Компанія Pfizer оголосила, що її вакцина є безпечною та ефективною для дітей з 5 років

Щеплення дітей "меншою дозою" вакцини Pfizer від COVID-19 є безпечним і викликає "потужне" виробництво антитіл у дітей 5-11 років. Такі попередні результати дослідження оприлюднила компанія в понеділок.

В дослідженні брали участь 2 268 дітей віком від 5 до 11 років. Вакцинація включала два щеплення з перервою 21 день. Доза вакцини для дитячих щеплень складала 10 мікрограм, або третину дози для дорослих.

"Дозу у 10 мікрограм було ретельно підібрано в якості найбільш доречної з огляду на безпеку, переносимість та імуногенез для дітей 5-11 років", - йдеться в прес-релізі компанії.

Pfizer планує незабаром подати документи на затвердження вакцини для дітей Федеральною адміністрацією США з контролю над продуктами харчування та ліками (FDA). Оглядачі зазначають, що процедура затвердження може тривати декілька місяців.

"З липня педіатричні випадки COVID-19 зросли приблизно на 240 відсотків у США, що підкреслює необхідність вакцинацій для громадського здоров'я", - заявив Альберт Бурла, виконавчий директор Pfizer.

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