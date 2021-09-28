Штат Нью-Йорк полегшує можливості для роботи іноземним медпрацівникам, після введення вимоги вакцинації

В американському штаті Нью-Йорк очікуть нестачу медперсоналу, після запровадження вимоги вакцинації від COVID-19 для працівників сфери охорони здоров'я.

Цього тижня в штаті Нью-Йорк вступила в силу вимога вакцинації для медпрацівників. Згідно з офіційними даними, більше 80 000 працівників сфери охорони здоров'я не пройшли вакцинацію. Ці співробітники мають місяць, щоб зробити щеплення, або звільнитись.

Губернаторка штату Келлі Хочал заявила в понеділок, що штат надішле службовців Нацгвардії на допомогу лікарням, де недостатньо персоналу. Також Хочал видала указ, яким розширила коло медпрацівників, що можуть проводити тестування на COVID-19 та вакцинацію в штаті.

Указ також дозаоляє медпрацівникам з інших штатів та інших країн проводити практику в Нью-Йорку.

"Єдиний шлях, яким ми можемо подолати пандемію - це забезпечити, що всі, хто можуть вакцинуватись, отримали щеплення, включно з тими, хто дбає про тих, членів наших родин, які є в групі ризику", - заявила губернатор.

Після оголошення введення обов'язкової умови вакцинації, кількість вакцинованого медперсоналу в штаті зросла. Станом на 22 вересня, згідно з офіційними даними, 84% персоналу лікарень було вакциновано, що більше ніж 77% на 10 серпня, до оголошення про вимогу вакцинації. Станом на вечір понеділка, 92% персоналу лікарень зробили щонайменше одне щеплення.

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