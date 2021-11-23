У США назвали кількість повністю та частково вакцинованих

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я США, станом на 22-го листопада у країні принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 отримали 230,7 мільйони осіб. Повністю вакциновані 196,4 мільйони.

Раніше відомство повідомило, що за даними за вересень невакциновані особи у США мали у 14 разів вищий ризик померти від COVID-19 у порівнянні із повністю вакцинованими, та у 5,8 разів вищий ризик мати позитивний діагноз хвороби.

Як повідомляв "Голос Америки", у США підсилювачі вакцин проти COVID-19 тепер рекомендовані усім дорослим.

Як відзначають ABC News, за словами головного урядового експерта США з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі, уряд поки не змінює визначення повної вакцинації. Експерт також відзначив, що уряд вивчатиме тривалість захисту, який дають щеплення-підсилювачі.

За словами Фаучі, він сподівається, що захист, який дають підсилювачі, буде тривати достатньо довго, щоб не було необхідності у подальших щепленнях-підсилювачах кожних півроку-рік.

"Якщо цього не відбудеться, і дані покажуть, що це необхідно робити частіше, тоді ми будемо це робити, але ми хочемо переконатись, що населення має оптимальний захист і для цього треба робити усе необхідне", - наводять слова Фаучі ABC News.

За повідомленнями Білого дому, станом на 21 листопада у США щеплення-підсилювачі отримали понад 32 мільйони американців. Самі щеплення доступні у понад 80 000 пунктах.

У статті використано матеріали ABC News.

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