листі і Pfizer, і Merck – Україна як потенційна країна для локалізації виробництва або для того, щоб ми за патентом виробляли на території нашої країни", - підкреслив очільник українського МОЗу.

За словами Ляшка, для цього в України є можливості, а також держава зарекомендувала себе як надійного партнера: "Те партнерство, яке зараз відбувається між нами й Сполученими Штатами Америки, нам дає надію, що ми це все зробимо".

Зараз за даними ВООЗ, міжнародно затверджені вакцини проти коронавірусу виробляють 21 країна світу.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, Сполучені Штати зробили замовлення на мільйони доз експериментальних противірусних пігулок Pfizer проти COVID-19. Замовлення зроблено на випадок, якщо ця терапія виявиться ефективною й ліки затвердять відповідні наглядові установи США.

Раніше випробування компанії продемонстрували, що препарат на 89% знижує ймовірність госпіталізації чи смерті дорослих людей із ризиком розвитку тяжкого захворювання. В компанії заявили, що після схвалення ліків нададуть безкоштовну ліцензію для виробництва препарату 95 країнам: таку угоду компанія уклала з Пулом медичних патентів, що діє в рамках ООН.

Випробування препарату "Молнупіравір" компанії Merck показали, що він вдвічі знижує ймовірність смерті або госпіталізації для пацієнтів з COVID-19 із групи високого ризику.

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